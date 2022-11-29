ABD-İran | CANLI ANLATIM İZLE





ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.

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