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    • Spor
    • 29.11.2022 21:46
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    • 29.11.2022 21:46
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    ABD-İran | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda heyecan ABD ve İran maçı ile devam ediyor. Maç öncesi yaşanan gerginliklerin ardından kimin galip geleceği büyük merak konusu oldu. İngiltere ve Galler maçlarında beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka kazanması gerekiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ABD-İran | CANLI

    Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan Carlos Queiroz yönetimindeki İran, ikinci maçında tamamen farklı bir görüntü ortaya koyarak Galler'i 2-0'lık skorla geçti.



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    İLK 11'LER
    İran:     Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh, Taremi, Azmoun.

    ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Sargent.

    Gruptaki İngiltere ve Galler maçlarından beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka galip gelmesi geliyor.



    ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.

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