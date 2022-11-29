Deniz savaşları! Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Brighton’ın Türk forveti için düğmeye bastı





BEKLENTİLERİN ALTINDA

Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Türk forvet şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Premier Lig'de sadece 8 maçta 94 dakika forma giyebilen Deniz Undav'ın ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hem 26 yaşındaki forvet hem de Brighton'la resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.