Deniz savaşları! Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Brighton’ın Türk forveti için düğmeye bastı

Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1 ay kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Ocak ayında takımdan ayrılması gündemde olan isimlere göre 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de flaş bir gelişme yaşandı.
7 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve İtalya'dan teklifler alan Joao Pedro'nun ayrılık ihtimali sonrası düğmeye basan yönetim rotasını İngiltere'ye kırdı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ismi bir süredir Galatasaray ile de anılan Deniz Undav'ı gündemine aldı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA
Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Türk forvet şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Premier Lig'de sadece 8 maçta 94 dakika forma giyebilen Deniz Undav'ın ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hem 26 yaşındaki forvet hem de Brighton'la resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.