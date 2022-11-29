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    Deniz savaşları! Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Brighton’ın Türk forveti için düğmeye bastı

    Serdar Dursun ve Pedro’nun ayrılık ihtimallerine karşın arayışlara başlayan yönetimin Deniz Undav’ı gündemine aldığı ortaya çıktı. Yönetimin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı da vurgulandı.

    Takvim
    Deniz savaşları!

    Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1 ay kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Ocak ayında takımdan ayrılması gündemde olan isimlere göre 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de flaş bir gelişme yaşandı.


    7 MİLYON EURO ÖDEDİLER
    Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve İtalya'dan teklifler alan Joao Pedro'nun ayrılık ihtimali sonrası düğmeye basan yönetim rotasını İngiltere'ye kırdı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ismi bir süredir Galatasaray ile de anılan Deniz Undav'ı gündemine aldı.



    BEKLENTİLERİN ALTINDA
    Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Türk forvet şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Premier Lig'de sadece 8 maçta 94 dakika forma giyebilen Deniz Undav'ın ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hem 26 yaşındaki forvet hem de Brighton'la resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.



        YİNE KARŞI KARŞIYALAR
        Ocak ayında Seferovic'le yolları ayırmayı planlayan Galatasaray da genç futbolcunun transferi için devrede. Ezeli rakiplerin ara transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Belçika'dan 2-3 kulübün de Deniz'le yakından ilgilendiği öne sürülüyor. Transferde yıldız futbolcunun tercihi belirleyici olacak.

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        Haberler Spor Deniz savaşları! Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Brighton’ın Türk forveti için düğmeye bastı
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