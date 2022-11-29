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    Başkan Çebi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: Kural değişmesin! | Spor haberleri

    Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Çebi, “Gelecek sezon yabancıo yuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF’ye resmi olarak ileteceğiz”diye konuştu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Kural değişmesin!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında yabancı kuralı ve transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Siyah Beyazlı kulübün başkanı Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı. Çebi açıklamalarına şu şekildi devam etti:; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti. Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İsmi Beşiktaş ile anılan milli yıldız Kaan Ayhan için Çebi," Kaan Ayhan bizim gündemimizde yok ifadelerini kullandı.



    BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR İLE PROVADA
    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı Beşiktaş hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, bugün İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.



    H.CITY KAMP İÇİN ANTALYA'YA GELDİ
    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa girdi. Takımda forma giyen Türk oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da çalışmada yer aldı. Yüzlerce taraftarı ile birlikte gelen Ada ekibi hazırlıklarına 4 Aralık'a kadar Antalya'da devam edecek.



        M.UNITED GÖZÜNÜ GAKPO'YA DİKTİ
        Hollanda Milli takımı ve PSV'nin yıldız ismi Cody Gakpo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig devi Manchester United, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 15 gol 18 asist üreten futbolcuyu transfer etmek istiyor. Eric ten Haag'ın istediği 23 yaşındaki oyuncuya 70 milyon euro değer biçiliyor.



        DJOKOVİC YENİDEN KORTLARA DÖNDÜ
        Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Tenis Ligi'ne katılacak olan Novak Djokovic, günümüzün en iyi tenisçilerinin katılacağı turnuvaya odaklandı. 19-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için ATP şampiyonu Djokovic, "Sezon yeni bitti ama yeni bir heyecan daha başlıyor" ifadesini kullandı.



        WOLFSBURG'DA MAX KRUSE KRİZİ
        Alman futbolcu Max Kruse'nin Wolfsburg'daki geleceği tartışma yaratmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle eleştirilen 34 yaşındaki Kruse ile devre arasında yolların ayrılması gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan futbolcu, ciddi bir gelirden de mahrum kalacak.

            TORINO'DAN ROSSI'YE KANCA
            Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Diego Rossi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basını, bir süredir Joao Pedro'yu istediği öne sürülen Torino'nun Uruguaylı yıldızla da yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde, "Rossi'nin İtalyan pasaportu var. Bu da onu tercih sebebi yapıyor. Torino uzun süredir Uruguaylı futbolcuyu izliyordu. Görüşmeler yakında başlayabilir" ifadesini kullandı. Diego Rossi ile ilgili yaklaşık 1 hafta önce de Flamengo iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler için kesinlikle masaya oturmayacağı ifade ediliyor. Genç futbolcu bu sezon 22 maçta 3 gol ve 7 asistle tam 10 gole direkt katkıda bulundu.

            SZALAI&ALTAY TAKIMA KATILDI
            Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jesus yönetimindeki idman, sahada koşu, ısınma ve çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Milli Takım'a gittikleri için izin verilen Altay ve Szalai dünkü idmanda takımla çalıştı.



            MHK İLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ VAR
            Önceki gün oynanan Galatasaray Nef- Fenerbahçe Beko maçını izleyen Ali Koç, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Başkan Koç, "Daha hiçbir şey rayına oturmadı. Rayına, şampiyonluklar gelince oturur. Son birkaç haftada yaşananlar... Benim, MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz. TFF Başkanı ve yönetiminden şüphem yok ama Türkiye futbolunu yönetenler basından, algı operasyonlarından, sosyal medyadan etkilenmemeli. Hafif bir etkilenme sinyalleri alıyorum" dedi. Yabancı hakem konusuna değinen Koç, "Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan bir konu. Yabancı VAR, federasyonun gündeminde. Yabancı hakem konuşmak bile hepimizin ayıbı"dedi.



            LUAN PERES'TEN KÖTÜ HABER!
            Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Luan Peres'in idmanlara başlaması yüzleri güldürmüştü. Ancak Brezilyalı yıldızın tedavi sürecinin 3-4 hafta daha süreceği belirlendi. Bu durumda Peres'in fiziki olarak hazır hale gelmesi ve takıma katılmasının 1 ayı bulabileceği ifade ediliyor.



            FERNANDES TURU GETİRDİ
            Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2'nci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Portekiz, 54. dakikada Bruno Fernandes'in Bruno Fernandes'in ceza sahasında yer alan Cristiano Ronaldo'ya yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti. ve Portekiz bu golle 1-0 öne geçti. 72'de Uruguay'da Darwin Nunez'in yerine oyuna giren Trabzonsporlu yıldız Maxi Gomez'in vuruşu direkten döndü. 90+3'te Portekiz penaltı kazandı. Topun başına gelen Fernandes hata yapmadı ve skoru belirledi. Uruguay'da Galatasaraylı yıldızlar kaleci Muslera ve Lucas Torreira maçı yedek kulübesinde tamamladı.



                ABD KUPADAN MEN EDİLSİN!
                İran devlet haber ajansı Tasim, "ABD futbol takımı, resmi hesabında İran İslam Cumhuriyeti bayrağının çarpıtılmış bir görüntüsünü yayınlayarak, 10 maçlık bir uzaklaştırma cezasının uygun ceza olduğu FIFA tüzüğünü ihlal etti. ABD takımı Dünya Kupası'ndan atılmalı" dedi.



                SEFEROVIC 76'DA OYUNA GİRDİ
                Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 1-0 kaybederek tur şansını son maça bırakan İsviçre'de Galatasaray'daki geleceği tartışılan Haris Seferovic 76'da Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli forvet oyunda kaldığı süre içerisinde skoru değiştiremedi.



                KUDUS BÖYLE İSTEDİ
                Gana, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Gana'ya galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Salisu, 34 ve 68'inci dakikalarda Mohammed Kudus kaydetti. Güney Kore'nin golleri ise 58 ve 61'inci dakikalarda Gue Sung Cho'dan geldi.



                    BELKİ DE HÜCUM OYUNCULARI YAŞLI
                    Belçika formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında bir turnuva geçiren Kevin de Bruyne, geçtiğimiz günlerde Guardian'a verdiği röportajda "İyi bir takımımız var ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı. 35 yaşındaki Jan Vertonghen yıldız oyuncuya cevap vererek, "Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz!" dedi.

                    4 BİLET SAHİBİNİ BULUYOR
                    Dünya Kupası'nda A ve B Grubu'nda bugün son maçlar bugün oynanacak. 4 maç sonunda 4 takım adını son 16 turuna yazdıracak. A Grubu'nda 4 puanlı Ekvador ile 3 puanlı Senegal'in kapışması nefes kesecek. 4 puanlı lider Hollanda, Katar ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD-İran maçının sonucu merakla bekleniyor.



                    MESSI KARŞIMA ÇIKMASIN!
                    Messi'nin önderliğinde Meksika'yı mağlup eden Arjantin'in soyunma odasında büyük bir coşku hakimdi. Messi ve arkadaşları formalarını çıkartıp sevinirken yerde Meksika forması ve bayrağının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Messi'nin istemeden de olsa Meksika bayrağına bastığı görüldü... Bu sahne, Meksika'nın ünlü boksörü Canelo Alvarez'i de bir hayli sinirlendirdi. 32 yaşındaki Alvarez, "Messi'yi, Meksika formasıyla yerleri silerken gördünüz değil mi? Messi, Tanrı'ya dua etsin ki onunla bir yerlerde karşılaşmayayım!" ifadelerini kullandı.



                    MANİSA İZMİR'DE FARKA KOŞTU
                    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 26 ve 72. dakikalarda Batuhan Kör ve 66'da Selim Ilgaz kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı 90+2'de Ali Dere'den geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Selim Ilgaz'ın topu filelere gönderdiği pozisyonda hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Ancak VAR'da yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayıldı.

                        NELSSON İÇİN TAVİZ YOK
                        Sezon başında Sevilla'nın Victor Nelsson için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Galatasaray, Danimarkalı stoper için yeni tekliflere açık. 2022 Dünya Kupası'nda Fransa karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Nelsson için Sarı-Kırmızılı kurmaylar 25 milyon Euro'dan taviz vermek istemiyor. Başta La Liga olmak üzere İngiltere Premier Lig ve Serie A'dan teklifler gelmesi beklenen Nelsson için Galatasaray yönetimi ilk olarak sezon sonunu beklemek istiyor. Ancak 25 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Danimarkalı stoperin ocak ayındaki ara transfer döneminde satışının gerçekleşmesi de ihtimaller arasında.



                        CİMBOM'A OLIVEIRA ŞOKU
                        Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'dan kötü haben geldi. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında tespit edilen Oliveira'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



                        BU YARIŞTA BİZ DE VARIZ
                        Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor. Avcı, bu sezona kadroda ummadıkları değişim ile girmelerinin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu adaptasyon ve uyum sorunu bizim dalgalı bir performans göstermemize neden oldu. Dünya kupası arası bize iyi gelecek" dedi. Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirmesiyle hem oyun planlarına adaptasyon hem de oyuncuların daha iyi uyum sağlamasını açısından bu aranın çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti: "Dönüşte F.Bahçe maçı var. Bu ligde daha çok şeyler değişecek. Geçen sezon biz şampiyonlukta rakiplerimiz ile farkı giderek açmamızda, onların kaybetmesinden çok bizim kazanarak yürümemiz etkili oldu. Böyle bir lig yok bu sezon. Herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu herkes görecek."



                        ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
                        Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapan ardından bir hafta kendi tesislerinde çalışan Trabzonspor'un 10 gün sürecek olan Antalya kampı bugün başlıyor. Bordo-Mavililer, bugün öğlen saatlerinde Antalya'ya uçacak. Belek'te kampa girecek olan Karadeniz Fırtınası, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Trabzonspor'da izinli olan futbolcuların dönüşüyle birlikte çalışmalar tam kadro devam edecek.



                            BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU FENERBAHÇE BEKO
                            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet- Fenerbahçe Beko derbisi bugün oynanacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



                            FURKAN 17 SAYI ATTI PHILADELPHIA KAZANDI
                            NBA'de Furkan Korkmaz'ın da 17 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 133-103 yendi. Diğer maçlar: LA Clippers-Indiana: 114-100, Atlanta-Miami: 98- 106, Boston-Washington: 130-121, Detroit-Cleveland: 94-102, New York- Memphis: 123-127, Milwaukee-Dallas: 124-115, Minnesota-Golden: 114-137 Brooklyn-Portland: 111-97.



                            SİVASSPOR ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYOR
                            DEMİR Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendirdiği Antalya kampı sürüyor. kampın üçüncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Akşam saatlerinde bir idman daha yapıldı.



                                DIRK KUYT GİTTİ DİCK ADVOCAAT GELDİ
                                FENERBAHÇELİ eski futbolcu Dirk Kuyt'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ADO Den Haag takımı yeni teknik direktörünü buldu. Hollanda 2. Lig ekibi Dirk Kuyt'ın yerine bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı getirdi. 75 yaşındaki teknik adam ADO Den Haag'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



                                REAL'DEN KUPA İÇİN MESAJ
                                Real Madrid, Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi zaferini hatırlattı

                                RONALDO'DAN NET MESAJ
                                Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, "Hedefe doğru odaklandık" paylaşımı yaptı.



                                JUVE'DEN SIRP İSME DESTEK
                                Juventus Vlahovic'e 3-3'lük Kamerun maçı sonrası destek verdi.

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                                Haberler Spor Başkan Çebi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: Kural değişmesin! | Spor haberleri
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