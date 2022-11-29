Başkan Çebi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: Kural değişmesin! | Spor haberleri





BU YARIŞTA BİZ DE VARIZ

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor. Avcı, bu sezona kadroda ummadıkları değişim ile girmelerinin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu adaptasyon ve uyum sorunu bizim dalgalı bir performans göstermemize neden oldu. Dünya kupası arası bize iyi gelecek" dedi. Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirmesiyle hem oyun planlarına adaptasyon hem de oyuncuların daha iyi uyum sağlamasını açısından bu aranın çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti: "Dönüşte F.Bahçe maçı var. Bu ligde daha çok şeyler değişecek. Geçen sezon biz şampiyonlukta rakiplerimiz ile farkı giderek açmamızda, onların kaybetmesinden çok bizim kazanarak yürümemiz etkili oldu. Böyle bir lig yok bu sezon. Herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu herkes görecek."