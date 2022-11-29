Başkan Çebi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: Kural değişmesin! | Spor haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında yabancı kuralı ve transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Siyah Beyazlı kulübün başkanı Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı. Çebi açıklamalarına şu şekildi devam etti:; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti. Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İsmi Beşiktaş ile anılan milli yıldız Kaan Ayhan için Çebi," Kaan Ayhan bizim gündemimizde yok ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR İLE PROVADA
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı Beşiktaş hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, bugün İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
H.CITY KAMP İÇİN ANTALYA'YA GELDİ
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa girdi. Takımda forma giyen Türk oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da çalışmada yer aldı. Yüzlerce taraftarı ile birlikte gelen Ada ekibi hazırlıklarına 4 Aralık'a kadar Antalya'da devam edecek.