Trabzonspor Maxi Gomez'ın ayrılığında kancayı Dovbyk'a atacak

Trabzonspor'un sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Valencia kulübünden kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka İspanyol kulübü Celta Vigo teklif hazırlığında. Cazip bir bonservis teklifi gelmesi durumunda sezon başında Cornelius'un satışında olduğu gibi bir anda Gomez'in de takımdan ayrılmasına izin verebilecek Trabzonspor'un alternatif isimleri arasında Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü Artem Dovbyk yer alıyor.
6 MİLYON EURO
Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle oradaki oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmemesi ve kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi bu transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekerken, Fırtına sezon başında bu oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeline kadar yükselmişti. (Yunus Emre SEL)