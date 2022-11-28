Trabzonspor Maxi Gomez'ın ayrılığında kancayı Dovbyk'a atacak





6 MİLYON EURO

Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle oradaki oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmemesi ve kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi bu transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekerken, Fırtına sezon başında bu oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeline kadar yükselmişti. (Yunus Emre SEL)

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