E Grubu'nda Almanya, İspanya'dan beraberliği 83. dakikada attığı golle kurtardı





HIRVATLAR 4 NALA

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Kanada maça adeta golle başladı. 2. dakikada Buchanan'ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Davies, kafayı vurdu: 0-1. 36'da Perisic'in pasında Kramaric, topu ağlara yolladı: 1-1. 44'te Juranovic, meşin yuvarlağı Livaja'ya aktardı. Livaja, ceza yayı içinden çıkardığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Kanada 49'da Osorio ve 56'da David ile gole yaklaştı, 54'te Kramaric net fırsatı harcadı. 70'te Kramaric, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. 90+4. dakikada gelişen ani atak sonucunda oyuna sonradan dahil olan Majer ile bir gol daha bulan Hırvatistan, karşılaşmayı 4-1 kazandı. Mücadeleyi 44 bin 374 seyircinin takip ettiği açıklandı. Kanada ikinci kez katıldığı turnuvada ilk golünü dün attı.



KANADA VEDA ETTİ

Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada iki yenilgi alarak turnuvaya veda etti.



ATİBA'DAN DALYA

Atiba, milli takımda 100. maçına çıktı ve bu unvanı alan ilk isim oldu.