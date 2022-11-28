E Grubu'nda Almanya, İspanya'dan beraberliği 83. dakikada attığı golle kurtardı

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda dev bir maç vardı. İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenerek coşan İspanya, Japonya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya başlayan Almanya ile karşılaştı. Almanya yenilse işi çok zora girecekti, İspanya kazansa gruptan çıkacaktı. 7. dakikada Dani Olmo'nun şutu kaleci Neuer'in hamlesiyle direğe çarptı. 39'da Almanya'da Rüdiger'in kafa golü ofsayta takıldı.
62'de Jordi Alba'nın yerden pasına ön direkte Morata nefis vurdu: 1-0. 73'te Sane iki kişiyi geçip Musiala'ya bıraktı, genç oyuncu kaleci Simon'a takıldı. 83'te Sane yine çalımlarla gelip Musiala'yı gördü. Musiala topu kontrol edemedi fakat meşin yuvarlak Niclas Füllkrug'un önüne düştü. 29 yaşındaki santrfor mermi gibi şut çıkardı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve iki takım da 1 puan aldı. Almanya'nın gruptan çıkması için Kosta Rika'yı yenmek zorunda. Panzerlere averaj nedeniyle 3 puan da yetmeyebilir. İspanya, Japonya'dan 1 puan alırsa diğer maça bakmadan turlayacak. E Grubu'nda dananın kuyruğu 1 Aralık'ta kopacak.
KATAR'DA ZAFER 'FAS'LI
Kupada sürpriz bir sonuç daha çıktı. F Grubu'nda Fas, Belçika'yı 2-0 yendi. Fas, 1998'den sonra Dünya Kupası finallerindeki ilk galibiyetini alarak 24 yıllık hasretini dirdirdi. Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi. 73. dakikada Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+2. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2. Fas Milli Takımı, zorlu müsabakayı 2-0 kazanıp üst tur için büyük bir avantaj elde etti.