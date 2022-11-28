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    E Grubu'nda Almanya, İspanya'dan beraberliği 83. dakikada attığı golle kurtardı

    Kosta Rika’ya 7 gol atarak gövde gösterisi yapan İspanya, 62’de Morata’nın golüyle 1-0 öne geçti ÇÇ Japonya’ya yenilerek şoka giren Almanya, bitime az kala Füllkrug ile kupaya tutundu. İşte günün sizler için derlediğimiz günün maç sonuçları ve detayları...

    Panzerlere umut ışığı

    2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda dev bir maç vardı. İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenerek coşan İspanya, Japonya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya başlayan Almanya ile karşılaştı. Almanya yenilse işi çok zora girecekti, İspanya kazansa gruptan çıkacaktı. 7. dakikada Dani Olmo'nun şutu kaleci Neuer'in hamlesiyle direğe çarptı. 39'da Almanya'da Rüdiger'in kafa golü ofsayta takıldı.



    62'de Jordi Alba'nın yerden pasına ön direkte Morata nefis vurdu: 1-0. 73'te Sane iki kişiyi geçip Musiala'ya bıraktı, genç oyuncu kaleci Simon'a takıldı. 83'te Sane yine çalımlarla gelip Musiala'yı gördü. Musiala topu kontrol edemedi fakat meşin yuvarlak Niclas Füllkrug'un önüne düştü. 29 yaşındaki santrfor mermi gibi şut çıkardı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve iki takım da 1 puan aldı. Almanya'nın gruptan çıkması için Kosta Rika'yı yenmek zorunda. Panzerlere averaj nedeniyle 3 puan da yetmeyebilir. İspanya, Japonya'dan 1 puan alırsa diğer maça bakmadan turlayacak. E Grubu'nda dananın kuyruğu 1 Aralık'ta kopacak.



    KATAR'DA ZAFER 'FAS'LI
    Kupada sürpriz bir sonuç daha çıktı. F Grubu'nda Fas, Belçika'yı 2-0 yendi. Fas, 1998'den sonra Dünya Kupası finallerindeki ilk galibiyetini alarak 24 yıllık hasretini dirdirdi. Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi. 73. dakikada Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+2. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2. Fas Milli Takımı, zorlu müsabakayı 2-0 kazanıp üst tur için büyük bir avantaj elde etti.



        SAİSS, BATSHUAYİ VE MERTENS OYNADI
        Belçika-Fas maçında Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu süre buldu. Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, Belçika'da ise F.Bahçeli Michy Batshuayi maça 11'de başladı. Saiss 90 dakika, Batshuayi 75 dakika görev yaptı. G.Saraylı Driens Mertens ise 60'ta oyuna dahil oldu.



        HIRVATLAR 4 NALA
        2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Kanada maça adeta golle başladı. 2. dakikada Buchanan'ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Davies, kafayı vurdu: 0-1. 36'da Perisic'in pasında Kramaric, topu ağlara yolladı: 1-1. 44'te Juranovic, meşin yuvarlağı Livaja'ya aktardı. Livaja, ceza yayı içinden çıkardığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Kanada 49'da Osorio ve 56'da David ile gole yaklaştı, 54'te Kramaric net fırsatı harcadı. 70'te Kramaric, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. 90+4. dakikada gelişen ani atak sonucunda oyuna sonradan dahil olan Majer ile bir gol daha bulan Hırvatistan, karşılaşmayı 4-1 kazandı. Mücadeleyi 44 bin 374 seyircinin takip ettiği açıklandı. Kanada ikinci kez katıldığı turnuvada ilk golünü dün attı.

        KANADA VEDA ETTİ
        Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada iki yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

        ATİBA'DAN DALYA
        Atiba, milli takımda 100. maçına çıktı ve bu unvanı alan ilk isim oldu.



        JAPONYA'DAN HARAKİRİ
        Dünya Kupası'nda E Grubu 2. maçında Kosta Rika'ya 1-0 yenilen Japonya gruptan çıkma umutlarını son maça bıraktı. İlk maçlarında Japonya, Almanya'yı 2-1 yenmiş, Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0 mağlup olmuştu. İlk yarıda iki takım da etkisizdi. İkinci yarıda baskısını artıran Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Kosta Rika, 81. dakikada öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi. Fuller, ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 88'de Japonya, Kamada ile beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Navas, gole izin vermedi ve karşılaşmayı Kosta Rika 1-0 kazandı.

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