Derbide üçlük yağmuru! Fenerbahçe Beko'nun son kurbanı Galatasaray NEF oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir derbi geride kaldı. Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Galatasaray Nef, 5. dakikaya 14-12 önde girdi. Metecan Birsen ve Wilbekin'in basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 31-23 önde bitirdi. İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray, Dee Bost ve Floyd'un basketleriyle 10-1'lik seri yakaladı ve 16. dakikanın hemen başında skoru 33-32 olarak lehine çevirdi. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Wilbekin'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, dış atışlarda Ennis ve Dee Bost ile etkili olmaya devam eden Galatasaray Nef, soyunma odasına 51-46 üstün gitti.
33 TANE ÜÇLÜK İSABETİ OLDU
İkinci yarıda dış atışlardan faydalanan Aslan, skoru 60-52'ye getirdi. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, son periyoda 72-70 önde girdi. Son periyodun ilk 5 dakikası başa baş geçerken son 5 dakikada Fenerbahçe maçı koparttı. Galatasaray 29'da 16, Fenerbahçe 30'da 17 üçlük isabetiyle oynadı. Çok gergin geçen maçta F.Bahçe koçu Dimitris İtudis ile Galatasaraylı basketbolcular Göksenin ile Dee Bost sözlü tartışma yaşadı.
ANADOLU EFES, MANİSA'YI DEVİRDİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde günün diğer maçlarında Anadolu Efes, Manisa BB'yi 95-74 devirdi. Konya, Aliağa'yı 89-84, G.Antep ise Tofaş'ı 88-78 yendi.