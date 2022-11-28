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    Beşiktaş'tan Onur Bulut için ilk adım!

    Sağ bek bölgesi için gündemine Onur Bulut'u alan Beşiktaş, bu hafta Kayserispor ile temaslara başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Onur Bulut için ilk adım

    Ara transferde sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Kayserispor'dan Onur Bulut'u aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de deneyimli sağ bekin performansını çok beğendiği ve yıldız oyuncu için yönetime olumlu verdiği öğrenildi.



    İLK GÖRÜŞME BU HAFTA
    Yönetimin Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un transferi için bu hafta Başkan Berna Gölbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenen sonucuna göre; Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi. Onur, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.



    NICOLAS RASKIN SÜRPRİZİ
    Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Miha Zajc'la yollarını ayırması gündemde olan Fenerbahçe ara transfer öncesi orta alana takviye yapmayı gündemine aldı. Bu konuda çalışmalara başlayan Sarı-Lacivertliler'in Standard Liege formasını giyen Nicolas Raskin ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızın adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki Raskin'in menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi Zajc'la yolların ayrılması halinde genç futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Sloven yıldızın takımda kalması halinde ise sezon sonunda bu transferin bitirilmesi hedefleniyor.



        MEHMET TOPAL'DAN İTİRAF
        Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Mehmet Topal, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Takımdan ayrıldıktan sonra 1-2 ay kendimi toparlayamadım. Zor bir dönem oldu" dedi.



        ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
        Fenerbahçe forması giyen ve İtalya'dan bazı kulüplerin transfer gündemine gelen Joao Pedro, geleceği ile ilgili kararını verdi. Golcü futbolcu, "Hedefim burada başarılar elde etmek" dedi.



        MUSTAFA CENGİZ KABRİ BAŞINDA ANILDI
        Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray başkanı olarak, kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır" diye konuştu. Abdurrahim Albayrak ise "Mustafa Cengiz, Galatasaray sevgisi ile yaşadı. Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yaptı.



            GAZETECİ YANLIŞ ANLAMIŞ!
            Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, "Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu" şeklinde bir açıklama yapmadığını duyurdu. Gomis ayrıca şampiyonluk hedefini yineledi.



            ÇİZME BASININDA GÜNDEM KANARYA
            İtalyan basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı. Batshuayi ile Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi. Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro, S.Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Tam bir hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

            MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
            Beşiktaş'ın İstanbul ve Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Siyahbeyazlı takım yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor'la karşılaşacak. Kartal, 2 Aralık Cuma günü ise saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek. 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Siyah-Beyazlılar, burada 8 Aralık Perşembe günü Charleroi ile 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile karşılaşacak.

            LİDER EYÜPSPOR PENDİK'E TAKILDI
            Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında lider Eyüp deplasmanda Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. 29'da Pendikspor'da Ferhat'ın direkt kaleye gönderdiği topu Thiam çizgiden çıkardı. 53'te gelişen Pendik atağında Ömer'in ters vuruşunda top direğe çarparak kornere gitti.

            SAMBACILAR İSVİÇRE İLE KAPIŞIYOR
            2022 Dünya Kupası'nda bugün 2 grupta toplam 4 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı G Grubu'nda 13.00'te Kamerin-Sırbistan arasında oynanacak. 16.00'da ise Brezilya- İsviçre maçı var. H Grubu'nda saat 19.00'da Güney Kore- Gana şanslarını devam ettirmek için kapışacaklar. Günün son maçı ise 22.00'de Portekiz-Uruguay arasında oynanacak.

            POTANIN PERİLERİ SLOVENYA'YI YIKTI
            A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Slovenya'yı 80-74 yendi. Potanın Perileri, baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak grupta 4'te 4 yaptı. Ay-Yıldızlılar gruptaki son iki maçını 9 Şubat 2023'te Polonya ve 12 Şubat 2023'te Arnavutluk ile deplasmanda yapacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, maça "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla çıkması dikkatleri çekti.

            ECZACIBAŞI AYDIN'I 3-0 YENDİ
            Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Aydın ile karşılaşan Eczacıbaşı rakibini 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı setleri, 25-20, 25-21 ve 25-23'le kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Çukurova- İlbank: 3-0, PTT-Sarıyer: 2-3, Vakıfbank-THY: 3-1, Bolu-Sigorta: 3-1. Bugün 13.00'te Galatasaray, Nilüfer'i konuk edecek.

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            Haberler Spor Beşiktaş'tan Onur Bulut için ilk adım!
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