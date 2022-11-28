Beşiktaş'tan Onur Bulut için ilk adım!

Ara transferde sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Kayserispor'dan Onur Bulut'u aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de deneyimli sağ bekin performansını çok beğendiği ve yıldız oyuncu için yönetime olumlu verdiği öğrenildi.
İLK GÖRÜŞME BU HAFTA
Yönetimin Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un transferi için bu hafta Başkan Berna Gölbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenen sonucuna göre; Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi. Onur, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
NICOLAS RASKIN SÜRPRİZİ
Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Miha Zajc'la yollarını ayırması gündemde olan Fenerbahçe ara transfer öncesi orta alana takviye yapmayı gündemine aldı. Bu konuda çalışmalara başlayan Sarı-Lacivertliler'in Standard Liege formasını giyen Nicolas Raskin ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızın adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki Raskin'in menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi Zajc'la yolların ayrılması halinde genç futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Sloven yıldızın takımda kalması halinde ise sezon sonunda bu transferin bitirilmesi hedefleniyor.