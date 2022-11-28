Beşiktaş'tan Onur Bulut için ilk adım!





ÇİZME BASININDA GÜNDEM KANARYA

İtalyan basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı. Batshuayi ile Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi. Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro, S.Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Tam bir hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.



MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın İstanbul ve Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Siyahbeyazlı takım yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor'la karşılaşacak. Kartal, 2 Aralık Cuma günü ise saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek. 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Siyah-Beyazlılar, burada 8 Aralık Perşembe günü Charleroi ile 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile karşılaşacak.



LİDER EYÜPSPOR PENDİK'E TAKILDI

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında lider Eyüp deplasmanda Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. 29'da Pendikspor'da Ferhat'ın direkt kaleye gönderdiği topu Thiam çizgiden çıkardı. 53'te gelişen Pendik atağında Ömer'in ters vuruşunda top direğe çarparak kornere gitti.



SAMBACILAR İSVİÇRE İLE KAPIŞIYOR

2022 Dünya Kupası'nda bugün 2 grupta toplam 4 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı G Grubu'nda 13.00'te Kamerin-Sırbistan arasında oynanacak. 16.00'da ise Brezilya- İsviçre maçı var. H Grubu'nda saat 19.00'da Güney Kore- Gana şanslarını devam ettirmek için kapışacaklar. Günün son maçı ise 22.00'de Portekiz-Uruguay arasında oynanacak.



POTANIN PERİLERİ SLOVENYA'YI YIKTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Slovenya'yı 80-74 yendi. Potanın Perileri, baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak grupta 4'te 4 yaptı. Ay-Yıldızlılar gruptaki son iki maçını 9 Şubat 2023'te Polonya ve 12 Şubat 2023'te Arnavutluk ile deplasmanda yapacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, maça "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla çıkması dikkatleri çekti.



ECZACIBAŞI AYDIN'I 3-0 YENDİ

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Aydın ile karşılaşan Eczacıbaşı rakibini 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı setleri, 25-20, 25-21 ve 25-23'le kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Çukurova- İlbank: 3-0, PTT-Sarıyer: 2-3, Vakıfbank-THY: 3-1, Bolu-Sigorta: 3-1. Bugün 13.00'te Galatasaray, Nilüfer'i konuk edecek.

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