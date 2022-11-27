Valencia endişesi! Fenerbahçe'nin yıldızına Körfez ülkelerinden teklif yağıyor





Tekliflerin yıllık 3 milyon Euro'yu bulduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro garanti ücret alan Valencia için Fenerbahçe yönetiminin tedbir almak istediği, sözleşmesini uzatmak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade ediliyor.