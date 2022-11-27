Valencia endişesi! Fenerbahçe'nin yıldızına Körfez ülkelerinden teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 2022 Dünya Kupası'nda harikalar yaratırken, Sarı-Lacivertli kurmayları da endişe sardı. 2023'ün haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Valencia'ya şimdiden başta Katar olmak üzere Körfez ülkeleri çok ciddi teklifler sunmaya başladı.
Tekliflerin yıllık 3 milyon Euro'yu bulduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro garanti ücret alan Valencia için Fenerbahçe yönetiminin tedbir almak istediği, sözleşmesini uzatmak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade ediliyor.
BONUSU BOL OLACAK!
Valencia'ya Dünya Kupası finallerinin ardından 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği ve sözleşmede bonusların da olacağı öğrenildi. Enner Valencia'ya sezon başında da Körfez ülkelerinden ciddi teklifler gelmiş ancak Ekvadorlu yıldız parayı tercih etmeyerek Fenerbahçe'de kalmakta ısrar etmişti.