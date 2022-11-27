Turu Mbappe getirdi! son dünya şampiyonu Fransa, Danimarka’yı yenip son 16’ya kaldı

Son Dünya şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. Fransa, ilk yarıda daha baskılı oynadı. 21. dakikada Rabiot ve 33. dakikada Griezmann'ın çıkardığı şutlarda kaleci Schmeichel gole izin vermedi. 30. dakikada Kounde'nin şutunda Höjbjerg altıpasın içinde golü önlerken, 37. dakikada Giroud ve 40. dakikada Mbappe'nin yaptığı vuruşlarda meşin yuvarlak auta çıktı.



CORNELIUS KAÇIRDI

Danimarka ise en net pozisyonunu ani atak sonucunda buldu. 36. dakikada Cornelius'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Cornelius 46'da oyundan alındı. 61'de Hernandez'in pasında Mbappe sol çaprazdan vurdu: 1-0. 68'de Eriksen korneri kullandı, Andersen indirdi Christensen ağları sarstı: 1-1. Danimarka, 73. dakikada Lindstrom ile ikinci gole yaklaşırken, Fransa ise 78. dakikada Tchoumendi ve 80. dakikada Rabiot ile fırsatları değerlendiremedi. 86'da Griezmann'ın sağ çaprazdan ortasına arka direkte dokunan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Fransa'yı tekrar öne geçirdi: 2-1. Galatasaraylı Victor Nelsson maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Nelsson ilk Dünya Kupası maçına çıktı.



NELSSON UCUZ YIRTTI

Maçın 43. dakikasında Kounde, Victor Nelsson'un ayak bileğine çok sert bastı. 24 yaşındaki yıldız tedavisinin ardından ayağa kalktı. Nelsson sakatlanmaktan zor kurtuldı.



23 YAŞINDA ZIDANE'I YAKALADI

PSG'nin yıldızı Mbappe, 61. maçında 31. golünü attı. 23'lük yıldız, Zinedine Zidane'ın gol sayısını yakalamayı başardı...

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