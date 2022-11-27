Kartal'da Höjer harekatı! Yıldız oyuncu skor katkısıyla dikkat çekiyor! Şenol Güneş olumlu rapor verdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketlilik bekleniyor. Sol bekte Masuaku'unun performasını yetersiz bulan Şenol Güneş'in Kongolu sol bek ile yolların ayrılmasını istediği iddia ediliyor.
İLK HEDEF OLACAK
Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak yönetim bir yandan da bu mevkiye yeni isimler bakıyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi. Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde olan Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Kartal'ın transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor. Sparta Prag formasıyla 15 maça çıkan Casper Höjer 2 gol, 8 asistlik performanıyla dikkat çekiyor. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.
SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI
Danimarkalı oyuncu bu sezon 15 maçın 11'inde 90 dakika sahada kalırken, 3 maçta da sonradan oyuna girdi. Höjer, sakatlık yüzünden sadece 1 maç kaçırdı.
Höjer sol bek mevkisinde oynamasına rağmen hücum performansı ile dikkat çekiyor. 28'lik yıldız, Sparta Prag formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol, 8 asistle 10 gole katkı yaptı.