Kartal'da Höjer harekatı! Yıldız oyuncu skor katkısıyla dikkat çekiyor! Şenol Güneş olumlu rapor verdi





İLK HEDEF OLACAK

Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak yönetim bir yandan da bu mevkiye yeni isimler bakıyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi. Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde olan Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Kartal'ın transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor. Sparta Prag formasıyla 15 maça çıkan Casper Höjer 2 gol, 8 asistlik performanıyla dikkat çekiyor. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.