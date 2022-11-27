İşte Milli stoper Cenk Özkacar'ın maliyeti!

Lyon ile Valencia arasındaki sözleşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı. Buna göre; sezon sonuna kadar Valencia'da kiralık oynayacak futbolcunun zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Yani; Valencia eğer istemezse Cenk Özkacar ile yeni bir kontrat imzalamayacak.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Teknik direktör Gennaro Gattuso'ya olan hayranlığı ile bilinen Cenk Özkacar'ın bonservis bedeli ise Lyon tarafından 5 milyon euro olarak belirlendi. Futbolcunun önceliği Avrupa'da kariyerine devam edebilmek. Cenk Özkacar'ın transfer haberlerine değil futboluna odaklandığı öğrenildi.