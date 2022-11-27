İşte Milli stoper Cenk Özkacar'ın maliyeti!

Lyon ile Valencia arasındaki sözleşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı. Buna göre; sezon sonuna kadar Valencia'da kiralık oynayacak futbolcunun zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Yani; Valencia eğer istemezse Cenk Özkacar ile yeni bir kontrat imzalamayacak.
BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO
Teknik direktör Gennaro Gattuso'ya olan hayranlığı ile bilinen Cenk Özkacar'ın bonservis bedeli ise Lyon tarafından 5 milyon euro olarak belirlendi. Futbolcunun önceliği Avrupa'da kariyerine devam edebilmek. Cenk Özkacar'ın transfer haberlerine değil futboluna odaklandığı öğrenildi.
UZUN VADELİ PLANI AVRUPA'DA KALMAK
Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilen Cenk Özkacar, önümüzdeki 6 ay içinde Valencia'da daha fazla şans bulmak istiyor. Futbolcu, şu anda İspanya'da olmaktan mutlu. Cenk Özkacar, karşılıklı bir memnuniyet söz konusu olursa 4 yıllık bir kontrata dahi sıcak bakıyor. Henüz sözleşme konusunda somut bir görüşme yapılmadı. Dolayısıyla sürecin ucu açık görünüyor.
KİRALIK OPSİYONU MASADA
Galatasaray, Cenk Özkacar ile ilgili süreci yakından takip edecek. Şayet Victor Nelsson'un satışı gerçekleşirse Galatasaray, listesinde yer alan Cenk Özkacar'ı transfer edebilir. Cenk'in uzun vadeli planında Avrupa'da yer almak olsa da şartlara göre Türkiye'den bir takıma kiralık gitmeye oyuncu yeşil ışık yakıyor. Oyuncu düzenli oynamak istiyor.