CANLI | Japonya - Kosta Rika maçı CANLI anlatım İZLE

2022 Dünya Kupası'nda Japonya, Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Japonya - Kosta Rika maçı 13.00'da başlayacak.
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İLK 11'LER
Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda
Kosta Rika: Navas; Watson, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejda, Torres; Contreras, Campbell