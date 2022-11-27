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    • Spor
    • 27.11.2022 13:37
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    • 27.11.2022 13:37
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    CANLI | Japonya - Kosta Rika maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika Dünya Kupası haberleri | Katar'da oynanan Dünya Kupası gruplarında ikinci tur maçları sürüyor. İlk maçta Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Japonya - Kosta Rika

    2022 Dünya Kupası'nda Japonya, Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Japonya - Kosta Rika maçı 13.00'da başlayacak.

    Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

    JAPONYA-KOSTA RİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    İLK 11'LER
    Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda
    Kosta Rika: Navas; Watson, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejda, Torres; Contreras, Campbell

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