CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı canlı izle! Turnuvada kritik maç

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. Belçika Fas maçına Michy Batshuayi 11'de başlıyor.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika: Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Fas: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Hakim Ziyech.