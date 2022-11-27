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    • Spor
    • 27.11.2022 16:05
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    • 27.11.2022 16:05
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    CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı canlı izle! Turnuvada kritik maç

    Belçika ile Fas 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geliyor. Meksikalı hakem Cesar Ramos, tarafından yönetilen Belçika-Fas maçı, Al-Thumama Stadium'nde oynanıyor. Belçika-Fas maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı

    2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. Belçika Fas maçına Michy Batshuayi 11'de başlıyor.

    Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

    Belçika: Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

    Fas: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Hakim Ziyech.

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    Haberler Spor CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı canlı izle! Turnuvada kritik maç
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