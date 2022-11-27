Göztepe Altay maçı hakkında aramalar hız kazandı. Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Peki, Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak? Ertelenen Göztepe Altay maçı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar!
Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak?
Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Henüz maçın ne zaman tekrarlanacağı belli olmadı.
İzmir'de saat 19.00'da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan'a korner diğeri ile saldırdı
Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.