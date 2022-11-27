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    • Spor
    • 27.11.2022 20:06
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    • 27.11.2022 20:06
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    Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak? Ertelenen Göztepe Altay maçı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

    İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.Ozan Evrim Özenç, olayın ardından hala süregelen bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman yapılacak? Ertelenen Göztepe Altay maçı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak?

    Göztepe Altay maçı hakkında aramalar hız kazandı. Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Peki, Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak? Ertelenen Göztepe Altay maçı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar!

    Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak?

    Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Henüz maçın ne zaman tekrarlanacağı belli olmadı.

    İzmir'de saat 19.00'da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan'a korner diğeri ile saldırdı

    Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

        TARAFTARLAR YARALANDI

        Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.

        TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI

        Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
        Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.

        BİLİNCİ AÇIK

        Yayıncı kuruluşun haberine göre; Ozan Evrim Özenç, olayın ardından hala süregelen bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilinci açık.
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        Haberler Spor Göztepe - Altay derbi maçı ne zaman yapılacak? Ertelenen Göztepe Altay maçı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
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