Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.11.2022 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 21:58
    ABONE OL

    CANLI | İspanya-Almanya! 2022 Dünya Kupası'nda dünya yıldızları karşı karşıya

    2022 Dünya Kupası'nda İspanya ve Almanya karşı karşıya geliyor. Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İspanya-Almanya | CANLI

    2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı tarihi skorla 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.



    MUHTEMEL 11'LER
    İSPANYA    : Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Torres, Olmo, Asensio



    ALMANYA: Neuer, Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller



    İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.
    Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya, 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi
    Haberler Spor CANLI | İspanya-Almanya! 2022 Dünya Kupası'nda dünya yıldızları karşı karşıya
        SON DAKİKA