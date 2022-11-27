CANLI | İspanya-Almanya! 2022 Dünya Kupası'nda dünya yıldızları karşı karşıya

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geliyor.





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Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı tarihi skorla 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.