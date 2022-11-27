Fenerbahçe yeni Diego'yu buldu! 18'lik Ozan Suncak imzayı attı

Almanya'da Stuttgart, Wolfsburg, Nürnberg, Hannover 96 ve Paderborn gibi kulüplerde çalışan ve sportif danışmanlık yapan Ali Adman, Fenerbahçe'nin Reutlingen'den transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile ilgili Takvim.com.tr'ye özel değerlendirmeler yaptı. Ali Adman, Sarı-Lacivertliler'in gelecek adına önemli bir hamle yaptığını ifade etti. Ayrıca Adman, Juventus'ta oynayan gurbetçi oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceği adına da dikkati çeken sözler söyledi.
"FENERBAHÇE GELECEK ADINA BİR YATIRIM YAPTI"
Adman, "Ozan Suncak, benim de staj gördüğüm Stuttgart'ta yetişti. Orada eğitim görmesi önemli bir şey. Stuttgart'ta Sven Mislintat gibi bir gerçek var. Ona 'Altın Göz' diyorlar. İyi bir sportif direktör ve onun gözünden hiçbir yetenek kaçmaz. Çok iyi bir planlama uzmanı. Ben de futbol oynarken bir dönem (Serpil Hamdi Tüzü dönemi) Beşiktaş'a gelmiştim ama orada yapamamıştım. Ozan şimdi Fenerbahçe'de. Peki yapabilecek mi? Öncelikle Fenerbahçe'nin altyaş kategorilerinde oynayacak. Sonrasında da üst yapıya adapte olmaya çalışacak. Fenerbahçe bence geleceğe bir yatırım yaptı. Genç ve yetenekli oyuncuları arıyor Fenerbahçe... Çünkü Sarı-Lacivertliler bir proje içinde ve altyapıya da eğilmeye başladılar" diye konuştu.
"FENERBAHÇE RUHUNA UYGUN BİR OYUNCU"
18 yaşındaki futbolcunun iki ayağını da iyi kullandığına dikkati çeken Ali Adman, "Teknik ve fizik olarak iyi bir oyuncu. Almanya'dan Türkiye'ye gelen birçok futbolcudan 2-3 gömlek daha iyi diyebilirim. Disiplin açısından da iyi bir oyuncu olduğunu yakından biliyorum. Almanya'da gördüğü eğitim ve 90 dakika boyunca pes etmeyen yapısı Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe yapısına ve ruhuna uygun bir oyuncu. Türkiye'ye alışırsa bence ilerleyen yıllarda vazgeçilmez isimlerden biri olacak" ifadelerini kullandı.