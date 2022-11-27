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    • Spor
    • 27.11.2022 11:52
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    • 27.11.2022 11:59
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    Fenerbahçe yeni Diego'yu buldu! 18'lik Ozan Suncak imzayı attı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, daha önce Almanya'nın Stuttgart takımının altyapısında forma giyen genç orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna kattı. Sürpriz transferin ardından Almanya'da birçok ekibe sportif danışmanlık yapan Ali Adman, transferle ilgili takvim.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe yeni Diego’yu buldu

    Almanya'da Stuttgart, Wolfsburg, Nürnberg, Hannover 96 ve Paderborn gibi kulüplerde çalışan ve sportif danışmanlık yapan Ali Adman, Fenerbahçe'nin Reutlingen'den transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile ilgili Takvim.com.tr'ye özel değerlendirmeler yaptı. Ali Adman, Sarı-Lacivertliler'in gelecek adına önemli bir hamle yaptığını ifade etti. Ayrıca Adman, Juventus'ta oynayan gurbetçi oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceği adına da dikkati çeken sözler söyledi.

    "FENERBAHÇE GELECEK ADINA BİR YATIRIM YAPTI"
    Adman, "Ozan Suncak, benim de staj gördüğüm Stuttgart'ta yetişti. Orada eğitim görmesi önemli bir şey. Stuttgart'ta Sven Mislintat gibi bir gerçek var. Ona 'Altın Göz' diyorlar. İyi bir sportif direktör ve onun gözünden hiçbir yetenek kaçmaz. Çok iyi bir planlama uzmanı. Ben de futbol oynarken bir dönem (Serpil Hamdi Tüzü dönemi) Beşiktaş'a gelmiştim ama orada yapamamıştım. Ozan şimdi Fenerbahçe'de. Peki yapabilecek mi? Öncelikle Fenerbahçe'nin altyaş kategorilerinde oynayacak. Sonrasında da üst yapıya adapte olmaya çalışacak. Fenerbahçe bence geleceğe bir yatırım yaptı. Genç ve yetenekli oyuncuları arıyor Fenerbahçe... Çünkü Sarı-Lacivertliler bir proje içinde ve altyapıya da eğilmeye başladılar" diye konuştu.

    "FENERBAHÇE RUHUNA UYGUN BİR OYUNCU"
    18 yaşındaki futbolcunun iki ayağını da iyi kullandığına dikkati çeken Ali Adman, "Teknik ve fizik olarak iyi bir oyuncu. Almanya'dan Türkiye'ye gelen birçok futbolcudan 2-3 gömlek daha iyi diyebilirim. Disiplin açısından da iyi bir oyuncu olduğunu yakından biliyorum. Almanya'da gördüğü eğitim ve 90 dakika boyunca pes etmeyen yapısı Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe yapısına ve ruhuna uygun bir oyuncu. Türkiye'ye alışırsa bence ilerleyen yıllarda vazgeçilmez isimlerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

        "OZAN SUNCAK, YETENEK OLARAK DIEGO'YU ANDIRIYOR"
        Fenerbahçe taraftarlarının gözünde daha iyi canlandırması adına örnekler de veren Adman, "Daha önce Fenerbahçe'de Brezilyalı Diego oynamıştı. Ozan Suncak'ı da fizik olarak olmasa da yetenek bakımından Diego'ya benzetiyorum. Onu diğer oyunculardan ayıran bazı özellikleri var. Mesela; çok hızlı hareket eder, salisede karar verir ve hemen uygular. Bu, onu bir adım öne geçiriyor. Çevre kontrolü de çok iyi bir oyuncu. Yaşına göre gayet iyi özellikleri var. Elbette milli takımda olması için de kendisini biraz daha geliştirmesi ve üstüne koyarak ilerlemesi gerekiyor" dedi.

        "KENAN İÇİN, KUNTZ VE ALTINTOP DEVREYE GİRMELİ"
        Öte yandan Bundesliga devi Bayern Münih'ten İtalyan temsilcisi Juventus'a giden Kenan Yıldız için de değerlendirmeler yapan futbol adamı, "Kenan Yıldız milliyetçi bir çocuk. Almanya'nın çok baskısı var. A Milli Takım'da düşünüyorlar. İtalya'ya giderek gelişimini seçti, tercih etti. Kenan'ın çevresindeki insanlar onu en iyi şekilde bilgilendiriyor. Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile önceki dönemlerde konuştum. Koçak bana, 'Türkiye'de Avrupai bir düzene geçiyoruz' demişti. Almanlar da proje yaparken bunu senelere yayarlar. Kenan'ı da projelerle ikna etmek istiyorlar. Kenan konusunda Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop mutlaka devreye girmeli. Onunla masaya oturmalı. Çünkü diğer tarafta masada Hansi Flick'in olduğu da unutulmamalı" diyerek sözlerini tamamladı. Bilindiği üzere Türkiye Ümit Milli Takımı'nda oynayan Kenan Yıldız'ın A Milli Takım seviyesinde Almanya'yı seçme şansı da bulunuyor.

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