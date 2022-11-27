Fenerbahçe yeni Diego'yu buldu! 18'lik Ozan Suncak imzayı attı

"FENERBAHÇE GELECEK ADINA BİR YATIRIM YAPTI"

Adman, "Ozan Suncak, benim de staj gördüğüm Stuttgart'ta yetişti. Orada eğitim görmesi önemli bir şey. Stuttgart'ta Sven Mislintat gibi bir gerçek var. Ona 'Altın Göz' diyorlar. İyi bir sportif direktör ve onun gözünden hiçbir yetenek kaçmaz. Çok iyi bir planlama uzmanı. Ben de futbol oynarken bir dönem (Serpil Hamdi Tüzü dönemi) Beşiktaş'a gelmiştim ama orada yapamamıştım. Ozan şimdi Fenerbahçe'de. Peki yapabilecek mi? Öncelikle Fenerbahçe'nin altyaş kategorilerinde oynayacak. Sonrasında da üst yapıya adapte olmaya çalışacak. Fenerbahçe bence geleceğe bir yatırım yaptı. Genç ve yetenekli oyuncuları arıyor Fenerbahçe... Çünkü Sarı-Lacivertliler bir proje içinde ve altyapıya da eğilmeye başladılar" diye konuştu.