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    Devler sahnede! Dünya Kupası'nda İspanya ve Almanya karşılaşacak | Spor haberleri

    Katar’daki Dünya Kupası’nda futbolseverler İspanya ile Almanya arasında oynanacak dev maçı bekliyor. Almanya, kaybederse büyük bir krizin içine girecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 27 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Devler sahnede: İspanya - Almanya

    Dünya Kupası'nda heyecan E ve F gruplarında bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Sonucu merakla beklenen dev maçta İspanya ile Almanya saat 22.00'de karşılaşacak. E Grubu'ndaki diğer maçta ilk sınavında Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Japonya'nın rakibi Kosta Rika olacak. F Grubu'nda saat 19.00'de Belçika ile Fas, 19.00'da ise Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaşacak.

    ALMANYA YENİLİRSE VEDA EDEBİLİR
    Almanya 3 puana sahip olan güçlü rakibi karşısında tüm kozlarını ortaya koyacak. Hansi Flick yönetimindeki Panzerler, maçı kaybeder, Japonya da Kosta Rika'yı yenerse grup aşamasında elenecek.

    OWEN: FODEN YEDEK KALAMAZ
    İngiltere Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Michael Owen, teknik direktör Gareth Southgate'i eleştirdi. Owen, ABD maçında süre alamayan Foden için "Onun gibi harikalar yaratan bir ismin yedek kalmaması gerek" dedi.

    KANGURU'DAN ÖLÜMCÜL TEKME
    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Tunus ile Avustralya karşılaştı. Al Janoub Stadı'nda oynanan yaklaşık 41 bin futbolseverin izlediği maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Avustralya oldu. Avustralya 23. dakikada Mitchell Thomas Duke'ün kafa golüyle öne geçti. Golden sonra her iki takım da pozisyonlar üretse de mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Avustralya takımında daha önce Türkiye'de oynayan Aziz Behich, ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.

    SON MAÇTA BELLİ OLACAK
    Grupta Fransa turladı. Avustralya ise 3 puanla ikinci. Danimarka ve Tunus'un ise 1'er puanı var. Avustralya, Danimarka'dan 1 puan alırsa çok büyük ihtimalle adını son 16 turuna yazdıracak. Tunus'un küçük bir mucizeye ihtiyacı olacak.

    KATAR'DA BİR İLK YAŞANDI
    Avustralya forması giyen ve galibiyet golünü atan Duke, Katar'da gol atan ilk alt lig oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

    POLONYA'DAN SUUDİ ZAFERİ
    Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, ilk maçında Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

    AL DAWSARI KAÇIRDI
    Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada açılış golü 39. dakikada geldi. Polonya'nın yıldızı Zielinski attığı golle takımını öne geçirdi. Bu dakikadan itibaren Suudi Arabistan gol için Polonya kalesine yüklendi. 45+1. dakikada Suudi Arabistan, Al Dawsari ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı böylelikle Polonya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    4 PUANA YÜKSELDİLER
    Maçın 82. dakikasında ise sahneye Barcelona'nın yıldızı çıktı. Turnuvanın ağır toplarından Lewandowski, attığı golle maçın skorunu belirledi. İlk maçında Meksika ile berabere kalan Polonya aldığı bu galibiyetle 4 puana yükseldi. Son hafta Polonya-Arjantin, Arabistan- Meksika maçları olacak.

    600. GOLÜNE İMZA ATTI
    Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski, ilk Dünya Kupası golünü attı. Barcelona'nın forveti, Pele'nin 77 gollük uluslararası rekoruna da ortak oldu... Polonyalı yıldız santrfor kariyeri boyunca 600. golüne de imza attı.



    LİDER ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ
    Hollanda Milli Takımı'nın ve Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, önemli açıklamalarda bulundu. Ekvador ile oynanan maçta görev alan yıldız futbolcu, "Son maçı kazanmak zorundayız çünkü lider olarak çıkmak istiyoruz. Galibiyet için gideceğiz ve 3 puan almamız gerekiyor. Grupta birinci olmak önemli. Lider bitirmek, ikinci olmaktan çok daha önemli. Şimdi Katar maçına odaklanmalıyız. Burada başarılması gereken özel şeyler var" dedi. Dünya Kupası'nda forma giydiği için kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren Weghorst, Türk taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.



    RICHARLISON HARİÇ HARİKA KADROSU VAR!
    İtalya'nın efsane forvetlerirden Antonio Cassano, "Brezilya'nın, Richarlison hariç harika kadrosu var. Onun Brezilyalı forvetlerle hiçbir ortak yanı yok. Attığı golde ilk kontrolü kötüydü. Diğerini de boş kaleye attı" ifadelerini kullandı.



    RONALDO'YA 225 MİLYON DOLAR!
    Dünya Kupası sırasında kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya çılgın bir teklif geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıl için 225 milyon dolar teklif ettiği duyuruldu. Katar'da, Gana'yı 3-2 yendiği maçta Portekiz'in ilk golünü atan 37 yaşındaki futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim oldu.



        BU BERABERLIK KİMSEYİ ÜZMEMELİ
        İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jack Grealish, ABD ile berabere kaldıkları maç ile ilgili ilginç açıklamalara imza attı. Greaslish, "ABD ile berabere kalmamız kimseyi üzmemeli. Çünkü ABD hafife alınacak bir takım değil. Çok iyi hücumcuları vardı. Özellikle Christian Pulisic... Zor bir maç olacağını biliyorduk" dedi.



        DIJK: STÜDYODAN KONUŞMAK KOLAY
        Hollanda'nın unutulmaz golcüsü Marco Van Basten, milli takımın yıldızı Virgil Van Dijk'ı hedef aldı. Ekvador ile yapılan ve 1-1 biten maç sonucu konuşan Van Basten, "Van Dijk sadece bekliyor ve rakibinin şutunu izliyor. Tam olarak neye bakıyor?" eleştirisinde bulundu. Van Dijk ise, "Stüdyodan konuşmak kolay. Bu bilgiyle ne yapmamı istiyorsunuz? Ben takımı mümkün olduğunca en iyi şekilde yönetiyorum" dedi.



        İMPARATOR'UN GÖZYAŞLARI
        Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Nuriye Terim'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatih Terim'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenazeye spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Younes Belhanda gibi isimler Fatih Terim'i yalnız bırakmadı.



            ASLAN TOPBAŞI YAPTI
            Süper Lig'deki son maçında zirve yolundaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan ve Dünya Kupası nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray'da izinler sona erdi. Galatasaray dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyen isimlerle, son milli takım kamplarına katılan futbolcular, çalışmalara daha sonra katılacak.



            GALATASARAY'IN KONUĞU FENERBAHÇE BEKO
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez de parkeden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.



            KARACABEY BELEDİYE İLE KOCAELİ YENİŞEMEDİ: 2-2
            TFF 2. Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Kırmızı grupta Kocaelispor, deplasmanda Karacabey Belediyesopr ile 2-2 berasere kalırken. Ankara Demirspor deplasmanda Etimesgut Belediye'yi 4-0 mağlup etti. Beyaz grupta ise Menemen Futbol Kulübü, Batman Petrol ile 1-1 berabere kalırken, Arnavutköy Belediye, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.



                POTANIN PERİLERİ SLOVENYA'YI AĞIRLIYOR
                A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bugün Slovenya'yı konuk edecek. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Milli takım, gruptaki ilk üç maçında Slovenya'yı 78-62, Polonya'yı 52-41 ve Arnavutluk'u 140-44 mağlup etti.



                KAYSERİ'DEN GÜNEŞ'E ONUR BULUT TEPKİSİ
                Yukatel Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, "Onur Bulut'u kadromuzda görmek isteriz" demişti.



                TERZIC'TEN OLAY HAREKET!
                Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynanan Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçında yaşanan olay Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı. Fenerbahçe taraftarlarının bir türlü yıldızının barışmadığı antrenöre tepkileri büyük oldu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Zoran Terzic, maç sırasında Buse Ünal'a bir şeyler anlatırken şiddette bulundu. Fenerbahçe taraftarları, Terzic'in yaptığı bu harekete sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
                İşte o yorumlardan bazıları: "Terzic'in Buse'ye yaptığı hareketi açıklayabilecek biri var mı?
                "Şu Terzic'in yaptığı şiddete, mobbing'e bakın! Bu adam takımı şampiyon yapsa ne olur!



                    SAMANDIRA'DA MESAİ SÜRÜYOR
                    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı.

                    BATSMAN RADARDA
                    Fenerbahçe'de Enner Valencia dışında Belçikalı golcü Michy Batshuayi de performansıyla kulüplerin radarına takıldı. 29 yaşındaki santrfor, takımının Kanada'yı 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı. Sezon başında Chelsea'den 3.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Batsman'in piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Yıldız isim, Fenerbahçe'de 19 maçta 11 gol atarken 4 de asist yaptı.



                    TÜRK TELEKOM KARTAL'I YIKTI
                    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu. Türk Telekom, ligde çıktığı 8 maçta Beşiktaş ise 7. maçta 5. yenilgisini yaşadı. Günün diğer maçlarında Bursaspor deplasmanda Bahçeşehir'i 74-69 yenerken, Karşıyaka, Merkezefendi'yi 92-76'lık skorla geçti.



                    ÇAYKUR RİZESPOR GÜMBÜR GÜMBÜR
                    Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, geri düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni yıktı. 8. dakikada Abdullah Şahindere başkent ekibini öne geçirdi. 21. dakikada Emirhan Topçu eşitliği getirdi. 63'te Kubilay Kanatsızkuş Rize'yi öne geçirdi. 90+2'de Farouk Miya maçın sonucunu belirledi.



                        BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                        Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti. Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan idman kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon ağırlıklı geçti. Siyah-Beyazlı futbolcular hazıırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



                        ÜMRANİYE'DE GÜNEŞ ETKİSİ
                        Teknik direktör Şenol Güneş lige verilen arada takımı kalan haftalara hazırlamak için yoğun bir mesai içinde... Ümraniye'de tam anlamıyla Güneş etkisi hissedilirken, deneyimli teknik adamın dikkat çektiği ilk konu savunma oldu. Takımın gol yeme alışkanlığından rahatsız olan tecrübeli hocanın bu sorunu takım boyunu kısaltarak çözmeyi hedeflediği öğrenildi. "Savunma sadece birkaç oyuncunun ya da mevkinin işi değil takımca uygulamamız gereken bir sistem" vurgusu yaptı.



                        AVCI'NIN GENÇ PLANI
                        Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde fazla forma şansı bulamayan oyuncular için Dünya Kupası arası büyük önem taşıyor. Bu arada göze girmeye çalışacak futbolcular için teknik direktör Abdullah Avcı da daha fazla süre almaları için plan yapıyor. Avcı'nın Antalya'daki hazırlık kampında Hull City ve Crystal Palace ile oynayacakları hazırlık maçlarında özellikle gençlere daha fazla süre tanıyıp form durumlarını göreceği öğrenilirken Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçında da bu isimlere şans tanımayı düşünüyor. Özellikle Naci, Lahtimi, Kerem ve Taha gibi isimlerin gösterecekleri performans dikkatle takip edilecek.

                            UĞURCAN ÇAKIR DUBAİ'DE
                            Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, lige verilen arada milli takım kampına gittiği için şu an ekstra izne devam ediyor. İzinli günleri ailesi ile birlikte Dubai'de geçiren Uğurcan Çakır, yerel kıyafetlerle de görüntü verdi. Keyifli anlarını zaman zaman sosyal medyada paylaşan Uğurcan'ın, görüntüleri çokça beğeni topluyor.



                            İLK ETAP KAMPI SONA ERİYOR
                            Trabzonspor'un 21 Kasım'da başlayan ilk etap kamp çalışmaları yarın sona erecek. Bu süre içerisinde altyapıdan gelen oyuncuların ağırlıklı olduğu antrenmanlar yapan teknik ekip, ana kamp programını uygulayacağı Antalya kampı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekibin, kadroya almayı planladığı genç oyuncularla ilgili kararı da kısa süre içerisinde vereceği belirtildi.



                            RAPHINHA'DAN NEYMAR ÇIKIŞI
                            Raphinha Neymar'ın sakatlığına sevinen taraftarlara ateş püskürdü...



                            HAALAND'IN KEYFİ YERİNDE
                            Erling Haaland arkadaşlarıylaa golf oynadığı bu fotoğrafı paylaştı.

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