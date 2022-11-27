Devler sahnede! Dünya Kupası'nda İspanya ve Almanya karşılaşacak | Spor haberleri

Dünya Kupası'nda heyecan E ve F gruplarında bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Sonucu merakla beklenen dev maçta İspanya ile Almanya saat 22.00'de karşılaşacak. E Grubu'ndaki diğer maçta ilk sınavında Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Japonya'nın rakibi Kosta Rika olacak. F Grubu'nda saat 19.00'de Belçika ile Fas, 19.00'da ise Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaşacak.



ALMANYA YENİLİRSE VEDA EDEBİLİR

Almanya 3 puana sahip olan güçlü rakibi karşısında tüm kozlarını ortaya koyacak. Hansi Flick yönetimindeki Panzerler, maçı kaybeder, Japonya da Kosta Rika'yı yenerse grup aşamasında elenecek.



OWEN: FODEN YEDEK KALAMAZ

İngiltere Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Michael Owen, teknik direktör Gareth Southgate'i eleştirdi. Owen, ABD maçında süre alamayan Foden için "Onun gibi harikalar yaratan bir ismin yedek kalmaması gerek" dedi.



KANGURU'DAN ÖLÜMCÜL TEKME

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Tunus ile Avustralya karşılaştı. Al Janoub Stadı'nda oynanan yaklaşık 41 bin futbolseverin izlediği maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Avustralya oldu. Avustralya 23. dakikada Mitchell Thomas Duke'ün kafa golüyle öne geçti. Golden sonra her iki takım da pozisyonlar üretse de mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Avustralya takımında daha önce Türkiye'de oynayan Aziz Behich, ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.



SON MAÇTA BELLİ OLACAK

Grupta Fransa turladı. Avustralya ise 3 puanla ikinci. Danimarka ve Tunus'un ise 1'er puanı var. Avustralya, Danimarka'dan 1 puan alırsa çok büyük ihtimalle adını son 16 turuna yazdıracak. Tunus'un küçük bir mucizeye ihtiyacı olacak.



KATAR'DA BİR İLK YAŞANDI

Avustralya forması giyen ve galibiyet golünü atan Duke, Katar'da gol atan ilk alt lig oyuncusu olarak kayıtlara geçti.



POLONYA'DAN SUUDİ ZAFERİ

Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, ilk maçında Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.



AL DAWSARI KAÇIRDI

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada açılış golü 39. dakikada geldi. Polonya'nın yıldızı Zielinski attığı golle takımını öne geçirdi. Bu dakikadan itibaren Suudi Arabistan gol için Polonya kalesine yüklendi. 45+1. dakikada Suudi Arabistan, Al Dawsari ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı böylelikle Polonya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



4 PUANA YÜKSELDİLER

Maçın 82. dakikasında ise sahneye Barcelona'nın yıldızı çıktı. Turnuvanın ağır toplarından Lewandowski, attığı golle maçın skorunu belirledi. İlk maçında Meksika ile berabere kalan Polonya aldığı bu galibiyetle 4 puana yükseldi. Son hafta Polonya-Arjantin, Arabistan- Meksika maçları olacak.



600. GOLÜNE İMZA ATTI

Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski, ilk Dünya Kupası golünü attı. Barcelona'nın forveti, Pele'nin 77 gollük uluslararası rekoruna da ortak oldu... Polonyalı yıldız santrfor kariyeri boyunca 600. golüne de imza attı.







LİDER ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ

Hollanda Milli Takımı'nın ve Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, önemli açıklamalarda bulundu. Ekvador ile oynanan maçta görev alan yıldız futbolcu, "Son maçı kazanmak zorundayız çünkü lider olarak çıkmak istiyoruz. Galibiyet için gideceğiz ve 3 puan almamız gerekiyor. Grupta birinci olmak önemli. Lider bitirmek, ikinci olmaktan çok daha önemli. Şimdi Katar maçına odaklanmalıyız. Burada başarılması gereken özel şeyler var" dedi. Dünya Kupası'nda forma giydiği için kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren Weghorst, Türk taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.