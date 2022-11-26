Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe derken Galatasaray yolcusu! Yunus Akgün ve Samet Akaydın... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor'daki performansını aratıyor. Önceki sezonu 9 gol 17 asist gibi harika bir istatistikle kapatan Yunus, bu sezona ise tutuk başladı. 7-0'lık Başakşehir karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen Yunus Akgün takasla ayrılabilir. Futbol Plus canlı yayınında sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair Taner Karaman'a değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, yılın takasını açıkladı.

Tüzemen, Yunus Akgün'ün geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'a dönebileceğini, bu transfer karşılığında Süper Lig'in gözde stoperi Samet Akaydın'ın ise Cimbom'un yolunu tutabileceğini duyurdu. İşte o açıklamalar…