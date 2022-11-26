Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Icardi'yle bir yıl daha! Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon başındaki durgunluğunu üzerinden atmış ve son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlamıştı. 29 yaşındaki forvet artan performansı sonrası Galatasaraylı taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelmişti. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak formaya giyen ve gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mauro Icardi hakkında Levent Tüzemen, Futbol Plus Youtube kanalında çarpıcı açıklamarda bulundu.

PSG'den 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki golcüyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunmuş ve bonservisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.