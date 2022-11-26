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    • Spor
    • 26.11.2022 16:54
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    • 26.11.2022 16:54
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    Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Icardi'yle bir yıl daha! Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı | Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Süper Lig'de transfer piyasası hareketlenmeye başlarken, Levent Tüzemen Futbol Plus canlı yayınında Mauro Icardi hakkında önemli bilgiler aktardı. Deneyimli spor yazarı, Taner Karaman ile gerçekleştirdiği yayında PSG Başkanı ile Galatasaray yönetiminin oyuncu hakkında masaya oturduğunu ve yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda da iyi performans göstermesi durumunda Galatasaray'da bir yıl daha kiralık olarak kalabileceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı. İşte Levent Tüzemen'in yayınındaki ifadeleri...

    Icardi’de sürpriz gelişme! 1 yıl daha!

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon başındaki durgunluğunu üzerinden atmış ve son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlamıştı. 29 yaşındaki forvet artan performansı sonrası Galatasaraylı taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelmişti. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak formaya giyen ve gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mauro Icardi hakkında Levent Tüzemen, Futbol Plus Youtube kanalında çarpıcı açıklamarda bulundu.

    PSG'den 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki golcüyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunmuş ve bonservisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

    DURSUN ÖZBEK: "PSG, ICARDI'Yİ SATMAK İSTEMEZ"

    Dursun Özbek açıklamasında, "Galatasaray, Icardi transferini son derece başarılı yapmıştır. PSG, maaşının çok büyük bir kısmını ödüyor. Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro. Takıma da çok hızlı uyum sağladı. Kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum.
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    Haberler Spor Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Icardi'yle bir yıl daha! Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı | Galatasaray son dakika transfer haberleri
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