Zoran Terzic’ten Buse Ünal'a olay hareket! Taraftarlar ayağa kalktı

Voleybol Ligi'nde oynanan Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçında Zoran Terzic'in Buse Ünal'a yaptığı hareket Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.
ZORAN TERZİC'TEN BUSE ÜNAL'A OLAY HAREKET!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Zoran Terzic, maç sırasında Buse Ünal'a bir şeyler anlatırken şiddette bulundu.
Fenerbahçe taraftarlarının bir türlü yıldızları barışmadığı Terzic'in yaptığı bu harekete sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
"Terzic'in Buse'ye yaptığı hareketi açıklayabilecek biri var mı? Bu adamı hala takımda tutan bu yönetim kulübün rezil olmasını istiyordur. Başka açıklaması yok"