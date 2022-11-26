Zoran Terzic’ten Buse Ünal'a olay hareket! Taraftarlar ayağa kalktı

"Sayın başkan bu sözün arkasında durun ve kadın voleybol maçında Terzic'in Buse'ye yaptığı harekete göz yummayın. Yeter artık herkesin nefret ettiği bu adamı kovun, hem bizi hem de oyuncuları kurtarın bu adamdan"

"Terzic'in eski tip, sert bir hoca olduğu belli de bu kabul edilemez. Maçta kimse farkında değil gibi… Ya da alıştılar bilmiyorum!"