5 gol de 2. devrede atıldı; Ronaldo’lu Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup edip kupaya moralli başladı

Dünya Kupası'nda gözler, 3 gün önce Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in üzerindeydi. Gana ile karşılaşan Portekiz'de Ronaldo 31. dakikada topu ağlara gönderdi fakat hakem CR7'nin faul yaptığına hükmetti ve golü iptal etti.
KALECİ COSTA ADETA UYUDU!
62'de Ronaldo, Gana ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. 65. dakikada 37 yaşındaki süper yıldız, çok sert vurdu: 1-0. 73'te eski F.Bahçeli Andre Ayew skora denge getirdi: 1-1. 78'de Bruno Fernandes'in pasında ceza sahasına giren Joao Felix kaleci Ati'yi yıktı: 2-1. 80'de Fernandes bu kez asistini Rafael Leao'ya yaptı: 3-1. Maç tam bu skorla bitecek derken 89'da Osman Bukari sahne aldı ve 3-2 oldu. Maçın son anlarında ise Portekizliler'in yüreği ağzına attı. Kaleci Diogo Costa ceza sahası içinde degaj yapmak üzereyken arkadan gelen Bukari topu çaldı. 23 yaşındaki futbolcunun o anda ayağı kayınca Portekiz savunması araya girdi ve uzaklaştırdı...
TARİH YAZMAYA DEVAM
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de fileleri sarsarak adını tarihe altın harflerle yazdı.