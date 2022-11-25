5 gol de 2. devrede atıldı; Ronaldo’lu Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup edip kupaya moralli başladı





KALECİ COSTA ADETA UYUDU!

62'de Ronaldo, Gana ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. 65. dakikada 37 yaşındaki süper yıldız, çok sert vurdu: 1-0. 73'te eski F.Bahçeli Andre Ayew skora denge getirdi: 1-1. 78'de Bruno Fernandes'in pasında ceza sahasına giren Joao Felix kaleci Ati'yi yıktı: 2-1. 80'de Fernandes bu kez asistini Rafael Leao'ya yaptı: 3-1. Maç tam bu skorla bitecek derken 89'da Osman Bukari sahne aldı ve 3-2 oldu. Maçın son anlarında ise Portekizliler'in yüreği ağzına attı. Kaleci Diogo Costa ceza sahası içinde degaj yapmak üzereyken arkadan gelen Bukari topu çaldı. 23 yaşındaki futbolcunun o anda ayağı kayınca Portekiz savunması araya girdi ve uzaklaştırdı...