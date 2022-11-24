Trabzonspor Steaua Bükreş takımında forma giyen Adrian Sut için harekete geçti | Spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta sahaya bir takviye yapılması gündemde. '1998 doğumlu' kriterine uygun isim arayışı devam ederken, flaş bir iddia Romanya'dan geldi. Bordo- Mavililer'in, Steaua Bükreş takımında forma giyen 23 yaşındaki Adrian Sut ile ilgilendiği yazıldı.
MALİYETİ 3 MİLYON EURO
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir ön görüşme yaptığı, Bükreş ekibinin ise oyuncudan bonservis beklentisinin 3 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi. Futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olacak.
JOKER GİBİ BİR OYUNCU
Oyuncunun şu an Trabzonspor'un 'boşta olan ve 1998 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kriterine' uyması da önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sut, defansif orta saha ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Bir joker gibi olması futbolcunun cazip görünmesindeki ana etkenlerden biri. (Yunus Emre SEL)
EDGAR HOLLANDA YOLCUSU
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda katkısı olan Edgar Ie, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı. Edgar'a Hollanda'nın Vitesse kulübü talip oldu ve tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde Hollanda'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Edgar geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyerken 1 gol üretti.
BAE'DEN BAFETIMBI GOMIS'E KANCA
Transferde adı sıkça Adana Demirspor ile anılan Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Geride bıraktığımız günlerde bir sosyal yardım projesine katılmak için Dubai'ye giden futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilgi gösteren kulüpler olduğu ortaya çıktı. Sezon sonunda kontratı bitecek futbolcu ile Galatasaray'ın karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırması bekleniyor. Gomis'in ayrılığı sonrası ise yeni forvet transferi yapılacak.