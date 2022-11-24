Trabzonspor Steaua Bükreş takımında forma giyen Adrian Sut için harekete geçti | Spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta sahaya bir takviye yapılması gündemde. '1998 doğumlu' kriterine uygun isim arayışı devam ederken, flaş bir iddia Romanya'dan geldi. Bordo- Mavililer'in, Steaua Bükreş takımında forma giyen 23 yaşındaki Adrian Sut ile ilgilendiği yazıldı.



MALİYETİ 3 MİLYON EURO

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir ön görüşme yaptığı, Bükreş ekibinin ise oyuncudan bonservis beklentisinin 3 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi. Futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olacak.



JOKER GİBİ BİR OYUNCU

Oyuncunun şu an Trabzonspor'un 'boşta olan ve 1998 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kriterine' uyması da önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sut, defansif orta saha ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Bir joker gibi olması futbolcunun cazip görünmesindeki ana etkenlerden biri. (Yunus Emre SEL)