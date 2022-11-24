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    Trabzonspor Steaua Bükreş takımında forma giyen Adrian Sut için harekete geçti | Spor haberleri

    Romanya basını, Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Bordo-Mavililer, Steaua Bükreş takımında oynayan Adrian Sut’u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 24 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Trabzon’a Romanya’dan joker

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta sahaya bir takviye yapılması gündemde. '1998 doğumlu' kriterine uygun isim arayışı devam ederken, flaş bir iddia Romanya'dan geldi. Bordo- Mavililer'in, Steaua Bükreş takımında forma giyen 23 yaşındaki Adrian Sut ile ilgilendiği yazıldı.

    MALİYETİ 3 MİLYON EURO
    Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir ön görüşme yaptığı, Bükreş ekibinin ise oyuncudan bonservis beklentisinin 3 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi. Futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olacak.

    JOKER GİBİ BİR OYUNCU
    Oyuncunun şu an Trabzonspor'un 'boşta olan ve 1998 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kriterine' uyması da önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sut, defansif orta saha ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Bir joker gibi olması futbolcunun cazip görünmesindeki ana etkenlerden biri. (Yunus Emre SEL)



    EDGAR HOLLANDA YOLCUSU
    Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda katkısı olan Edgar Ie, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı. Edgar'a Hollanda'nın Vitesse kulübü talip oldu ve tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde Hollanda'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Edgar geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyerken 1 gol üretti.



    BAE'DEN BAFETIMBI GOMIS'E KANCA
    Transferde adı sıkça Adana Demirspor ile anılan Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Geride bıraktığımız günlerde bir sosyal yardım projesine katılmak için Dubai'ye giden futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilgi gösteren kulüpler olduğu ortaya çıktı. Sezon sonunda kontratı bitecek futbolcu ile Galatasaray'ın karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırması bekleniyor. Gomis'in ayrılığı sonrası ise yeni forvet transferi yapılacak.



        GALATASARAY'IN ESKİ GÖZDESİNİ MOU KAPTI
        Transfer döneminde sıkça Galatasaray ile anılan Ola Solbakken'in yeni takımı belli oldu. İtalya devi Roma, Bodo Glimt ile sözleşmesi biten hücum oyuncusunu kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma, 24 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar anlaştı. Norveçli oyuncu 2 Ocak 2023 itibarıyla yeni kulübüne katılacak. Solbakken, "Roma'ya gelmeyi çok istiyordum. Kulübün hedeflerine inandım ve transfer oldum" dedi. Futbolcu 2022 sezonunda 19 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergilemişti.



        PARKEYE GÖMDÜK!
        FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda G.Saray NEF, İsrail'den Hapoel Holon'u 13 sayı farkla 88-75 yendi. Maça iyi başlayan Aslan ilk çeyreğin sonlarında rakibine geçildi: 17- 18. 2. periyotta Dylan Ennis, McGee ve Göksenin etkiliydi: 45-39. G.Saray, Sadık'ın üçlüğüyle final periyoduna 60-59 üstün girdi. Son çeyrekte Cimbom, Caloiaro ve Dee Bost'la coştu. İlk maçı 82-73 kaybeden Aslan rövanşı aldı. Galatasaray 4 maçın 3'ünü kazandı.



        DELLUC, KAPADOKYA'DA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
        Red Bull sporcusu Valentin Delluc, 'Fairy Flight' projesiyle Kapadokya'da bir ilke imza attı. İki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Fransız sporcu yaptığı açıklamada, "Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Havadayken Kapadokya'nın manzarası gerçekten de eşsizdi" diye konuştu.



            M. CITY, PEP İLE SÖZLEŞME UZATTI
            İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. City'nin başında 2.63 puan ortalaması yakalayan Guardiola, "Hala daha fazlasını başarma hayalimiz var. Başarmak için savaşacağım" dedi.



            PERİLER'İN KONUĞU ARNAVUTLUK
            Ekrem Memnun'un çalıştırdığı A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk ile karşılaşacak. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Millilerimiz, bir sonraki maçında ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

            OSMANİYE, SİİRT'E GOL YAĞDIRDI: 4-0
            3. LİG 1. GRUP: Şile 1-1 Elazığ, Eskişehir 1-2 Ordu, Karaköprü 2-1 Mersin İ.Y, Konya 0-1 Nevşehir, Yomra 0-1 Amasya, Kelkit 1-3 Ağrı, Karşıyaka 2-0 Çatalca, Hacettepe 0-1 Kütahya, Edirne 1-2 Derince
            3. LİG 2. GRUP: Karaman 3-0 Bayrampaşa, Ofspor 0-1 Gümüşhane, Iğdır 0-0 Kuşadası, Ordu 1967 2-0 Kırıkkale, Turgutlu 0-1 Ayvalık, Darıca 0-2 Ergene, 23 Elazığ 1-0 Eynesil, Maraş 2-1 Bulvar
            3. LİG 3. GRUP: Akhisar 0-0 Aksaray, Erbaa 1-2 Çankaya, Bursa Y 0-1 Niğde, B.Çekmece 2-1 Hopa, Sapanca 0-4 Beyoğlu, Osmaniye 4-0 Siirt, Efeler 2-0 Bergama, Arguvan 3-2 Fatsa, Muş 1-2 Kepez



            'FAS'LA SIKMADILAR!
            Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarında becerikli olamayınca puanlar paylaşıldı. Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi. Fas'ta forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı maçta 90 dakika görev aldı.



                İSPANYA 7 BİTİRDİ
                E Grubu'nda İspanya, Kosta Rika'yı paramparça etti. Boğalar'da golleri Olmo, Asensio, Ferran Torres (2), Gavi, Soler ve Morata kaydetti. Gavi, kupada İspanya forması giyen ve gol atan (18 yaş 100 gün) en genç isim oldu. Olmo ise İspanya'nın 100. golünü attı.

                NAGATOMO TARİHE GEÇTİ
                Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo, tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu, 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Japon oyuncu olurken, aynı zamanda da şu an turnuvada Japonya ile en çok maça çıkan futbolcu (12) olmayı başardı.



                BELÇİKA'YI BATSMAN UÇURDU
                Belçika-Kanada maçı nefes kesti. Hızlı başlayan ekip Kanada'ydı. İlk yarıda büyük üstünlük kuran Kanada, 10. dakikada penaltı kaçırdı. Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, Real Madrid'in kalecisi Courtois'yı penaltıda geçemedi. 44. dakikada ise Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Belçika'ya maçı kazandıran golü attı: 1-0. Beşiktaşlı Atiba, 58 dakika sahada kalırken yerine eski Beşiktaşlı Cyle Larin girdi. Hataysporlu Sam Adekugbe ise 74'te Kanada'da oyuna girdi.

                RONALDO GALAYI GANA İLE YAPIYOR
                Dünya Kupası'nda bugün G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak. H Grubu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz saat 19.00'da Gana'ya rakip olacak.



                MASUAKU'DA OPSİYON DETAYI
                Ara transferde Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği sol bek Masuaku'nun kontratında zorunlu opsiyon olduğu ortaya çıktı. West Ham'dan kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartına göre; 25 maça ilk 11'de başlaması halinde opsiyonu devreye girecek. Beşiktaş'ın bu maddeden dolayı Kongolu sol bek için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



                    LEMOS'A TALİP VAR
                    Fenerbahçe'nin lisansını askıya aldığı Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı. Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un ara transferde Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Belçika ekibi Beerschoot'ta geçirmişti. Lemos'un Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.



                    POTADA RAKİP MİLAN
                    THY EuroLeague'de çıktığı 9 maçın 8'ni kazanarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko çift maç haftasında bugün İtalya'nın Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.



                    ESPOR'DA YENİ BİR İŞBİRLİĞİ
                    Oyun ve Espor'daki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye'nin önde gelen Espor kulüplerinden FUT Esports ile yeni bir işbirliğine imza attı. FUT Esports'un ana sponsoru olan Vodafone, Avrupa'nın en büyük Gaming House'u Futhouse'ta bir stüdyo da açacak. Vodafone ve FUT Esports ayrıca, 2023'te 5G üzerinden oyun turnuvası düzenleyecek. Vodafone FreeZone ve FUT Esports işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı. Toplantıda konuşan Şahin, "Vodafone FreeZone markamızla 6 yıl önce adım attığımız Espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

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                    Haberler Spor Trabzonspor Steaua Bükreş takımında forma giyen Adrian Sut için harekete geçti | Spor haberleri
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