Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.11.2022 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2022 18:34
    ABONE OL

    Cristiano Ronaldo için dudak uçuklatan teklif! Al Nassr çıldırdı: 300 milyon Euro…

    İngiliz ekibi Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı merak edilen Cristiano Ronaldo için inanılmaz teklifler havada uçuşmaya başladı. Al Nassr F.C.’nin Portekizli futbolcu Ronaldo için 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Boşa çıkan Ronaldo’ya çılgın teklif!

    Manchester United'ın karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı Cristiano Ronaldo için inanılmaz teklifler dolaşmaya başladı. Premier Lig'de Newcastle United ve Suudi Arabistan'da Al Nassr F.C.'nin sahibi Mohammed Bin Salman Portekizli yıldız için 300 milyon Euro ödemeye hazır!

    RONALDO'NUN YENİ ADRESİ
    Dünya Kupası'na olaylı bir şekilde gelen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı oldukça merak ediliyor. Şu anda Katar'da bulunan milli takımlar arasında kulüpsüz durumda olan tek isim CR7'nin Ocak ayını beklemeden yeni bir ekiple anlaşacağı konuşuluyor.

    Ronaldo'nun ise gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirmeye alacağı kaydedildi. Ronaldo, kupayı kaldırması halinde milli takımı bırakacağını açıklamıştı.

    RONALDO'NUN HAYALİ: PSG VE CHELSEA
    İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Ronaldo, PSG veya Chelsea'ye imza atmayı hayal ediyor.

    Ancak geçen sezon Premier Lig ekibi Newcastle United'ı alan Arap iş adamı Mohammed Bin Salman ise Portekizli yıldızı ülkesine götürmek istiyor. Salman'ın Ronaldo'ya 6 aylığına ve 18 aylığına Newcastle'a getirip Finansal Fair Play anlaşmasını aşmak için daha sonra Suudi Arabistan'da sahibi olduğu Al Nassr F.C.'ye kiralamak istiyor. Salman'ın, Ronaldo için bu süre zarfında tam 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

        "TAKİPÇİ SAYIM KADAR PARAM VAR"
        Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Instagramdaki takipçi sayım kadar bankada param var" demişti. Ronaldo'nun bu mecradaki takipçi sayısı geçtiğimiz günlerde 500 milyonu buldu ve bu alanda da zirveye oturdu...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Spor Cristiano Ronaldo için dudak uçuklatan teklif! Al Nassr çıldırdı: 300 milyon Euro…
            SON DAKİKA