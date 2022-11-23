Cristiano Ronaldo için dudak uçuklatan teklif! Al Nassr çıldırdı: 300 milyon Euro…

Ronaldo'nun ise gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirmeye alacağı kaydedildi. Ronaldo, kupayı kaldırması halinde milli takımı bırakacağını açıklamıştı.

RONALDO'NUN HAYALİ: PSG VE CHELSEA

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Ronaldo, PSG veya Chelsea'ye imza atmayı hayal ediyor.

Ancak geçen sezon Premier Lig ekibi Newcastle United'ı alan Arap iş adamı Mohammed Bin Salman ise Portekizli yıldızı ülkesine götürmek istiyor. Salman'ın Ronaldo'ya 6 aylığına ve 18 aylığına Newcastle'a getirip Finansal Fair Play anlaşmasını aşmak için daha sonra Suudi Arabistan'da sahibi olduğu Al Nassr F.C.'ye kiralamak istiyor. Salman'ın, Ronaldo için bu süre zarfında tam 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.