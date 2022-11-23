Fluminense'li Nino’ya Trabzonspor'dan yakın takip! Bonservisi el yakıyor

EFES'TEN 29 SAYI FARK!

THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda O. Milano'yu 80-51 yendi. Clyburn 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. 9 maçta 4. kez kazanan A. Efes, 25 Kasım'da Bologna ile İtalya'da oynayacak.



GUARDIOLA İLE DEVAM

Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile anlaşma sağlandı. İspanyol teknik adamın City ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı açıklandı.



ALTAY'DA İŞLER YOLUNDA

TFF 1. Lig'de Altay, son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra vitesi yükseltti ve play-off iddiasını yüksek bir sesle dile getirmeye başladı. Siyah-beyaz ekip, son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.







NE YAPTIN CORNELIUS!

Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. İki takımın da attığı birer gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın en kritik pozisyonu 70. dakikada yaşandı. Eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius, rakip kalenin hemen önünde topu ağlarla buluşturamadı. Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer 65 dakika görev aldı. Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius ise 65'te oyuna girdi. Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen ise yedek kulübesinde bekledi.