Fluminense'li Nino’ya Trabzonspor'dan yakın takip! Bonservisi el yakıyor

Trabzonspor'da scout ekibinden bir yetkili geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 hafta boyunca Brezilya'da kalmış ve birçok maç takip etmişti. Scout ekibindeki yetkilinin özellikle genç isimler üzerinde durduğu öğrenilirken ismi birçok kulüple anılan Fluminense'nin kaptanı Nino için de çok olumlu referanslar alındı. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin gerçekleşebilme ihtimalinin önündeki en önemli engel olarak dikkat çekiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoperin ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Brezilya basını, Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma düşüncesinde olduğunu açıkladı. (Yunus Emre SEL)
VISCA İYİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, ilk antrenmandaki fit görüntüsü ile dikkat çekti. Boşnak yıldız fiziksel olarak çok iyi durumda. Visca ilk antrenmanda çift kale maçta takımının kazanmasını da sağladı.
RADZINSKI'DEN LARIN YORUMU
Beşiktaş'tan ayrılarak Belçika Ligi ekibi Club Brugge giden Cyle Larin'in transferi hakkında yorum yapıldı. Kanada'nın en önemli yıldızlarından ve günümüzün yorumcusu Thomasz Radzinski, Larin'in gelişinin yanlış olduğunu belirterek "Yanlış seçimdi. Tek forvetle oynuyorlar ve o yerler pahalı oyuncularla doldu. Larin'in menajeri biraz daha düşünmeliydi. O zaman bunun iyi bir hamle olmadığını görürdü" diye konuştu.