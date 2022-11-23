Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fluminense'li Nino’ya Trabzonspor'dan yakın takip! Bonservisi el yakıyor

    Trabzonspor scout ekibinin alınmasını çok istediği stoperler arasında Fluminense’li Nino da var. Yüksek bonservis ücreti en büyük problem olurken oyuncu ile Fenerbahçe’nin de ilgilendiği iddia edildi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 23 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Nino’ya yakın takip

    Trabzonspor'da scout ekibinden bir yetkili geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 hafta boyunca Brezilya'da kalmış ve birçok maç takip etmişti. Scout ekibindeki yetkilinin özellikle genç isimler üzerinde durduğu öğrenilirken ismi birçok kulüple anılan Fluminense'nin kaptanı Nino için de çok olumlu referanslar alındı. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin gerçekleşebilme ihtimalinin önündeki en önemli engel olarak dikkat çekiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoperin ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Brezilya basını, Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma düşüncesinde olduğunu açıkladı. (Yunus Emre SEL)



    VISCA İYİ DÖNDÜ
    Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, ilk antrenmandaki fit görüntüsü ile dikkat çekti. Boşnak yıldız fiziksel olarak çok iyi durumda. Visca ilk antrenmanda çift kale maçta takımının kazanmasını da sağladı.



    RADZINSKI'DEN LARIN YORUMU
    Beşiktaş'tan ayrılarak Belçika Ligi ekibi Club Brugge giden Cyle Larin'in transferi hakkında yorum yapıldı. Kanada'nın en önemli yıldızlarından ve günümüzün yorumcusu Thomasz Radzinski, Larin'in gelişinin yanlış olduğunu belirterek "Yanlış seçimdi. Tek forvetle oynuyorlar ve o yerler pahalı oyuncularla doldu. Larin'in menajeri biraz daha düşünmeliydi. O zaman bunun iyi bir hamle olmadığını görürdü" diye konuştu.



        BEŞİKTAŞ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
        Beşiktaş camiası milli arada düğünde buluştu. Siyah-beyazlı kulübün basketbol şubesi eski sorumlusu Şenol Demirağ, profesör Diana Dukina ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini de Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Devlet Bakanı Ali Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptı. Çebi ve Doğan imzaların ardından çifte mutluluklar diledi...

        EFES'TEN 29 SAYI FARK!
        THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda O. Milano'yu 80-51 yendi. Clyburn 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. 9 maçta 4. kez kazanan A. Efes, 25 Kasım'da Bologna ile İtalya'da oynayacak.

        GUARDIOLA İLE DEVAM
        Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile anlaşma sağlandı. İspanyol teknik adamın City ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı açıklandı.

        ALTAY'DA İŞLER YOLUNDA
        TFF 1. Lig'de Altay, son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra vitesi yükseltti ve play-off iddiasını yüksek bir sesle dile getirmeye başladı. Siyah-beyaz ekip, son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.



        NE YAPTIN CORNELIUS!
        Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. İki takımın da attığı birer gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın en kritik pozisyonu 70. dakikada yaşandı. Eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius, rakip kalenin hemen önünde topu ağlarla buluşturamadı. Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer 65 dakika görev aldı. Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius ise 65'te oyuna girdi. Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen ise yedek kulübesinde bekledi.

        BİZİMKİLER RAKİP OLUYOR
        Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün E ve F gruplarında maçlar var. E Grubu'ndaki ilk maçta bugün Almanya ile Japonya mücadele edecek. Almanya gibi turnuvanın favorisi İspanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. F Grubu'nda Fas ile Hırvatistan puan savaşı verecek. Günün son maçında ise Belçika ile Kanada kapışacak. Belçika'da Batshuayi, Kanada'da ise Atiba'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.



        SON ŞAMPİYON FRANSA GOL YAĞDIRDI
        Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa, Avustralya ile karşılaştı. Maçın henüz 9. dakikasında Avustralya'da Craig Goodwin köşeden kaleci Lloris'i avladı: 0-1. 27'de Theo Hernandez'in ortasına Rabiot kafayı vurdu: 1-1. Rabiot, 32'de Giroud'ya 'al da at' pası verdi: 2-1. 45'te Mbappe boş kaleye kaçırdı. 45+2'de Irvine'ın kafa vuruşu direğe takıldı. 50'de Giroud'nun şık volesi dışarı çıktı. 68'de Dembele'nin ortasına Mbappe kafayı vurdu: 3-1. 71'de Mbappe ortaladı, Giroud bir gol daha buldu: 4-1.

            OCHOA 1 PUANI KURTARDI
            Dünya Kupası'nda D Grubu ilk maçında Polonya ile Meksika 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'nin Moreno tarafından ceza sahası içinde çekilmesi sonrası hakem Chris Beath, VAR uyarısı ile pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 58'de topun başına gelen Lewandowski'nin şutunu soluna uzanarak çıkaran kaleci Guillermo Ochoa, Meksika'nın 1 puan kazanmasında büyük rol oynadı.



            MANCHESTER RONALDO'YU GÖNDERDİ
            Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na gelmeden önce verdiği röportajın bedelini ödedi... Manchester United, yıldız futbolcuyla karşılıklı anlaşarak kontratı feshetti. CR7, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan 'Piers Morgan Sansürsüz' programında ManU Teknik Direktörü Eric Ten Haag'a saygı duymadığını söylemiş ve kulübün sahibi Glazer ailesini bombardımana tutmuştu.

            YENİ MEYDAN OKUMA ZAMANI!
            Manu'daki ilk döneminde CR7; 292 maçta 118 gol, 59 asistle 3 Premier Lig, 1 de Devler Ligi aldı. 2021-22'de ManU'ya dönen 37 yaşındaki yıldız; 54 maçta 27 gol, 5 asistle oynadı. Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular arasında kulüpsüz kalan tek isim Ronaldo, "Yeni bir meydan okuma için harika bir zaman" dedi. Portekiz, yarın 19.00'da Gana ile karşılaşacak.



            KASIMPAŞA'DA SELÇUK İNAN DÖNEMİ
            Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşmi imzalayan Selçuk İnan yaptığı açıklamada hedeflediği ve inandığı her şeyin gerçekleştiğini söyledi. İnan, "İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Hedeflere beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa'da olmam benim için şans" dedi. G.Saray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, "Kıskandığım ve idolüm olarak gördüğüm teknik direktör Fatih Terim" diye konuştu.



            KEŞKE FENER'E KAPTIRMASAYDIK
            Yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un kefil olarak getirdiği ve 22 maçta 2 gol 6 asistlik performansıyla Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç yaratan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin son durumunu gören Porto büyük pişmanlık yaşıyor. Lider Benfica'nın 8 puan gerisinde olan Sergio Conceiçao'nun Sarı-Lacivertli orta sahayı elinden kaçırdığı için saç baş yolduğu ve "Almamakla hata ettik" dediği öğrenildi. Mavi-Beyazlı kulübün ocak ayında bazı girişimlerde bulunabileceği de iddia edildi. Jesus, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu özellikle istemiş, Sarı- Lacivertliler 3.5 milyon Euro karşılığında Santa Clara ile anlaşmıştı. Lincoln için Fenerbahçe harekete geçtiğinde, Porto da süreci yakından takip etti.



                JESUS ACIMAYACAK!
                25 Kasım'da topbaşı yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yoğun bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın lig başlayana kadar takımın kondisyon seviyesine en üst düzeye çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.



                FENERBAHÇE BEKO MONACO'YU DA YIKTI
                THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'yu 96-93 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sezona müthiş başlayan Sarı-Lacivertiler, 9 maçın 8'ini kazanarak 4 yıl sonra bir ilki başardı. F.Bahçe, turnuvada ikinci kez bu seriyi gerçekleştirdi. Kanarya yarın 22.30'da Milano'ya, 27 Kasım'da ligde Galatasaray Nef'e konuk olacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
                Haberler Spor Fluminense'li Nino’ya Trabzonspor'dan yakın takip! Bonservisi el yakıyor
                    SON DAKİKA