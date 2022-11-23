Dünya Kupası'nın ikonik kadını: Viviane Dieye! Partnerleri devlere kabusu yaşatıyor... Önce Fransa şimdi de Arjantin

Bruno Meso 2013 yılında hayatını kaybetti.

Renard'ın Fransa'da Candice, Kevin ve Audrey isimlerinde toplam üç çocuğu bulunuyor. Candice adlı kızının Fransa'da ünlü bir televizyoncu olduğu ortaya çıktı.

Herve Renard'ın Fas Milli Takımı'nı çalıştırdığı 2016-2019 yılları arasında tanıştığı Viviane Dieye ile yakında evlenmeyi planladıkları ifade edildi.

Renard, Fas'ta çalışırken kızı Candice taraftarların saldırısına maruz kaldı...

Senegalli olan Viviane Dieye'nin ilk kocasıyla İtalya'da tanıştığı ve ilişkileri geliştikten sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

Viviane Dieye, Renard milli takımı yönetirken yaşadığı Fas'ta iş hayatına atıldı. Dieye şu anda Kazablanka alışveriş merkezinde bir spor mağazasının sahibi ve işletmecisi.

İlk kocasından Enzo, Noah ve Maeva adında üç çocuğu oldu ve aynı zamanda Meso'nun önceki bir ilişkisinden olan dördüncü çocuğu Remy'nin üvey annesi.