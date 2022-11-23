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    • Spor
    • 23.11.2022 14:37
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    • 23.11.2022 15:19
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    Dünya Kupası'nın ikonik kadını: Viviane Dieye! Partnerleri devlere kabusu yaşatıyor... Önce Fransa şimdi de Arjantin

    2022 Dünya Kupası, Katar’da tüm heyecanıyla devam ediyor. Messi’li Arjantin’i 2-1 yenerek futbol tarihinin en büyük şoklarından birini yaşatan Suudi Arabistan’ın teknik direktörü Herve Renard ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 2002 Dünya Kupası’nda Bruno Meso’nun çalıştırdığı Senegal, Fransa’yı 1-0 yenerek gruba başlamış ve çeyrek finalde İlhan Mansız’ın attığı golle Türkiye’ye elenmişti. Arjantin galibiyetiyle futbol tarihine geçen Suudi Arabistan’ın çalıştırıcısı Renard’ın 2013 yılında hayatını kaybeden Meso’nun Müslüman olan dul eşi Viviane Dieye ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Devlere kabus yaşatan kadın! Önce Fransa şimdi Arjantin

    Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard, Arjantin'i devirerek futbol tarihinin en büyük şoklarından birini yaşattı.

    2011-2012 sezonunda Zambiya'yı, 2014-2015'te ise Fildişi Sahilleri'ni Afrika Kupası şampiyonu yapan Renard, Afrika ve Asya kıtalarının en popüler hocalarından biri.

    Temmuz 2019'da Suudi Arabistan'ın başına geçen Renard'ın kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek...


    Fotoğraf: Bruno Meso ve Viviane Dieye

    RENARD'IN DİEYE İLE İLİŞKİSİ
    Herve Renard'ın, 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'i çalıştıran ve daha sonra kanserden hayatını kaybeden Bruno Meso'nun dul eşi Viviane Dieye ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.


        Fotoğraf: Viviane Dieye ve Herve Renard

        TÜRKYE ALTIN GOLLE SENEGAL' ELEMİŞTİ
        Bruno Meso'nun ekibi Senegal, 2002 yılında Dünya Kupası ilk maçında 1998 dünya şampiyonu Fransa'yı 1-0 yenerek gruba başlamış ve çeyrek finale kadar yükselmişti. Çeyrek final maçında İlhan Mansız'ın attığı golle Senegal, Türkiye'ye yenilip elenmişti.

        Bruno Meso 2013 yılında hayatını kaybetti.

        Renard'ın Fransa'da Candice, Kevin ve Audrey isimlerinde toplam üç çocuğu bulunuyor. Candice adlı kızının Fransa'da ünlü bir televizyoncu olduğu ortaya çıktı.

        Herve Renard'ın Fas Milli Takımı'nı çalıştırdığı 2016-2019 yılları arasında tanıştığı Viviane Dieye ile yakında evlenmeyi planladıkları ifade edildi.

        Renard, Fas'ta çalışırken kızı Candice taraftarların saldırısına maruz kaldı...

        Senegalli olan Viviane Dieye'nin ilk kocasıyla İtalya'da tanıştığı ve ilişkileri geliştikten sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

        Viviane Dieye, Renard milli takımı yönetirken yaşadığı Fas'ta iş hayatına atıldı. Dieye şu anda Kazablanka alışveriş merkezinde bir spor mağazasının sahibi ve işletmecisi.

        İlk kocasından Enzo, Noah ve Maeva adında üç çocuğu oldu ve aynı zamanda Meso'nun önceki bir ilişkisinden olan dördüncü çocuğu Remy'nin üvey annesi.

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        Haberler Spor Dünya Kupası'nın ikonik kadını: Viviane Dieye! Partnerleri devlere kabusu yaşatıyor... Önce Fransa şimdi de Arjantin
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