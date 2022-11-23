Dünya Kupası'nın ikonik kadını: Viviane Dieye! Partnerleri devlere kabusu yaşatıyor... Önce Fransa şimdi de Arjantin

Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard, Arjantin'i devirerek futbol tarihinin en büyük şoklarından birini yaşattı.
2011-2012 sezonunda Zambiya'yı, 2014-2015'te ise Fildişi Sahilleri'ni Afrika Kupası şampiyonu yapan Renard, Afrika ve Asya kıtalarının en popüler hocalarından biri.
Temmuz 2019'da Suudi Arabistan'ın başına geçen Renard'ın kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek...
Fotoğraf: Bruno Meso ve Viviane Dieye
RENARD'IN DİEYE İLE İLİŞKİSİ
Herve Renard'ın, 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'i çalıştıran ve daha sonra kanserden hayatını kaybeden Bruno Meso'nun dul eşi Viviane Dieye ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.