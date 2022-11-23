Marcelo transferi Arap saçına döndü! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam eden Marcelo, yeniden Türk takımlarının gündemine geldi.
34 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusunun adı transferde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılıyor. Marcelo konusunda büyük bir belirsizlik söz konusu.
MARCELO, YUNANİSTAN'DA KAYIPLARDA
Yunanistan'a büyük beklentilerle gelen ve Olympiakos'ta lider oyunculardan biri olması beklenen Marcelo, performansıyla tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonu olsa da Marcelo için yol ayrımı gündemde.
BREZİLYA VE İSPANYA'DAN TALİPLİLERİ VAR
Komşu'da bekleneni veremeyen ve yakın zamanda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Marcelo ile ilgili dikkati çeken detaylar söz konusu. Brezilya ekibi Botafogo, Marcelo ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüplerin başında geliyor.
GETAFE VE VALLADOLID İSTİYOR
Olympiakos ile bundan sonraki geleceği hakkında kısa süre önce görüşmeler yapan ve takımdan ayrılması beklenen Marcelo, Yunan ekibi ile ilişiğini kesmesi durumunda önce Botafogo ile görüşme yapacak. Brezilya ekibinin yanı sıra İspanya'dan Getafe ve Valladolid de Marcelo için nabız yokladı.