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    • Spor
    • 23.11.2022 14:20
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    • 23.11.2022 14:38
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    Marcelo transferi Arap saçına döndü! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

    Son dakika spor haberleri... Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam eden Marcelo, yeniden Türk takımlarının gündemine geldi. İsmi Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılan Marcelo'nun başka taliplerinin de olması transferi çıkmaza soktu.

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Marcelo transferi Arap saçına döndü!

    İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam eden Marcelo, yeniden Türk takımlarının gündemine geldi.

    34 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusunun adı transferde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılıyor. Marcelo konusunda büyük bir belirsizlik söz konusu.

    MARCELO, YUNANİSTAN'DA KAYIPLARDA
    Yunanistan'a büyük beklentilerle gelen ve Olympiakos'ta lider oyunculardan biri olması beklenen Marcelo, performansıyla tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonu olsa da Marcelo için yol ayrımı gündemde.

    BREZİLYA VE İSPANYA'DAN TALİPLİLERİ VAR
    Komşu'da bekleneni veremeyen ve yakın zamanda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Marcelo ile ilgili dikkati çeken detaylar söz konusu. Brezilya ekibi Botafogo, Marcelo ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüplerin başında geliyor.

    GETAFE VE VALLADOLID İSTİYOR
    Olympiakos ile bundan sonraki geleceği hakkında kısa süre önce görüşmeler yapan ve takımdan ayrılması beklenen Marcelo, Yunan ekibi ile ilişiğini kesmesi durumunda önce Botafogo ile görüşme yapacak. Brezilya ekibinin yanı sıra İspanya'dan Getafe ve Valladolid de Marcelo için nabız yokladı.

        BIRAKIP, REAL MADRID'DE HOCA DA OLABİLİR
        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Marcelo, yeniden bir çıkış arıyor. Fichajes'te yer alan habere göre; Marcelo'nun Yunanistan'dan ayrılması halinde yeni adresi İspanya olacak. Futbolcu, şayet kariyerini noktalamayı düşünürse, Real Madrid'in altyapısında antrenörlük yapacak. Bu konuda Real Madrid, unutulmaz futbolcusuna kapılarını açmış durumda.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Henüz geleceği ile ilgili net bir karar vermeyen Marcelo Vieira da Silva Junior, bu sezon Olympiakos'ta lig ve Avrupa Ligi dahil toplam 5 maçta 121 dakika oynadı. İlk 11'de hiç şans bulamayan futbolcu skora da katkı yapamadı. 6 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası olmak üzere 25 kupa kaldıran ve Real Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu, La Liga deviyle sahaya çıktığı 546 maçta 38 gol ve 103 asist kaydetmişti.
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