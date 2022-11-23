Marcelo transferi Arap saçına döndü! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

MARCELO, YUNANİSTAN'DA KAYIPLARDA

Yunanistan'a büyük beklentilerle gelen ve Olympiakos'ta lider oyunculardan biri olması beklenen Marcelo, performansıyla tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonu olsa da Marcelo için yol ayrımı gündemde.

BREZİLYA VE İSPANYA'DAN TALİPLİLERİ VAR

Komşu'da bekleneni veremeyen ve yakın zamanda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Marcelo ile ilgili dikkati çeken detaylar söz konusu. Brezilya ekibi Botafogo, Marcelo ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüplerin başında geliyor.