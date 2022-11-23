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    • Spor
    • 23.11.2022 12:35
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    • 23.11.2022 12:35
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    Adem Ljajic onur mücadelesi veriyor! Beşiktaş'ın eski yıldızının en yakını Takvim.com.tr'ye konuştu

    Son dakika spor haberleri | Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra futbolu bırakacağı da iddia edilen Adem Ljajic, Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Fevzi Ljajic, yeğeni Adem Ljajic'in geleceği ve sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Beşiktaş’ın eski ismi için flaş sözler: Onur mücadelesi...

    Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra bir ara futbolu bırakacağı iddia edilen Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenör Fevzi Ljajic, hem yeğeni Adem Ljajic hem de Sarı-Lacivertli takımda çokça tartışılan kaptan Altay Bayındır hakkında TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı.

    "ALTAY'IN YANLIŞ YAPMASINI BEKLİYORLAR"
    Daha önce Fenerbahçe kalesini koruyan Fevzi Ljajic, "Geçen seneki Altay ile bu seneki Altay arasında ciddi farklar var. Bu sene çocuğa bir şeyler oldu. 2-3 hafta önce biraz dinlendirilmesi gerektiği fikrini taşıyordum. Fenerbahçe tribününden bir yuhalanma, homurdanma olduğunda o süreci çok iyi yönetmek gerek. Seyircinin antipatisi olursa orada devam etme şansın kalmaz. Birileri sanki Altay'ın yanlış yapmasını bekliyor gibi. Altay'ın da tepkilerden ötürü tedirginliği, hata yapma endişesi var. Topu almaya çıksam mı, çıkmasam mı diye de tereddütte kalıyor. Kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yaptığım için çok net bunları görebiliyorum. Karar verme konusundaki tedirginliğini, o stresi atlatmalı. Örneğin; bir derbide müthiş oynarsa işler değişebilir. Rüştü Reçber'in yaptığı gibi bir derbi performansıyla tartışmaları geride bırakabilir. Bir abisi ve bir Fenerbahçeli olarak da iyi olmasını diliyorum" dedi.

    "ADEM LJAJIC, KARAGÜMRÜK'E CİDDİ KATKI VERİR"
    Karagümrük'te 100 bin euro karşılığında sezonun ikinci yarısında oynayacak yeğeni Adem Ljajic hakkında da konuşan Fevzi Ljajic, "Sezon bitince memlekete gittim. Novipazar'da Adem ile sohbet ettik. Çok yetenekli bir oyuncu. Ciddi şanssızlıklar da yaşadı. İspanya kötü oyuncuyu kaldırabilir. Ama bazı ligler vardır ki kötü oyuncuyu kaldırmaz. İtalya'da büyük takımlarda oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz kişisel zaafları, özel hayatında yaptığı yanlışlar, burnunun dikine gitmesi, onu bu pozisyona getirdi. 1.5 sene top oynamaması büyük dezavantajdı. Adem, kafası yerinde olursa yani; futbola kendisini verirse Karagümrük'e ciddi katkı verecektir. Tek başına bir güç olacağını düşünüyorum. 28 yaşında ve önünde uzun zaman var. Çok başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.

        "ADEM LJAJIC İÇİN ARTIK ONUR MÜCADELESİ OLDU"
        Adem Ljajic'in artık bir onur mücadelesi içinde olduğunu belirten Fevzi Ljajic, "Aynı hikaye benim de başımdan geçti. Bursaspor'a gittiğimde futbolu bırakmaya karar vermiştim. 6 ay İngiltere'de kaldım. Futbolda 6 ay sizi çok geriye götürür. Kendinizi yeniden ispat etmek zorundasınız. Adem de aynı kaderi yaşıyor. Yaptığınız hatanın bir bedeli olarak bunu görmek normal. Adem de bütün kariyerini bir tarafa bıraktı. Yeni bir çıkışın mücadelesini verecek. Aldığı para Beşiktaş'ta aldığı paranın 20'de biri. Detayını konuşmadım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Adem Ljajic için futbol oynamak bir onur mücadelesi oldu. Para pula bakmıyor. Tek bir derdi var o da kendini ispat etmek. Sırbistan'da da aynı parayı alabileceği takımlarla anlaşabilirdi. Türkiye'de kendisini kanıtlamak istiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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        Haberler Spor Adem Ljajic onur mücadelesi veriyor! Beşiktaş'ın eski yıldızının en yakını Takvim.com.tr'ye konuştu
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