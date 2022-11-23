Adem Ljajic onur mücadelesi veriyor! Beşiktaş'ın eski yıldızının en yakını Takvim.com.tr'ye konuştu

"ALTAY'IN YANLIŞ YAPMASINI BEKLİYORLAR"

Daha önce Fenerbahçe kalesini koruyan Fevzi Ljajic, "Geçen seneki Altay ile bu seneki Altay arasında ciddi farklar var. Bu sene çocuğa bir şeyler oldu. 2-3 hafta önce biraz dinlendirilmesi gerektiği fikrini taşıyordum. Fenerbahçe tribününden bir yuhalanma, homurdanma olduğunda o süreci çok iyi yönetmek gerek. Seyircinin antipatisi olursa orada devam etme şansın kalmaz. Birileri sanki Altay'ın yanlış yapmasını bekliyor gibi. Altay'ın da tepkilerden ötürü tedirginliği, hata yapma endişesi var. Topu almaya çıksam mı, çıkmasam mı diye de tereddütte kalıyor. Kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yaptığım için çok net bunları görebiliyorum. Karar verme konusundaki tedirginliğini, o stresi atlatmalı. Örneğin; bir derbide müthiş oynarsa işler değişebilir. Rüştü Reçber'in yaptığı gibi bir derbi performansıyla tartışmaları geride bırakabilir. Bir abisi ve bir Fenerbahçeli olarak da iyi olmasını diliyorum" dedi.