Adem Ljajic onur mücadelesi veriyor! Beşiktaş'ın eski yıldızının en yakını Takvim.com.tr'ye konuştu

Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra bir ara futbolu bırakacağı iddia edilen Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenör Fevzi Ljajic, hem yeğeni Adem Ljajic hem de Sarı-Lacivertli takımda çokça tartışılan kaptan Altay Bayındır hakkında TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı.
"ALTAY'IN YANLIŞ YAPMASINI BEKLİYORLAR"
Daha önce Fenerbahçe kalesini koruyan Fevzi Ljajic, "Geçen seneki Altay ile bu seneki Altay arasında ciddi farklar var. Bu sene çocuğa bir şeyler oldu. 2-3 hafta önce biraz dinlendirilmesi gerektiği fikrini taşıyordum. Fenerbahçe tribününden bir yuhalanma, homurdanma olduğunda o süreci çok iyi yönetmek gerek. Seyircinin antipatisi olursa orada devam etme şansın kalmaz. Birileri sanki Altay'ın yanlış yapmasını bekliyor gibi. Altay'ın da tepkilerden ötürü tedirginliği, hata yapma endişesi var. Topu almaya çıksam mı, çıkmasam mı diye de tereddütte kalıyor. Kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yaptığım için çok net bunları görebiliyorum. Karar verme konusundaki tedirginliğini, o stresi atlatmalı. Örneğin; bir derbide müthiş oynarsa işler değişebilir. Rüştü Reçber'in yaptığı gibi bir derbi performansıyla tartışmaları geride bırakabilir. Bir abisi ve bir Fenerbahçeli olarak da iyi olmasını diliyorum" dedi.
"ADEM LJAJIC, KARAGÜMRÜK'E CİDDİ KATKI VERİR"
Karagümrük'te 100 bin euro karşılığında sezonun ikinci yarısında oynayacak yeğeni Adem Ljajic hakkında da konuşan Fevzi Ljajic, "Sezon bitince memlekete gittim. Novipazar'da Adem ile sohbet ettik. Çok yetenekli bir oyuncu. Ciddi şanssızlıklar da yaşadı. İspanya kötü oyuncuyu kaldırabilir. Ama bazı ligler vardır ki kötü oyuncuyu kaldırmaz. İtalya'da büyük takımlarda oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz kişisel zaafları, özel hayatında yaptığı yanlışlar, burnunun dikine gitmesi, onu bu pozisyona getirdi. 1.5 sene top oynamaması büyük dezavantajdı. Adem, kafası yerinde olursa yani; futbola kendisini verirse Karagümrük'e ciddi katkı verecektir. Tek başına bir güç olacağını düşünüyorum. 28 yaşında ve önünde uzun zaman var. Çok başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.