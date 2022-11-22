Onur Bulut kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor milli sağ bekin peşine düştü





ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Almanya vatandaşlığı da bulunan Onur Bulut'a 3 milyon euro değer biçiliyor. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada oynayabilmesi futbolcuyu cazip kılıyor.

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