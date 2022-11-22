Danimarka medyasına göre Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jens Larsen ülkesine geri dönecek

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Jens Larsen, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında form grafiğini yükseltemeyen tecrübeli futbolcu için Brondby iddiaları ortaya atıldı.
Danimarka medyası da, Trabzonspor'un yıldızı Larsen'in ülkesine geri dönebileceği yönündeki iddialarına yer vermeye devam ediyor. Brondby kulübünün Larsen için Trabzonspor'a resmi teklif yapma düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.
Trabzonspor Yönetimi ise, birçok otorite tarafından Dünya Kupası'nda sürprize imza atabileceği iddia edilen Danimarka'nın performansına göre oyuncunun değerinin artabileceğini hesaplayarak bekleme kararı aldı.