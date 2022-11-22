Danimarka medyasına göre Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jens Larsen ülkesine geri dönecek





Danimarka medyası da, Trabzonspor'un yıldızı Larsen'in ülkesine geri dönebileceği yönündeki iddialarına yer vermeye devam ediyor. Brondby kulübünün Larsen için Trabzonspor'a resmi teklif yapma düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.