İşte VAR raporu! Erman Toroğlu 4 büyüklerin maçlarını A Spor ekranlarında masaya yatırdı





TARTIŞMALARA SON NOKTA KONULDU

Türkiye'nin en önemli hakem hocalarından biri olan Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 14 haftalık VAR raporunu çıkardı ve yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Önceki akşam canlı yayında A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'le beraber 4 büyüklerin maçlarını masaya yatıran Toroğlu çok önemli verileri ortaya çıkardı. Toroğlu'na göre sezonun 14 haftalık bölümünde en çok Galatasaray'ın maçlarında VAR hatası yaşandı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarında ortaya çıkan 35 tartışmalı pozisyonda 23 doğru, 12 hatalı karar verildi.