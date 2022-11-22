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    İşte VAR raporu! Erman Toroğlu 4 büyüklerin maçlarını A Spor ekranlarında masaya yatırdı

    A Spor’da Ender Bilgin’le beraber hakem raporunu çıkaran Toroğlu’na göre 14 haftada Galatasaray’ın aleyhine 7, lehine 5, Fenerbahçe’nin aleyhine 3, lehine 1 hata oldu... Toroğlu şu ana kadar Beşiktaş’ın aleyhine 4, lehine 1 hakem hatası yaşandığını, Trabzonspor lehine 3 hakem hatası olurken, aleyhine bir hata yapılmadığını da vurguladı.

    İşte VAR raporu

    Süper Lig'de bu sezon yine en çok tartışılan konulardan birisi hakem ve VAR kararları oldu. Özellikle Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile verdiği savaş uzun süre gündemi meşgul etti. Nef Stadı'nda 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ilk yarısında Ali Palabıyık tarafından Sacha Boey'e çıkarılan kırmızı kart günlerce konuşuldu ve tartışıldı.



    TARTIŞMALARA SON NOKTA KONULDU
    Türkiye'nin en önemli hakem hocalarından biri olan Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 14 haftalık VAR raporunu çıkardı ve yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Önceki akşam canlı yayında A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'le beraber 4 büyüklerin maçlarını masaya yatıran Toroğlu çok önemli verileri ortaya çıkardı. Toroğlu'na göre sezonun 14 haftalık bölümünde en çok Galatasaray'ın maçlarında VAR hatası yaşandı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarında ortaya çıkan 35 tartışmalı pozisyonda 23 doğru, 12 hatalı karar verildi.



    G.SARAY'IN LEHİNE DE HATA YAPILDI
    Cimbom'un lehine 7, aleyhine ise 5 hata yapıldı. 2 puan farklı ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe'nin ise şu ana kadar aleyhine 3, lehine ise 1, Beşiktaş'ın da aleyhine 4, lehine 1 hata oldu. Erman Toroğlu'na göre Trabzonspor'un aleyhine 3 VAR hatası yaşanırken, Bordo-Mavililer'in lehine hata yapılmadı.



        İŞTE 14 HAFTALIK TABLO
        GALATASARAY
        Pozisyon sayısı: 35
        Doğru karar: 23
        Yanlış karar: 12
        Aleyhine yanlış karar: 7
        Lehine yanlış karar: 5



        FENERBAHÇE
        Pozisyon sayısı: 25
        Doğru karar: 21
        Yanlış karar: 4
        Aleyhine yanlış karar: 3
        Lehine yanlış karar: 1



        BEŞİKTAŞ
        Pozisyon sayısı: 20
        Doğru karar: 15
        Yanlış karar: 5
        Aleyhine yanlış karar: 4
        Lehine yanlış karar: 1



            TRABZONSPOR
            Pozisyon sayısı: 25
            Doğru karar: 22
            Yanlış karar: 3
            Aleyhine yanlış karar: -
            Lehine yanlış karar: 3

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            Haberler Spor İşte VAR raporu! Erman Toroğlu 4 büyüklerin maçlarını A Spor ekranlarında masaya yatırdı
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