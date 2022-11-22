Fenerbahçe’den Mert Müldür ve Fatih Aksoy gelişmesi! Transfer harekatı için düğmeye basıldı! Fenerbahçe transfer haberleri

Savunma takviyesine değinen Kul, "Bir resmi teklif yapılmamış ancak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un ismi de gündeme gelmiş. İsimler Jorge Jesus'a gösterilecek, hocanın son kararı üzerine yoğunlaşılacak. Kaan Ayhan ile ilgili 'anlaştı vs' tarzında haberler çıktı ama şu anda anlaşılacak bir ortam yok. Şu anda 'transfer bitti' haberlerine kolay kolay inanmayın. Transfer dönemine daha uzun bir süre var. Kaan için o istenen rakamlarda Fenerbahçe bu transfere pek yönelmez. Sassuolo'dan Mert Müldür konusu bana göre daha ciddi. Mert Müldür kanadından gelen bilgilere göre ocak ayından bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.