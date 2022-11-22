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    • Spor
    • 22.11.2022 10:39
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    • 22.11.2022 10:39
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    Fenerbahçe’den Mert Müldür ve Fatih Aksoy gelişmesi! Transfer harekatı için düğmeye basıldı! Fenerbahçe transfer haberleri

    Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk yürüyüşüne devam eden ve Dünya Kupası arası sonrası galibiyetlerine devam etmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer harekatı için düğmeye basıldı. Bu bağlamda gündeme iki isim geldi; Mert Müldür ve Fatih Aksoy. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transfer iddiasına dair detayları Futbol Plus canlı yayınında aktardı. İşte detaylar...

    Kanarya’da transfer harekatı için düğmeye basıldı

    Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus önderliğinde adeta yeniden doğan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına başladı. Gol yollarında pek bir sıkıntısı görünmeyen sarı-lacivertliler, kanayan yarası olan savunma için alternatiflere bakmaya başladı. Yabancı kısıtlaması nedeniyle U21 kategorisinde bir oyuncu veya yerli bir stoper düşünen Sarı Kanarya'da daha önce Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın ismi konuşuluyordu.

    Futbol Plus Youtube kanalında Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Süper Lig devinin gündemine gelen sürpriz ismi ve transferdeki diğer gelişmeleri açıkladı.

    Savunma takviyesine değinen Kul, "Bir resmi teklif yapılmamış ancak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un ismi de gündeme gelmiş. İsimler Jorge Jesus'a gösterilecek, hocanın son kararı üzerine yoğunlaşılacak. Kaan Ayhan ile ilgili 'anlaştı vs' tarzında haberler çıktı ama şu anda anlaşılacak bir ortam yok. Şu anda 'transfer bitti' haberlerine kolay kolay inanmayın. Transfer dönemine daha uzun bir süre var. Kaan için o istenen rakamlarda Fenerbahçe bu transfere pek yönelmez. Sassuolo'dan Mert Müldür konusu bana göre daha ciddi. Mert Müldür kanadından gelen bilgilere göre ocak ayından bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’den Mert Müldür ve Fatih Aksoy gelişmesi! Transfer harekatı için düğmeye basıldı! Fenerbahçe transfer haberleri
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