CANLI | Fransa - Avustralya maçı CANLI anlatım İZLE

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Sakatlıklar yüzünden yıldız isimleri turnuvaya getiremeyen Horozlar, Dünya Kupası D Grubu'na galibiyetle başlamak istiyor.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Afrika'dan Victor Gomes yönetiyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele Trt Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.





FRANSA-AVUSTRALYA MAÇI İLK 11'LERİ

Fransa: Lloris, Upamecano, Konate, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Avustralya: Ryan, Rowles, Souttar, Atkinson, Behich, Mooy, Irvine, McGree, Leckie, Goodwin, Duke

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FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Avustralya maçı 22:00'da başladı Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.