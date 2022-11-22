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    • Spor
    • 22.11.2022 22:11
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    • 22.11.2022 22:11
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    CANLI | Fransa - Avustralya maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, Avustralya karşısında sahaya çıkıyor. D Grubu mücadelesinde ilk düdük saat 22.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Fransa - Avustralya

    2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Sakatlıklar yüzünden yıldız isimleri turnuvaya getiremeyen Horozlar, Dünya Kupası D Grubu'na galibiyetle başlamak istiyor.

    Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Afrika'dan Victor Gomes yönetiyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele Trt Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.



    FRANSA-AVUSTRALYA MAÇI İLK 11'LERİ
    Fransa: Lloris, Upamecano, Konate, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
    Avustralya: Ryan, Rowles, Souttar, Atkinson, Behich, Mooy, Irvine, McGree, Leckie, Goodwin, Duke

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    FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Fransa - Avustralya maçı 22:00'da başladı Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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