Brezilya basını, Galataaray'ın Gustavo Cuellar ile yakından ilgilendiğini iddia etti | Spor haberleri

Sezon başı yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi. Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen 30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.
9.2 MİLYON EURO ÖDENDİ
6 numara dışında 8 numarada da forma giyebilen Gustavo Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Al Hilal kulübü, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Kariyerinde 384 karşılaşmada forma giyen tecrübeli yıldız 3 gol atarken 11 de asiste imza attı.
CİMBOM'DA MORUTAN ENDİŞESİ
Sezon başı Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan performansıyla dikkatleri çekiyor. Rumen yıldız İtalya'da 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Morutan'ın Romanya formasıyla önceki gün Moldova ağlarına da güzel bir gol bırakması Sarı- Kırmızılılar'da ciddi bir endişe yaşanmasına neden oldu. Pisa ile yapılan anlaşma gereği Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Kulübün kasasına şu anki kur baz alınarak 126 milyon TL (5.5 milyon euro) para girişi olacak. Fakat; futbol otoriteleri bu rakamın Olimpiu Morutan için çok düşük kalacağı görüşünde birleşiyor.
MİLLİLER POLONYA'YA DİŞ GEÇİREMEDİ
Ümit Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz zorlu maçta rakibine 3-2 kaybetti. Ümit Milli Takım adına golleri, 62. dakikada Metehan Balcı ve 69. dakikada da Emin Bayram kaydetti. Maçı kaybeden Milliler özellikle ikinci yarıdaki pozitif futbolu ile dikkat çekti.