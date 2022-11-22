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    Brezilya basını, Galataaray'ın Gustavo Cuellar ile yakından ilgilendiğini iddia etti | Spor haberleri

    Brezilya basını, Al Hilal formasını giyen Kolombiyalı orta alan oyuncusuyla Galatasaray’ın yakından ilgilendiğini yazdı. Habere göre Valencia da Gustavo Cuellar’ı kadrosuna katmak istiyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 22 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Gustavo cuellar iddiası

    Sezon başı yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi. Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen 30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

    9.2 MİLYON EURO ÖDENDİ
    6 numara dışında 8 numarada da forma giyebilen Gustavo Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Al Hilal kulübü, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Kariyerinde 384 karşılaşmada forma giyen tecrübeli yıldız 3 gol atarken 11 de asiste imza attı.



    CİMBOM'DA MORUTAN ENDİŞESİ
    Sezon başı Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan performansıyla dikkatleri çekiyor. Rumen yıldız İtalya'da 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Morutan'ın Romanya formasıyla önceki gün Moldova ağlarına da güzel bir gol bırakması Sarı- Kırmızılılar'da ciddi bir endişe yaşanmasına neden oldu. Pisa ile yapılan anlaşma gereği Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Kulübün kasasına şu anki kur baz alınarak 126 milyon TL (5.5 milyon euro) para girişi olacak. Fakat; futbol otoriteleri bu rakamın Olimpiu Morutan için çok düşük kalacağı görüşünde birleşiyor.



    MİLLİLER POLONYA'YA DİŞ GEÇİREMEDİ
    Ümit Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz zorlu maçta rakibine 3-2 kaybetti. Ümit Milli Takım adına golleri, 62. dakikada Metehan Balcı ve 69. dakikada da Emin Bayram kaydetti. Maçı kaybeden Milliler özellikle ikinci yarıdaki pozitif futbolu ile dikkat çekti.



        PAŞA'NIN YENİ HOCASI SELÇUK İNAN OLDU
        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için bugün imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.



        FENERBAHÇE&EFES 9. KEZ PARKEDE
        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 9. maçında bu akşam deplasmanda AS Monaco'ya konuk olacak. TSİ 21.00'de başlayacak maç öncesi Fenerbahçe, son maçta Panathinaikos'u yenerek 8'de 7 yapmıştı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise saat 22:30'da Emporio Armani Milano'ya konuk olacak.



        ALTAY GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ PAİXAO İLE DEVİRDİ
        TFF 1. lig'in 14. haftasının kapanışında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Altay 24. dakikada Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun penaltıdan kaydettiği golle galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından Altay puanını 18'e çıkartınken konuk takım 7 puanda kaldı. Altay bir sonraki hafta derbide Göztepe ile karşılaşacak.



            HOLLANDA SONRADAN AÇILDI
            2022 Dünya Kupası A Grubu ilk maçına Senegal ile karşılaşan Hollanda zorlu rakibini 84 ve 90+8'de bulduğu gollerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçta daha çok atak yapan ve oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Senegal, bulduğu pozisyonlarda kaleci Noppert'e takıldı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde De Jong'un yaptığı ortaya kaleci Mendy'den önce hamle yapan Cody Gakpo meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 90+8'te gelişen atakta kaleciden dönen topu tamamlayan Claasen skoru belirledi. Hollanda'da Weghorst maçta süre almadı.



            GALLER'E 1 PUANI BALE GETİRDİ
            Dünya Kupası B G rubu ilk maçında ABD ile karşılaşan Galler takım kaptanı Gareth Bale'in 82'de kaydettiği penaltı ile 1 puanı kurtardı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan ABD aradığı golü 36'da Timothy Weah'la buldu. 2. yarıda rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan ve net fırsatlardan yararlanamayan Galler 82. dakikada penaltı kazandı. Kendi kazandırdığı penaltıda topun başına gelen Gareth Bale meşin yuvarlağı ağlaragönderdi ve skoru eşitledi. Kalan bölümde iti takım da galibiyet golü için yüklense de skor değişmedi. ABD'de Antalyalı Wright ve eski Galatasaraylı Yedlin süre alan isimler oldu.

            64 YIL SONRA GELEN GOL
            ABD karşısında 82'de takımına 1 puanı getiren Gareth Bale aynı zamanda attığı bu golle tarihe geçmiş oldu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun kaydettiği bu golle Galler Dünya Kupası'nda 64 yıl sonra fileleri havalandırmış oldu.

            MESSI'Lİ ARJANTİN SAHNE ALIYOR
            Lionel Messi önderliğinde 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Arjantin, bugün turnuvadaki ilk maçına Suudi Arabistan karşısında çıkacak. Mücadele saat 13.00'te başlayacak. C Grubu'ndaki diğer maçta ise Meksika ile Polonya mücadele edecek. İki ülke, 44 yıl aradan sonra rakip olacak. D Grubu'ndaki karşılaşmalarda ise Danimarka-Tunus ve Fransa-Avustralya kozlarını paylaşacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa'nın maçı saat 22.00'de start alacak.



            CRISTIANO RONALDO BİR İLKE İMZA ATTI
            M.United'ı eleştiren söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Cristiano Ronaldo, yeni bir unvanın daha sahibi oldu. Portekizli Milli Takımı'nın yıldızı, Instagram'da 500 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk isim oldu. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Ronaldo, Katar'da takımının en büyük kozu olacak.



                SORUMLULUK ARTIK NEYMAR'DA DEĞİL!
                Brezilya'nın 1994 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan eski yıldızı Zinho, ülkesinin 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için Katar'a geldiğini belirterek, "2014 ve 2018'de sorumluluk tamamen Neymar'daydı. Bu kez ise yanında çok iyi oyuncular var. Brezilya için bu Dünya Kupası'nın farkı bu" dedi.



                MAÇLARDA TAM 10 HAKEM GÖREV ALIYOR
                Dünya Kupası'ndaki maçlarda 10 hakem görev yapıyor. Dağılım şöyle: 1 düdük hakemi, 2 yardımcı hakem, 1 dördüncü hakem, 1 yedek yardımcı hakem, 1 VAR, 1 AVAR, 1 OVAR (Ofsayt VAR), 1 SVAR (Supervisor VAR), 1 Stand-By VAR (Acil durum VAR'ı. Merkezle bağlantı kopması vb. durumlarında devreye girecek hakem.)



                BENZEMA SONRASI SEVİNMİŞLERDİR!
                ESPN Brezilya'ya konuşan Diego Lugano, Fransa Milli Takımı ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Lugano, Benzema'nın sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak; "Fransa Milli Takımı'nda Benzema'nın kadrodan çıkarılmasından memnun olan oyuncular olduğuna eminim. Bunlardan bazılarıyla takım arkadaşıydım" dedi.



                    İLK HEDEF KADROYU KORUMAK
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jesus'un da isteği doğrultusunda, Sarı Lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerine devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Öte yandan ligde ve Avrupa'da çıkış yakalayan Fenerbahçe, sezon sonunda yakalanması hedeflenen başarıyla birlikte Sarı Lacivertli futbolcuların değerini arttırmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında. 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ve 27 yaşındaki Miguel Crespo da performanslarıyla transfer piyasasında adından söz ettiriyor. 24 yaşındaki oyuncular Attila Szalai ve Osayi Samuel'in yanı sıra 23 yaşındaki İsmail Yüksek de ilerleyen dönemde Sarı Lacivertli kulübe para kazandırabilecek oyuncular olarak görülüyor.



                    ALTAY'A YÜZDE 500 ZAM!
                    Ankaragücü'nden transfer edildiğinde 500 bin TL'ye (80 bin euro) imza atan Altay'a sözleşmesinde yazan rakamın haricinde de ara zamlar yıpılmıştı. Altay bu zamlarla yaklaşık 4.5 milyon TL (237 bin Euro) kazanıyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay için menajeri Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için yaptığı zammı istiyor. Yani yılda 25 milyon TL (yaklaşık 1 milyon 320 bin Euro). Bu da Altay'ın şu anda kazandığının yaklaşık 5 katı zam anlamına geliyor. İki taraf arasında kısa sürede anlaşma olması bekleniyor.



                    OSAYI'YE JESUS FRENİ
                    Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi. Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

                        JOAO PEDRO'YA SAMPDORIA KANCASI
                        Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sampdoria Teknik Direktörü Stankovic'in Serie A'yı bilen bir forvet istediği için ilk hedefin Pedro olduğu belirtildi. Sampdoria, elindeki forvetlerden geride kalan haftalarda verim alamamıştı.



                        ZIYECH'TEN TRANSFER CEVABI
                        Premier Lig'de Chelsea forması giyen ve Ada ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan Hakim Ziyech, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunuyor. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan yıldız orta saha oyuncusu, "Şu anda geleceğim ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kulübüm Chelsea ile devam eden bir kontratım var. Düşündüğüm şey Katar'daki Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkarmak ve maksimum katkı vermek" dedi.



                        ENZO DIAZ'A BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI
                        Arjantin ekibi Tallares'te forma giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Enzo Diaz için Beşiktaş nabız yoklamıştı. Futbolcunun transferi adına sosyal medyadan Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Come To Beşiktaş" çağrıları yapmaya devam ediyor. 4 milyon dolar maliyeti olan futbolcu, 2022 sezonunda 2 gol 2 asistlik katkısı ile tüm dikkatleri üstüne çekti.



                        MARCELO DİBE VURDU
                        Transfer döneminde Beşiktaş ile de anılan eski Real Madridli futbolcu Marcelo, Yunan ekibi Olympiakos'ta ortaya koyduğu kötü performansla adeta istenmeyen adam ilan edildi. 3.5 milyon euro maaşı olan 34 yaşındaki futbolcu, fiziksel açıdan yetersiz görünürken 5 maçta oyuna sonradan girdi ve sadece 121 dakika süre aldı.



                            BAKASETAS DURMUYOR
                            Trabzonspor'da bu sezon takımın skor yükünün önemli bir bölümünü üstlenen ve resmi olarak oynanan 20 maçta 9 gol atıp 7 asist üreten Anastasios Bakasetas, formunu Yunanistan milli takımında da artırarak sürdürüyor. Milli takımda kaptanlık görevini de üstlenen Bakasetas, Dünya kupası arasında oynanan iki hazırlık maçında da gol atmayı başardı. Önceki gün oynanan ve 2-1 kaybedilen Macaristan maçında takımının tek golünü penaltıdan kaydeden Bakasetas, Malta ile oynanan maçta da takımının tek golünü atmıştı.



                            BARTRA HASRET GİDERDİ
                            Son dönemde ismi İspanyol basınında sıklıkla transfer iddiaları arasında yer alan Marc Bartra, İspanya'da ziyaretlerde bulundu. Eski arkadaşlarıyla buluşan Bartra, futbol okullarını da ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya geldi. Oyuncunun neşesinin oldukça yüksek olduğu öğrenilirken Bartra, transfer iddialarıyla ilgili olarak ise şu an Trabzon'da bulunmaktan ve Bordo-Mavili formayı giymekten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.



                            DJANINY İÇİN TEKLİF YOK
                            Trabzonspor'un ara transfer dönemi içerisinde kadrosundan gönderebileceği isimler arasında yer alan Djaniny Semedo için şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Oyuncu için dolaylı yoldan ara transfer dönemi için teklif yapabileceğini söyleyen El İttifak kulübü de henüz Trabzonspor'un kapısını çalmazken, menajerler kulübe oyuncu için beklenilen bonservis bedelini soruyor. Yönetimin Djaniny için talep edeceği rakamı henüz belirlemediği ancak yabancı kontenjanında yer açılması için uygun şartların oluşturulmaya çalışacağı ifade edildi.

                            DÜNYA KUPASI İÇİN MESAJ
                            Real Madrid, Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın fotoğrafını yayınlayıp destek verdi.

                            LIVERPOOL'UN KUPA GURURU
                            Premier Lig ekibi Liverpool, Dünya Kupası'ndaki oyuncularını paylaştı.

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                            Haberler Spor Brezilya basını, Galataaray'ın Gustavo Cuellar ile yakından ilgilendiğini iddia etti | Spor haberleri
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