Kartal’a transferde Katar freni! Enzo Diaz’ın başkanı daha yüksek fiyata satmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak. Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.