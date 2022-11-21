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    Kartal’a transferde Katar freni! Enzo Diaz’ın başkanı daha yüksek fiyata satmak istiyor

    Arjantin ekibi Tallares’in Başkanı, Beşiktaş’ın sol bek transferindeki gözdesi Enzo Diaz için Katar’da görüşmeler yapacak. Amaç oyuncuyu yüksek fiyata satmak.

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    Kartal’a transferde Katar freni

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak. Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.



    HEDEF YURT DIŞI
    Siyah-Beyazlılar'ın gözdesi Enzo Diaz'a Racing Club ekibi de ilgi gösteriyor. Ancak; Talleres'in başkanı doların değerinden dolayı yurt içindeki kulüplere değil, yurt dışındaki kulüplere oyuncu satışı yapmayı hedefliyor. Fassi, Katar'a önümüzdeki günlerde gitmiş olacak. Arjantin ekibinin hedefi 2-3 futbolcunun satışını yüksek bedellere gerçekleştirebilmek.



    MALİYETİ 4 MİLYON $
    Enzo Diaz'ın bedelini Arjantin ekibi 4 milyon dolar olarak belirledi. Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol beke mutlaka iyi bir transfer istiyor. Yönetim, sol taraf için 3 milyon dolar bütçe ayırıbiliyor.

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    Haberler Spor Kartal’a transferde Katar freni! Enzo Diaz’ın başkanı daha yüksek fiyata satmak istiyor
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