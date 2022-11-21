Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasay'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir... Hollandalı sol beke İngiltere Championship ekiplerinden Watford ve Swansea City talip oldu.
MAAŞI 1.7 MİLYON EURO
Ara transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen iki takımın da Sarı- Kırmızılı ekiple görüşmelere başladığı öğrenildi. Yıllık 1.7 milyon Euro alan tecrübeli futbolcunun maaşını yüksek bulan İngiliz takımlarının Hollandalı yıldız için bir formül arayışında olduğu belirtildi. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık maaşının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.
2024'TE SONA ERECEK
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7'si Süper Lig olmak üzere 9 resmi maçta süre alan Patrick Van Aanholt, bu karşılaşmalarda iki asistlik performans ortaya koydu. Son haftalarda yaşadığı düşüşle ilk 11'deki yerini Emre Taşdemir'e kaptıran Hollandalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.