Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Bu kupa, yaz ayları dışında organize edilen ilk Dünya Kupası olarak tarihine geçecek. Kupada 32 ülke, dörderli olarak 8 grupta mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9-10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.
İLK KEZ KULLANILACAK
Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.
KADIN HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK
Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. 3 orta hakem ve 3 yardımcının yer alacağı kupada Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta hakem olarak turnuvada görev yapacak.