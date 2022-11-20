A GRUBU

KATAR

EKVADOR

SENEGAL

HOLLANDA



B GRUBU

İNGİLTERE

İRAN

ABD

GALLER



C GRUBU

ARJANTİN

S.ARABİSTAN

MEKSİKA

POLONYA



D GRUBU

FRANSA

AVUSTRALYA

DANİMARKA

TUNUS



E GRUBU

İSPANYA

KOSTA RİKA

ALMANYA

JAPONYA



F GRUBUNU

BELÇİKA

KANADA

FAS

HIRVATISTAN



G GRUBU

BREZİLYA

SIRBİSTAN

İSVİÇRE

KAMERUN



H GRUBU

PORTEKİZ

GANA

URUGUAY

GÜNEY KORE





2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar bugün Ekvador ile karşılaşacak. Saat 19.00'da ki maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.







Messi Dünya Kupası'nda 19 maça çıktı.



2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'de takımın en büyük kozu Messi olacak. Süper yıldız, kariyerinin tek eksiği olan kupayı kazanmak için mücadele edecek.







Ronaldo Kupada 17 maçta forma giydi.



Son Dünya Kupası'na çıkması beklenen Cristiano Ronaldo ve Portekiz ile Avrupa Şampiyonluğu sonrası Dünya Kupasını da kazanmak istiyor.

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