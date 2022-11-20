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    2022 Dünya Kupası bugün Katar - Ekvador karşılaşmasıyla başlıyor

    Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası bugün oynanacak Katar-Ekvador maçıyla start alacak. Kupada 32 ülke, dörderli olarak 8 grupta mücadele edecek.

    Büyük şölen başlıyor

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Bu kupa, yaz ayları dışında organize edilen ilk Dünya Kupası olarak tarihine geçecek. Kupada 32 ülke, dörderli olarak 8 grupta mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9-10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.



    İLK KEZ KULLANILACAK
    Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.



    KADIN HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK
    Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. 3 orta hakem ve 3 yardımcının yer alacağı kupada Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta hakem olarak turnuvada görev yapacak.



        EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA
        Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya. Sambacılar 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılı olmak üzere kupada 5 kez şampiyonluğa ulaştı.



        İLK ŞAMPİYON URUGUAY
        İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da organize edildi. 13 ülkenin katıldığı turnuvada finalde Arjantin'i 4-2'lik skorla yenen Uruguay şampiyonluğa uzandı. Turnuvanın son şampiyonu ise Fransa. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, 1998'den sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        A GRUBU
        KATAR
        EKVADOR
        SENEGAL
        HOLLANDA

        B GRUBU
        İNGİLTERE
        İRAN
        ABD
        GALLER

        C GRUBU
        ARJANTİN
        S.ARABİSTAN
        MEKSİKA
        POLONYA

        D GRUBU
        FRANSA
        AVUSTRALYA
        DANİMARKA
        TUNUS

        E GRUBU
        İSPANYA
        KOSTA RİKA
        ALMANYA
        JAPONYA

        F GRUBUNU
        BELÇİKA
        KANADA
        FAS
        HIRVATISTAN

        G GRUBU
        BREZİLYA
        SIRBİSTAN
        İSVİÇRE
        KAMERUN

        H GRUBU
        PORTEKİZ
        GANA
        URUGUAY
        GÜNEY KORE


        2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar bugün Ekvador ile karşılaşacak. Saat 19.00'da ki maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.



        Messi Dünya Kupası'nda 19 maça çıktı.

        2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'de takımın en büyük kozu Messi olacak. Süper yıldız, kariyerinin tek eksiği olan kupayı kazanmak için mücadele edecek.



        Ronaldo Kupada 17 maçta forma giydi.

        Son Dünya Kupası'na çıkması beklenen Cristiano Ronaldo ve Portekiz ile Avrupa Şampiyonluğu sonrası Dünya Kupasını da kazanmak istiyor.

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