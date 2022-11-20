Beşiktaş’a tangocu sol bek! Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu | Spor haberleri





TRABZON'A VISCA'DAN İYİ HABER

Bordo-Mavili takımın Boşnak futbolcusu Edin Visca, yaptığı açıklamada kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Boşnak yıldız, fiziksel olarak kendisini daha iyi duruma getirecek antrenmanlara devam ediyor. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma katkı vermek istiyorum, futbol oynamak istiyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım" dedi. Trabzonspor, sağlık ekibi de Edin Visca'nın sakatlık sürecini atlattığını ve bundan sonraki süreci teknik ekibin koordine edeceğini açıkladı.