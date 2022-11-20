Beşiktaş’a tangocu sol bek! Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu | Spor haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübü Atletico Talleres, 4 milyon Dolar tutar belirledi. Atletico Talleres, siyah-beyazlıların kiralamak istediği futbolcunun bonservisiyle satışını hedefliyor.
ŞENOL GÜNEŞ BU BÖLGEYE TAKVİYE İSTİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimden sol bek istedi. Gündeme gelen Enzo Diaz için olumlu raporlar geldi. Fakat; futbolcunun maliyeti sebebiyle Beşiktaş aceleci davranmıyor. Siyah-Beyazlılar, 3 milyon dolar bandını aşmamakta kararlı. Enzo Diaz, yüksek top tekniği ve süratiyle dikkati çekiyor.
GHEZZAL, GÜNEŞ'E SÖZ VERDİ
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Rachid Ghezzal, formasından uzak kalacağı için büyük üzüntü duyuyor. Çok sayıda destek mesajı alan Cezayirli oyuncu ile teknik direktör Şenol Güneş de bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni yılda sahalara dönecek olan tecrübeli isim Güneş'e, "Daha güçlü döneceğim" sözünü verdi.
GORDON MILNE BEŞİKTAŞ'A ÜYE OLDU
Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden biri olan Gordon Milne, 85 yaşında kulübe üye oldu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ten aldığı üye kartı ve rozetini takan Gordon Milne, 1987-1993 arasında 3 lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 kez Türkiye Süper Kupası kazanmayı bildi.
STEFAN KUNTZ: BİZE GÜVENSİNLER
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Rahat bırakırlarsa daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Biraz daha süre tanırlarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.
CÜNEYT ÇAKIR'DAN SON NOKTA
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya maçında jübilesini yaptı. Çakır, özel izinle maçın ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır, "Hakemlik zor meslek. 'Hakemin taraftarı olmaz' diyorlardı ama bugün oldu. Türk halkı gerçekten doğruluğun yanındadır. Teşekkür ederim" dedi.