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    Beşiktaş’a tangocu sol bek! Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu | Spor haberleri

    Beşiktaş’ta sol bek transferinde gündeme gelen Enzo Diaz’ın maliyeti belli oldu. Kulübü futbolcu için 4 milyon dolar istiyor. Beşiktaş transferde aceleci değil. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 20 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Beşiktaş’a tangocu sol bek

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübü Atletico Talleres, 4 milyon Dolar tutar belirledi. Atletico Talleres, siyah-beyazlıların kiralamak istediği futbolcunun bonservisiyle satışını hedefliyor.

    ŞENOL GÜNEŞ BU BÖLGEYE TAKVİYE İSTİYOR
    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimden sol bek istedi. Gündeme gelen Enzo Diaz için olumlu raporlar geldi. Fakat; futbolcunun maliyeti sebebiyle Beşiktaş aceleci davranmıyor. Siyah-Beyazlılar, 3 milyon dolar bandını aşmamakta kararlı. Enzo Diaz, yüksek top tekniği ve süratiyle dikkati çekiyor.



    GHEZZAL, GÜNEŞ'E SÖZ VERDİ
    Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Rachid Ghezzal, formasından uzak kalacağı için büyük üzüntü duyuyor. Çok sayıda destek mesajı alan Cezayirli oyuncu ile teknik direktör Şenol Güneş de bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni yılda sahalara dönecek olan tecrübeli isim Güneş'e, "Daha güçlü döneceğim" sözünü verdi.

    GORDON MILNE BEŞİKTAŞ'A ÜYE OLDU
    Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden biri olan Gordon Milne, 85 yaşında kulübe üye oldu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ten aldığı üye kartı ve rozetini takan Gordon Milne, 1987-1993 arasında 3 lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 kez Türkiye Süper Kupası kazanmayı bildi.

    STEFAN KUNTZ: BİZE GÜVENSİNLER
    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Rahat bırakırlarsa daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Biraz daha süre tanırlarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.



    CÜNEYT ÇAKIR'DAN SON NOKTA
    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya maçında jübilesini yaptı. Çakır, özel izinle maçın ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır, "Hakemlik zor meslek. 'Hakemin taraftarı olmaz' diyorlardı ama bugün oldu. Türk halkı gerçekten doğruluğun yanındadır. Teşekkür ederim" dedi.



        FERDİ 10 GÜN SONRA TAKIMA KATILACAK
        İskoçya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi devam ediyor. Yıldız oyuncunun 10 gün sonra takımla birlikte çalışmalara katılması öngörülüyor. Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin İskoçya ile oynadığı hazırlık matında arda adalesinden sakatlanmış ve 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



        TRABZON'A VISCA'DAN İYİ HABER
        Bordo-Mavili takımın Boşnak futbolcusu Edin Visca, yaptığı açıklamada kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Boşnak yıldız, fiziksel olarak kendisini daha iyi duruma getirecek antrenmanlara devam ediyor. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma katkı vermek istiyorum, futbol oynamak istiyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım" dedi. Trabzonspor, sağlık ekibi de Edin Visca'nın sakatlık sürecini atlattığını ve bundan sonraki süreci teknik ekibin koordine edeceğini açıkladı.



        ADANA 90+4'TE ISEKA İLE ALTINORDU'YU YIKTI
        TFF 1. Lig'de Adanaspor evinde Altınordu'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip 31. dakikada Burak Çoban'ın golüyle öne geçerken, konuk ekip 44'te Ahmet İlhan'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Adanaspor'da 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya Iseka sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Adanaspor'a galibiyeti getiren Iseka, oyuna 71. dakikada dahil olmuştu. Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, Manisa FK'yı konuk edecek. Adanaspor ise haftayı BAY geçecek.

            TRABZON BARİNOV'U YALANLADI
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dimitri Barinov'un Trabzon'a tranfser olacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.



            POTADA ASLAN, TİMSAH'I YUTTU
            Türkıie Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bursa'yı 93-88 mağlup etti ve 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Karşıyaka: 92-83, Anadolu Efes-Selçuklu: 88-83.

            FRANSA'DA BENZEMA ŞOKU
            Son dünya şampiyonu Fransa'ya turnuvaya saatler kala kötü haber... Takımın yıldız golcüsü Karim Benzema, dün son yapılan antrenmanda sakatlandı ve turnuvayı kapatma tehlikesi bulunuyor.

            3. LİG TOPLU SONUÇLAR
            1. GRUP: Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-0, 52 Orduspor-Karaköprü: 1-0, Elazığ-1922 Konyaspor: 1-2, Çatalca-Eskişehir: 1-1, Yomra-Edirne? 2-1, Amasya-1954 Kelkit: 1-0, Kütahya-Şile Yıldız: 1-0, Nevşehir-Derince: 3-0, Mersin İY.-Hacettepe: 2-0,

            2. GRUP: Alanya Kestel-Kahramanmaraş: 3-0, Velimeşe-Turgutlu: 0-1, Gümüşhane-Karaman: 0-0, Eynesil-Darıca: 1-1, Kuşadası-Yeşilyurt: 3-0, Ayvalıkgücü-Orduspor AŞ.: 1-1, Bulvar-Elazığ FK: 3-0, Kırıkkale-Iğdır: 0-0,

            3. GRUP: Fatsa Belediyespor- Akhisarspor: 2-1, Artvin Hopaspor-Kepez Belediyespor: 2-2, Beyoğlu Yeni Çarşı-Osmaniyespor Futbol Kulübü: 4-1, Bergama-Erbaaspor: 3-1, Aksaray Bld.-Tepecik: 1-0, Siirt İl Özel İdare-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 0-0, Niğde Anadolu-Malatya Arguvan: 0-3, Çankaya- Bursa Yıldırım: 2-2, Sapanca- Muşsspor: 1-0.

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            Haberler Spor Beşiktaş’a tangocu sol bek! Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu | Spor haberleri
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