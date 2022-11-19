İtalyan medyasından flaş Seferovic iddiası! Galatasaray ile yol ayrımı yakın





ARDA VE EMİRHAN'A HAZIR OL EMRİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, bugün Çekya ile oynanacak hazırlık maçında 2 genç yetenek Arda Güler ve Emirhan İlkhan'a görev vermesi bekleniyor. Her iki genç yıldıza da ilk 11'de şans verilme ihtimali yüksek. Kuntz'un, Çekya önünde kalede de Altay Bayındır'ı oynatması bekleniyor.



KAPTAN JOSEF'TEN YENİ SAYFA

Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Josef de Souza, Dünya Kupası arasında yaşadığı olumsuzlukları zihninde temizleyip Siyah-Beyazlı takımda kalmak istiyor. Brezilyalı takım kaptanı ile ilgili acele bir karar vermek istemeyen Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in kararını beklerken Josef'ten dikkati çeken bir hamle geldi. Josef, takımda kalmak istediğini sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya iletti. 33 yaşındaki futbolcu 1 sezon daha Beşiktaş forması giymek ve takımına yardımcı olmak istiyor. Josef bu sezon 8 maçta 1 asist üretti.



JESUS'A ŞARTLI CEZA

UEFA tarafından Fenerbahçe'ye, AEK Larnaca karşılaşması nedeniyle çeşitli cezalar verildi. Karşılaşmanın geç başlamasından dolayı hem kulüp hem de teknik direktöre yaptırım kararı çıktı. Sarı-lacivertli kulübe 15 bin Euro'luk fatura çıkarıldı. Karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu olduğu belirtilen Jorge Jesus'a da bir UEFA müsabakasından men verildi. Ancak bu ceza 1 yıl ertelendi.



BERISHA DEĞERİNE DEĞER KATTI

Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe kadrosuna katılan Alman forvet Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı. 24 yaşındaki futbolcu Alman ekibine kiralandıktan sonra değeri 4.5 milyon Euro'ya düşmüştü ancak orada gösterdiği başarılı performansla değerini 6 milyon Euro'ya yükseltti.



FENERBAHÇE PANA'YI FARKA BOĞDU: 107-77

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 107-77'lik farklı bir skorla yenerek 7. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekipte Wilbekin 19 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Hayes-Davis 16, Edwars'da 14 sayı ile galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.



GUİDETTİ İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti dönemi sona erdi. TVF'den yapılan açıklamada 2017'den beri görev yapan İtalyan hoca ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Karar sonrası açıklama yapan Guidetti, "Beş yıl boyunca ter döktüğümüz tüm sporculara, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.



M. UNİTED'DA BİR DEVRİN SONU

Premıer Lig devi Manchester United, kulübün politikasını, teknik heyeti ve futbolcuları eleştiren Cristiano Ronaldo ile ilgili kararını verdi. "Gerekli çalışmalar başladı" açıklamasını yapan United, 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı. Kulüp, 18.5 milyon euro tutarındaki tazminatı da ödemek istemiyor.



ZLATAN'IN AKLI DEVLER LİGİ'NDE

İtalya Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, Ocak ayında sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki yıldız, "6 ay boyunca haftada bir gün dizimi boşalttırdım. 20'den fazla iğne yapıldı. Ama Milan'daki arkadaşlara şampiyonluk sözüm var" dedi.



ARJANTİN'İN HEDEFİ FİNAL

Leo Messi'nin son Dünya Kupası'nda Arjantin, favori takımlardan biri olarak görülüyor. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Katar'daki dev organizasyon hakkında konuştu. 44 yaşındaki teknik adam, "Biz Dünya Kupası'nı kazanırız ya da kazanamayız. Arjantin olarak bu ülkeyi layıkıyla temsil edeceğiz. Şampiyonluk için savaşmalıyız, hedefimiz bu" dedi.



FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Barcelona futbolu bırakan Pique'nin 3 numaralı formasını emekliye ayırdı.



İDMANDAN PAYLAŞTI

Fransa milli takımı idmandan Benzema'nın bu karesini paylaştı.



FLAVİO'DAN 2 MİLYON DOLAR!

Trabzon'un Al Taawon'a kiraladığı Flavio, çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Suudi kulübü, sakatlığa rağmen Flavio'nun 2 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.



KONTRADAN AVLIYOR

Comparısonator'un verilerine göre, bu sezon kontra ataktan en fazla gol atan takım Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar bu sezon attığı gollerin yüzde 39'unu kontra ataktan buldu. Onu yüzde 31 ile Fenerbahçe takip ediyor. Trabzonspor, attığı gollerin yüzde 16'sını kontradan kaydederken Beşiktaş ise gollerinin yüzde 7.7'sini konta ataktan buldu.



ICARDİ'NİN BONSERVİSİNİ ALMAMIZ ZOR!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Icardi ile ilgili konuştu. Arjantinli yıldızın bonservisinin alınmasının zor olduğunu söyleyen Özbek, "Mevcut şartlarda Icardi'nin bonservisini almamız mümkün değil. Kulübü mali olarak zor durumda bırakacak kararlar vermeyeceğiz. Taraftarımız bu takımı izlemenin tadını çıkarsın" dedi.



O'NEALE BÖYLE İSTEDİ

NBA'DE Portland Trail Blazers'a konuk olan Brooklyn Nets, karşılaşmanın bitimine 0,7 saniye kala Royce O'Neale'ın bulduğu basketle rakibini 109-107 mağlup etmeyi başardı.



HEPİMİZİN YAŞI GELİYOR

İngiliz efsane oyuncu Wayne Rooney, "Yaptığım bir eleştiri değil, söylediğim gibi, hepimizin yaşı geliyor, Cristiano da bununla başa çıkmakta zorlanıyor" İfadelerini kullandı.



DAÇKA EVİNDE GÜLDÜ

Basketbol Süper Ligi'nde dün Darüşşafaka Bahçeşehir'i 76-69 yendi. Ligde bugün 15.30'da Türk Telekom- P.Karşıyaka, 18.00'de Efes-Konya ve 20.30'da Bursa-Galatasaray maçları var.

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