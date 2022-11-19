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    İtalyan medyasından flaş Seferovic iddiası! Galatasaray ile yol ayrımı yakın

    İtalyan medyası, Galatasaray’ın forveti Seferovic ile yolların ayrılacağını iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ocakta sefere çıkıyor

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak; hayal kırıklığı yaratan İsviçreli forvet Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor... Golcü futbolcu ile ilgili son durumu İtalyan basını yazdı. Tuttomercato'nun haberine göre; Haris Seferovic'in performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı. Beklentilerin altında kalan futbolcu ile Ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi.



    YAPTIĞIM STADA 11 YIL SONRA GİRDİM
    Galatasaray eski başkanı Adnan Polat önemli açıklamalara imza attı. Polat, "Okan Buruk'un teknik direktör olması beni çok memnun etti. Okan, Galatasaray altyapısındaydı ve 16 yaşında A takıma almıştık. Benim için bir evlat gibidir" dedi... Polat, "İdari ibrasızlıktan sonra, 'Genel kurul bu idari ibrasızlığı kaldırmadıktan sonra Galatasaray'dan içeri tekrar girmem. Sadece oy kullanmaya gelirim.' demiştim. Yaklaşık 11 sene de gitmedim. Yaptığım stada 11 sene sonra girdim" diye konuştu.



    TRABZONSPOR ONA ÇOK YARADI
    Bakasetas, Trabzonspor formasıyla harika işlere imza atıyor. Ligde 11 maçta 4 gol ve 3 asisti bulunan Bakasetas, Trabzonspor'a transferi sonrasında milli takım performansını da artırdı. Trabzonspor'a transfer olmadan önce Yunanistan Milli Takımı'nda 2 gol ve 3 asisti bulunan Bakasetas, Bordo- Mavili formayı giydikten sonra ise milli takımda 7 gol ve 4 asist yaptı.

        KARTAL'DA CALVO HAREKATI
        SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Şenol Güneş, savunma hattına transfer yapılmasını istedi. CALVO GÜNDEMDE
        SIYAH-BEYAZLILAR,
        Konyaspor'da forma giyen Francisco Calvo'yu gündemine aldı. Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için girişimler ve araştırmalara başladı. GOLCÜ BIR STOPER
        CALVO, Kosta Rika ile 75 maçta 8 gol attı. Futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek.


        PENDİK RAHAT KAZANDI
        Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasının açılış maçında Pendikspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. 9. dakikada kullanılan kornerde Barış ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi:0-1. 30'da Kappel'in ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Thuram farkı 2'ye çıkardı:0-2. 90'da kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel maçın skorunu belirledi.



        KARTAL'DA CALVO HAREKATI
        Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Şenol Güneş, savunma hattına transfer yapılmasını istedi.

        CALVO GÜNDEMDE
        Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'da forma giyen Francisco Calvo'yu gündemine aldı. Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için girişimler ve araştırmalara başladı.

        GOLCÜ BİR STOPER
        Calvo, Kosta Rika ile 75 maçta 8 gol attı. Futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek.



        İSPANYA'DA JOSE GAYA KADRODAN ÇIKARILDI
        Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala İspanya'ya kötü bir haber geldi. Antrenmanda sakatlık yaşayan sol bek oyuncusu Jose Gaya, kadrodan çıkarıldı. İspanya Futbol Federasyonu, kadrodan çıkartılan Jose Luis Gaya'nın yerine Alejandro Balde Martinez'in dahil edildiğini açıkladı. İspanya, E Grubu'nda Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile mücadele edecek.



            BELÇİKA KATAR'DA FAVORİ DEĞİL
            İspanya'da Real Madrid forması giyen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Kupaya her takımın maksimum oranda önem göstereceğini belirten Courtois, "Çok kaliteli takımlar var. Katar'a favori bir şekilde gitmediğimiz bir gerçek. Maç maç bakacağız ve en iyi sonucu almaya çalışacağız" diye konuştu. Belçika, H Grubu'nda Kanada ve Hırvatistan'ın yanı sıra Fas ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.



            PEDRO 10 NUMARADA DAHA İYİ OYNAR
            Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kalmıştı. Pedro'nun menajeri Marco Piccioli dün önemli açıklamalar yaptı. Piccioli "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu. Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Pedro, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor" diye konuştu.



            ARDA VE EMİRHAN'A HAZIR OL EMRİ
            A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, bugün Çekya ile oynanacak hazırlık maçında 2 genç yetenek Arda Güler ve Emirhan İlkhan'a görev vermesi bekleniyor. Her iki genç yıldıza da ilk 11'de şans verilme ihtimali yüksek. Kuntz'un, Çekya önünde kalede de Altay Bayındır'ı oynatması bekleniyor.

            KAPTAN JOSEF'TEN YENİ SAYFA
            Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Josef de Souza, Dünya Kupası arasında yaşadığı olumsuzlukları zihninde temizleyip Siyah-Beyazlı takımda kalmak istiyor. Brezilyalı takım kaptanı ile ilgili acele bir karar vermek istemeyen Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in kararını beklerken Josef'ten dikkati çeken bir hamle geldi. Josef, takımda kalmak istediğini sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya iletti. 33 yaşındaki futbolcu 1 sezon daha Beşiktaş forması giymek ve takımına yardımcı olmak istiyor. Josef bu sezon 8 maçta 1 asist üretti.

            JESUS'A ŞARTLI CEZA
            UEFA tarafından Fenerbahçe'ye, AEK Larnaca karşılaşması nedeniyle çeşitli cezalar verildi. Karşılaşmanın geç başlamasından dolayı hem kulüp hem de teknik direktöre yaptırım kararı çıktı. Sarı-lacivertli kulübe 15 bin Euro'luk fatura çıkarıldı. Karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu olduğu belirtilen Jorge Jesus'a da bir UEFA müsabakasından men verildi. Ancak bu ceza 1 yıl ertelendi.

            BERISHA DEĞERİNE DEĞER KATTI
            Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe kadrosuna katılan Alman forvet Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı. 24 yaşındaki futbolcu Alman ekibine kiralandıktan sonra değeri 4.5 milyon Euro'ya düşmüştü ancak orada gösterdiği başarılı performansla değerini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

            FENERBAHÇE PANA'YI FARKA BOĞDU: 107-77
            Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 107-77'lik farklı bir skorla yenerek 7. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekipte Wilbekin 19 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Hayes-Davis 16, Edwars'da 14 sayı ile galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.

            GUİDETTİ İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI
            A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti dönemi sona erdi. TVF'den yapılan açıklamada 2017'den beri görev yapan İtalyan hoca ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Karar sonrası açıklama yapan Guidetti, "Beş yıl boyunca ter döktüğümüz tüm sporculara, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.

            M. UNİTED'DA BİR DEVRİN SONU
            Premıer Lig devi Manchester United, kulübün politikasını, teknik heyeti ve futbolcuları eleştiren Cristiano Ronaldo ile ilgili kararını verdi. "Gerekli çalışmalar başladı" açıklamasını yapan United, 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı. Kulüp, 18.5 milyon euro tutarındaki tazminatı da ödemek istemiyor.

            ZLATAN'IN AKLI DEVLER LİGİ'NDE
            İtalya Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, Ocak ayında sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki yıldız, "6 ay boyunca haftada bir gün dizimi boşalttırdım. 20'den fazla iğne yapıldı. Ama Milan'daki arkadaşlara şampiyonluk sözüm var" dedi.

            ARJANTİN'İN HEDEFİ FİNAL
            Leo Messi'nin son Dünya Kupası'nda Arjantin, favori takımlardan biri olarak görülüyor. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Katar'daki dev organizasyon hakkında konuştu. 44 yaşındaki teknik adam, "Biz Dünya Kupası'nı kazanırız ya da kazanamayız. Arjantin olarak bu ülkeyi layıkıyla temsil edeceğiz. Şampiyonluk için savaşmalıyız, hedefimiz bu" dedi.

            FORMASI EMEKLİ EDİLDİ
            Barcelona futbolu bırakan Pique'nin 3 numaralı formasını emekliye ayırdı.

            İDMANDAN PAYLAŞTI
            Fransa milli takımı idmandan Benzema'nın bu karesini paylaştı.

            FLAVİO'DAN 2 MİLYON DOLAR!
            Trabzon'un Al Taawon'a kiraladığı Flavio, çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Suudi kulübü, sakatlığa rağmen Flavio'nun 2 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

            KONTRADAN AVLIYOR
            Comparısonator'un verilerine göre, bu sezon kontra ataktan en fazla gol atan takım Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar bu sezon attığı gollerin yüzde 39'unu kontra ataktan buldu. Onu yüzde 31 ile Fenerbahçe takip ediyor. Trabzonspor, attığı gollerin yüzde 16'sını kontradan kaydederken Beşiktaş ise gollerinin yüzde 7.7'sini konta ataktan buldu.

            ICARDİ'NİN BONSERVİSİNİ ALMAMIZ ZOR!
            G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Icardi ile ilgili konuştu. Arjantinli yıldızın bonservisinin alınmasının zor olduğunu söyleyen Özbek, "Mevcut şartlarda Icardi'nin bonservisini almamız mümkün değil. Kulübü mali olarak zor durumda bırakacak kararlar vermeyeceğiz. Taraftarımız bu takımı izlemenin tadını çıkarsın" dedi.

            O'NEALE BÖYLE İSTEDİ
            NBA'DE Portland Trail Blazers'a konuk olan Brooklyn Nets, karşılaşmanın bitimine 0,7 saniye kala Royce O'Neale'ın bulduğu basketle rakibini 109-107 mağlup etmeyi başardı.

            HEPİMİZİN YAŞI GELİYOR
            İngiliz efsane oyuncu Wayne Rooney, "Yaptığım bir eleştiri değil, söylediğim gibi, hepimizin yaşı geliyor, Cristiano da bununla başa çıkmakta zorlanıyor" İfadelerini kullandı.

            DAÇKA EVİNDE GÜLDÜ
            Basketbol Süper Ligi'nde dün Darüşşafaka Bahçeşehir'i 76-69 yendi. Ligde bugün 15.30'da Türk Telekom- P.Karşıyaka, 18.00'de Efes-Konya ve 20.30'da Bursa-Galatasaray maçları var.

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            Haberler Spor İtalyan medyasından flaş Seferovic iddiası! Galatasaray ile yol ayrımı yakın
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