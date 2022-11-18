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    • 18.11.2022 18:25
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    • 18.11.2022 18:25
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    Trabzonspor formasını giydi milli takımında coştu! Anastasios Bakasetas fırtınası

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Karadeniz Fırtınası'nın Yunan yıldızı Bakasetas, bu sezonki formuyla adeta parmak ısırtıyor. Süper Lig'de 11 maçta 4 gol 3 asist yapan Bakasetas, bordo-mavili formayı giydikten sonra Yunanistan Milli Takımı'nda 7 gol 4 asist yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına formasını giydi milli takımında coştu

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı, bu sezonki form grafiğiyle parmak ısırtıyor... Bordo-Mavililer'in 10 numarası, Yunanistan Milli formasıyla Malta'yı da boş geçmedi ve oynadığı futbolla tam puan aldı. 45 dakika görev alan Bakasetas takımının ilk golünü kaydetti.

    Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla olduğu kadar Yunanistan Milli Takım formasıyla da bu sezon harika işlere imza atıyor. Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol ve 3 asisti bulunan Bakasetas, Trabzonspor'a transferi sonrasında milli takım performansını da artırdı.

    29 yaşındaki Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı, 52 kez milli oldu ve 9 golle mücadele ediyor. İlk milli maçını 4 Haziran 2016 tarihinde oynayan Çilingir lakaplı yıldız, Trabzonspor'a ise 30 Ocak 2021 tarihinde imza atmıştı.

        Trabzonspor'a transfer olmadan önce Yunanistan Milli Takımı'nda 2 gol ve 3 asisti bulunan Bakasetas, Bordo-Mavili formayı giydikten sonra ise milli takımda 7 gol ve 4 asist yaptı.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Bakasetas, 13 gol ve 9 asistle mücadele ediyor. Neredeyse her iki maçta bir gol atma başarısı gösteriyor. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Yunan yıldız, geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 4 asistle mücadele ederek şampiyonlukta başrolü oynamıştı.

        *Bakasetas'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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