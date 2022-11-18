Trabzonspor formasını giydi milli takımında coştu! Anastasios Bakasetas fırtınası

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, bu sezonki form grafiğiyle parmak ısırtıyor... Bordo-Mavililer'in 10 numarası, Yunanistan Milli formasıyla Malta'yı da boş geçmedi ve oynadığı futbolla tam puan aldı. 45 dakika görev alan Bakasetas takımının ilk golünü kaydetti.
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla olduğu kadar Yunanistan Milli Takım formasıyla da bu sezon harika işlere imza atıyor. Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol ve 3 asisti bulunan Bakasetas, Trabzonspor'a transferi sonrasında milli takım performansını da artırdı.
29 yaşındaki Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı, 52 kez milli oldu ve 9 golle mücadele ediyor. İlk milli maçını 4 Haziran 2016 tarihinde oynayan Çilingir lakaplı yıldız, Trabzonspor'a ise 30 Ocak 2021 tarihinde imza atmıştı.