Trabzonspor formasını giydi milli takımında coştu! Anastasios Bakasetas fırtınası

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Bakasetas, 13 gol ve 9 asistle mücadele ediyor. Neredeyse her iki maçta bir gol atma başarısı gösteriyor. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Yunan yıldız, geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 4 asistle mücadele ederek şampiyonlukta başrolü oynamıştı.