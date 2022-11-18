Ömürlük imzalar! Trabzonspor iki Türk yıldızıyla sözleşmelerini yeniledi

Geçtiğimiz Eylül ayında Teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Bordo-mavililer, takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2027'ye, Djaniny'nin sözleşmesini 2025'e, Serkan Asan'ın sözleşmesini 2026'ya, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Karadeniz ekibi geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada "Abdülkadir Ömür'ün mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi. Ömür'e 2022-23 sezonunda 20.000.000-TL garanti ücret ödeneceği açıklandı. Trabzonspor, Hüseyin Türkmen için yaptığı açıklamada ise "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine uzatılmıştır. Oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.