Ömürlük imzalar! Trabzonspor iki Türk yıldızıyla sözleşmelerini yeniledi





Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada "Abdülkadir Ömür'ün mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi. Ömür'e 2022-23 sezonunda 20.000.000-TL garanti ücret ödeneceği açıklandı. Trabzonspor, Hüseyin Türkmen için yaptığı açıklamada ise "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine uzatılmıştır. Oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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