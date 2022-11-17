Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un eski futbolcularından Dany'nin oğlu büyüdü ve Galatasaray ile madalya kazandı

Finalde İtalyan devi İnter ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, turnuvada İtalyan ekibi Juventus, Manisa FK ve Adana Demirspor'un olduğu gruptan lider olarak çıktı. Bir üst turda ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itti.