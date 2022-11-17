Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un eski futbolcularından Dany'nin oğlu büyüdü ve Galatasaray ile madalya kazandı

Sarı-Kırmızılılar, 9 sezon önce şampiyonluk ipini göğüslediğinde şampiyonluk sevincine katılan isimlerden biri de Dany Nounkeu'nun oğlu Dany Jr.'dı. Minik Galatasaraylı o dönem şampiyonluk kupasının içine girmiş ve bu görüntüler hafızalara kazınmıştı.
O çocuk büyüdü ve Galatasaray altyapısında madalya kazandı. Galatasaray U11 Takımı, Can Bartu Turnuvası'nda finale çıkan ilk ve tek Türk takımı olmayı başardı.
Finalde İtalyan devi İnter ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, turnuvada İtalyan ekibi Juventus, Manisa FK ve Adana Demirspor'un olduğu gruptan lider olarak çıktı. Bir üst turda ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itti.