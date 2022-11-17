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    • Spor
    • 17.11.2022 12:54
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    • 17.11.2022 12:54
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un eski futbolcularından Dany'nin oğlu büyüdü ve Galatasaray ile madalya kazandı

    Galatasaray’ın eski oyuncularından Dany’nin oğlu, Sarı-Kırmızılılar’ın altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. 9 sezon önce Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukta sembol isimlerden olan minik Aslan’ın kazandığı ilk madalya sosyal medyada gündem oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | O çocuk büyüdü, Cimbom’la madalya kazandı

    Sarı-Kırmızılılar, 9 sezon önce şampiyonluk ipini göğüslediğinde şampiyonluk sevincine katılan isimlerden biri de Dany Nounkeu'nun oğlu Dany Jr.'dı. Minik Galatasaraylı o dönem şampiyonluk kupasının içine girmiş ve bu görüntüler hafızalara kazınmıştı.

    O çocuk büyüdü ve Galatasaray altyapısında madalya kazandı. Galatasaray U11 Takımı, Can Bartu Turnuvası'nda finale çıkan ilk ve tek Türk takımı olmayı başardı.

    Finalde İtalyan devi İnter ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, turnuvada İtalyan ekibi Juventus, Manisa FK ve Adana Demirspor'un olduğu gruptan lider olarak çıktı. Bir üst turda ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itti.
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        Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un eski futbolcularından Dany'nin oğlu büyüdü ve Galatasaray ile madalya kazandı
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