Sol bek operasyonu! Galatasaray Welington ve Victor Kristiansen için harekete geçti





Aslan'ın listesindeki bir diğer isim olan Victor Kristiansen'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 19 yaşındaki oyuncu büyük bir potansiyel... Galatasaray, Danimarkalı sol beki alarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.