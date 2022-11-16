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    Sol bek operasyonu! Galatasaray Welington ve Victor Kristiansen için harekete geçti

    Galatasaray, Ocak ayında sol beke genç bir ismi transfer etmek için harekete geçti... Aslan’ın listesindeki isimler ise Sao Paulo’da forma giyen Welington ve Danimarka ekibi Kopenhag’ın 19 yaşındaki yıldızı Victor Kristiansen.

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    Sol bek operasyonu

    Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek...



    Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı oyuncusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında savunmanın soluna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor... Sarı-Kırmızılı Yönetim, Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi...



    Cimbom'un hedefi Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen... G.Saray iki sol bek için de tüm şartlarını zorlayacak.



        2.5 MİLYON EURO
        Brezilya ekibi Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Welington'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.



        Aslan'ın listesindeki bir diğer isim olan Victor Kristiansen'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 19 yaşındaki oyuncu büyük bir potansiyel... Galatasaray, Danimarkalı sol beki alarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.



        51 maçta görev alan Sambacı yıldız Welington'un 1 gol ve 6 asisti bulunuyor. Kristiansen ise bu sezon 24 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti.

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        Haberler Spor Sol bek operasyonu! Galatasaray Welington ve Victor Kristiansen için harekete geçti
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