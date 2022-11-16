Sol bek operasyonu! Galatasaray Welington ve Victor Kristiansen için harekete geçti

Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek...
Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı oyuncusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında savunmanın soluna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor... Sarı-Kırmızılı Yönetim, Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi...
Cimbom'un hedefi Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen... G.Saray iki sol bek için de tüm şartlarını zorlayacak.