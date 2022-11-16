Anastasios Bakasetas zirve yaptı! Trabzon’un yıldızı bu sezon birçok maçta kilidi açan futbolcu oldu

Trabzonspor'da Dünya Kupası arasına girilirken, takımda birçok futbolcu beklenilen performansın uzağında kaldı. Bordo-mavili takımda geride kalan 13 maçlık süreçte ise takımın enleri arasında Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas yer aldı.
Geride kalan maçların en az yüzde 50'sinde oynayan oyuncular arasında 7.49 reytingi ile en yüksek ortalamaya sahip olan Bakasetas, Süper Lig'de 4 gol ve 3 asistle takımın skora en fazla katkı yapan ismi olmayı başardı. Ligdeki maçlarda 7 gole katkı yapan Baka'yı, 4 gol 1 asistle Trezeguet takip etti. Bakasetas'ın toplamda ise 9 golü ve 7 asisti bulunuyor.
EN SIK GOL ATAN BARDHI
Sezona ilk 11'de başlayan ancak devam eden süreçte daha çok sonradan giren Enis Bardhi ise ortalama 167 dakikada bir gol attı. Bardhi'den sonra Umut Bozok 194 dakikada bir, Bakasetas ise 228 dakikada bir fileleri havalandıran isim oldu. Takımda en fazla gol kaçıran isim ise girdiği 3 net pozisyonu gole çeviremeyen Jorge Semedo Djaniny oldu.