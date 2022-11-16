Anastasios Bakasetas zirve yaptı! Trabzon’un yıldızı bu sezon birçok maçta kilidi açan futbolcu oldu





EN SIK GOL ATAN BARDHI

Sezona ilk 11'de başlayan ancak devam eden süreçte daha çok sonradan giren Enis Bardhi ise ortalama 167 dakikada bir gol attı. Bardhi'den sonra Umut Bozok 194 dakikada bir, Bakasetas ise 228 dakikada bir fileleri havalandıran isim oldu. Takımda en fazla gol kaçıran isim ise girdiği 3 net pozisyonu gole çeviremeyen Jorge Semedo Djaniny oldu.