Rekor kırarak gidecek! Ferdi Kadıoğlu’nu Napoli ve Inter izledi, tam puan verdi





Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında ya da sezon sonunda resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilecek. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olması bekleniyor.