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    Rekor kırarak gidecek! Ferdi Kadıoğlu’nu Napoli ve Inter izledi, tam puan verdi

    Ferdi’yi Napoli ve Inter takip etti, tam puan verdi. Ferdi için 25 milyon Euro’luk teklif gelmesi bekleniyor. Cenk Tosun’un 22 milyon Euro’luk rekorunu kırması an melesesi.

    Rekor kırarak gidecek

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nu Giresunspor ile oynanan maçta Napoli ve Inter kulüpleri takip etmişti. Gelen bilgilere göre her iki takımın yetkilileri Ferdi Kadıoğlu'nun performansına tam puan verdi.



    Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında ya da sezon sonunda resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilecek. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olması bekleniyor.



    Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakama transfer olursa Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu ünvanını elde edecek.



        REKOR CENK TOSUN'DA...
        Önceki rekor 22 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait. Cenk Tosun 22 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve bu transfer büyük ses getirmişti.



        2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında teklif gelse bile Fener yönetimi oyuncuyu sezon sonuna kadar tutacak. Tekliflerin tamamı sezon sonunda değerlendirmeye alınacak. Yine gelen bilgilere göre Ferdi'ye Napoli ve Inter dışında başka kulüplerden de tekliflerin gelmesi söz konusu. Rekabet artarsa bundan karlı çıkacak taraf Fenerbahçe olacak.

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