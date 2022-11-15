Rekor kırarak gidecek! Ferdi Kadıoğlu’nu Napoli ve Inter izledi, tam puan verdi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nu Giresunspor ile oynanan maçta Napoli ve Inter kulüpleri takip etmişti. Gelen bilgilere göre her iki takımın yetkilileri Ferdi Kadıoğlu'nun performansına tam puan verdi.
Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında ya da sezon sonunda resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilecek. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olması bekleniyor.
Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakama transfer olursa Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu ünvanını elde edecek.