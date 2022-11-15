Ghezzal ile ilgili şok iddia! Valerien Ismael yüzünden mi sakatlandı?





Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre görevinden ayrılan Valerien Ismael, Ghezzal'ın ağır sakatlanmasına neden oldu. Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçında sakat olmasına rağmen oynamak istedi. Ismael'in de Ghezzal'sız bir B planı olmadığı için sağlık ekibinin, "Henüz hazır değil!" raporu vermesine rağmen Ghezzal'ı yedek bırakamadı. Ayak parmağında ciddi bir sorun olmasına rağmen Ghezzal'ı sahaya sürdü.