Trabzon’u doğruladı! Fırtına’ya ara transferde Erdal Rakip önerisi





TRABZON TAKİPTE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir süredir Marek Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha oyuncusu arayışı içinde. Makedon futbolcu Erdal Rakip, Karadeniz ekibine önerildi. Kulüp yetkilileri, geçtiğimiz sezon Malmö'de 35 maça çıkan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu takibe aldı. Bu sezon ise 11 maçta 2 gol 1 asist üreten Erdal Rakip için olumlu raporların yer aldığı öğrenildi.