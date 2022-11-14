Trabzon’u doğruladı! Fırtına’ya ara transferde Erdal Rakip önerisi

Kötü sonuçların ardından yüzünü transfere çeviren Trabzonspor'da merkez orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara start verdi. Bordo-Mavili ekibe transferde öneriler de gelmeye başladı. İsveç'te Malmö forması giyen Erdal Rakip, Karadeniz ekibine önerildi.
TRABZON TAKİPTE
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir süredir Marek Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha oyuncusu arayışı içinde. Makedon futbolcu Erdal Rakip, Karadeniz ekibine önerildi. Kulüp yetkilileri, geçtiğimiz sezon Malmö'de 35 maça çıkan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu takibe aldı. Bu sezon ise 11 maçta 2 gol 1 asist üreten Erdal Rakip için olumlu raporların yer aldığı öğrenildi.
'ERDAL AYRILMASIN'
Erdal Rakip'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Malmö ile kontratı bitecek. Futbolcu yeni yılla birlikte de yerli statüsünde oynayabilecek. Bu arada Malmö taraftarları, Karadeniz ekibinin ara transferdeki gözdesinin takımdan ayrılmaması için sosyal medyada yönetime çağrıda bulunup, paylaşım yapıyor.