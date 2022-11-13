Trabzonspor, son 5 lig maçında 4 beraberlik aldı





YERLİLER DÜMENE GEÇTİ

Süper Lig'e verilecek aradan önceki son maçta bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş takımdaki sakat oyuncular nedeniyle Antalya önünde ilk 11'de 7 yerli isme forma verecek. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu kaleyi Mert'e emanet edecek. Stoperde Tayyip'in oynaması beklenirken beklerde ise Rosier ve Masuaku'nun yerine Umut ve Tayfur Bingöl forma giyecek. Orta alanda Josef'in yokluğunde 6 numarada forma Necip'in olacak. Güneş'in 10 numarada Salih'i ve kanatta da Cenk Tosun'u oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada takımın tecrübeli oyuncuları Necip Uysal ve Cenk Tosun'un Ümraniye'de takımla bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İki ismin toplantıda takım arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde olmaları ve Antalya maçının önemini anlattıkları belirtildi. İki futbolcunun toplantıdaki konuşmalarında "Bu maçı kazanarak Dünya Kupası arasına moralli girmeliyiz. Taraftarlarlara bu maçta 3 puan armağan edeceğiz" söylemleri yer aldı.



TOSUN PAŞA İŞ BAŞINDA

Cenk Tosun, Antalyaspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Şenol Güneş'in gelişi gollerine başlayan Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da gizli forvet görevi görecek. Şenol Güneş, Cenk'in sık sık ceza alanı içine girmesini ve Redmond'un atacağı toplarla arka direkte golle buluşmasını istiyor.



ZAFER RAZGATLIOĞLU'NUN

2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in 11'inci durağı olan Endonezya'da hafta sonunun ilk yarışında bayrağı ilk gören pilot oldu.



SÜPER LİG'DE 3 MAÇ

Süper Lig'de Karagümrük bugün saat 14.30'da Gaziantep'i konuk edecek. Saat 17.00'de ise Kayseri, Konya'yı ağırlayacak. Aynı saatteki diğer maçta ise İstanbul, Hatay ile karşılaşacak.



CELTİC'TE TATUM ŞOV

NBA'de Denver Nuggets'ı 131-112 yenen Boston Celtics, üst üste 5. galibiyetini elde etti. Celtic'te yıldız basketbolcu Jayson Tatum, 34 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vurdu.



KARTAL'A SAİSS ŞOKU

Beşiktaş'ta adalesinde çekme meydana gelen Faslı stoper Romain Saiss, Antalyaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.



KARTAL ANTALYA ÖNÜNDE

Beşiktaş, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılıp Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Kartal'da uzun süreli sakatlığı süren Ghezzal'ın yanı sıra Josef, Saiss ve Berkay da takımdaki yerini alamayacak. Rosier ve Masuaku'nun durumu da maç saatinde belli olacak.



PENDİK İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ!

SPOR Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor evinde Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Adrien Regattin, 19'da Kappel ve 30'da Thuram kaydetti. Pendispor, 37'de Regattin ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Pendikspor puanını 21'e yükseltirken Bodrumspor ise 21 puanda kaldı. Pendik önümüzdeki hafta Yeni Malatya ile mücadele edecek. Bodrum ise Tuzla'yı ağırlayacak.



YENİ YAŞINI KUTLADI

'Barcelona yıldız stoperi Jules Kounde'nin yeni yaşını bu kareyle kutladı.



DORUKHAN TOKÖZ SEZONU KAPATTI

Menisküs ve çapraz bağ ameliyatı sonrası 6 ay içinde dönmesi beklenen Dorukhan Toköz'ün ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle yeniden ameliyat edildiği belirtildi. Dorukhan, ligin 5. haftasındaki Ümraniye maçında sol diz ön çapraz bağlarından yaralanmıştı. Dorukhan sezonu kapattı.



NAPOLI ARAYA ZİRVEDE GİRDİ

İtalya Ligi'nin lideri Napoli, 15. haftada evinde Udinese'yi 3-2 yendi. Napoli'nin gollerini 15. dakikada Osimhen, 31'de Zielinski ve 58'de Eljif Elmas attı. Elmas'ın 1 de asist yaptığı maçta Udinese'de Tolgay Arslan ilk 56 dakika forma şansı buldu.



BAYERN MÜNİH SCHALKE'Yİ GEÇTİ

Bundesliga'da 15. hafta maçında lider Bayern Münih deplasmanda Schalke'yi 2-0 devirdi. Golleri 38'de Gnabry ve 52'de Moting kaydetti. İkinci sıradaki Leipzig, Werder Bremen'i 2-1, Leverkusen ise Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yendi.



PSG'DEN VİTİNHA PAYLAŞIMI

PSG, yıldız orta sahası Vitinha'nın idmanda çekilmiş bu fotoğrafını paylaştı.



YARIŞ TUTKUNLARI İSTANBUL'DA BULUŞTU

TUrkcell Platinium Park'ın ev sahipliğinde düzenlenen TURKCELL Platinium Offroad 3. kez İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı yaşattı. Turkcell Platinium Park'ta 12 takım heyecandolu bin mücadele gerçekleştirdi. Mücadele sonunda podyuma çıkan takımların ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.



HAFTANIN MVP'Sİ FENERLİ MONTLEY

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları, Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley ve Valencia Basket'in ABD doğumlu Ermenistan vatandaşı basketbolcusu Chris Jones oldu. Motley, Fenerbahçe'nin sahasında 93-79 kazandığı Kızılyıldız maçında 25 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.



BOURNEMOUTH'UN HEDEFİ BİELSA

Premier Lig takımlarından Bournemouth, son olarak Leeds United'da görev yapan Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'yı göreve getirmek için çalışmalara başladı. Son olarak Leeds United'ta görev yapan tecrübeli hoca da teklife sıcak bakıyor. Arjantinli hoca Bielsa, Leeds'te 170 maçta 1.61 puan ortalaması tutturdu.



FENERBAHÇE'DEN 44 SAYI FARK

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını da 51-29 üstün tamamladı. Fenerbahçe'de McBride 27 sayıyla maçı en skorer ismi oldu. Kayseri Bsaketbol'dan Weaver'ın 22 sayısı ise galibiyete yetmedi.

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