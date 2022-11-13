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    Trabzonspor, son 5 lig maçında 4 beraberlik aldı

    Kilidi açmakta zorlanan Bordo-Mavililer, beraberliğe abone olunca zirveden uzaklaştı. Forvet hattı beklenen katkıyı veremedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Beraberlik takımı

    Trabzonspor oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak 4 maçtan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ayrıca son oynadığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Süper Lig'de son oynadığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ve son oynadığı 5 maçta da 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak tam 8 puan kaybeden Trabzonspor, ligin en fazla berabere kalan takımlarından bir tanesi. Bordo-mavililer ayrıca ligde oynadığı son 4 deplasman mazında da kalesinde gol gördü. Dış sahada ligde oynadığı 7 maçta 12 gol yiyen Trabzonspor, iç sahada ise sadece 4 gol gördü. Bordo-mavili takım ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 23 puan topladı. Geçtiğimiz yıl başa baş giden maçlarda kilidi açmayı başaran ve seri galibiyetler alan Bordo-Mavililer, kazanma alışkanlığını biraz kaybetmişe benziyor.



    ABDULLAH AVCI TRANSFER İSTEDİ
    Transfer komitesi ile toplantı hazırlığı içinde olan Abdullah Avcı, bu toplantı öncesinde ön talebini yönetime iletti. Tecrübeli teknik adam, "Çok fazla transfere ihtiyacımız yok ancak yabancı kontenjanında boşluk oluşursa hareket edebiliriz" dedi. Djaniny ile birlikte Bakasetas'a da bir teklif gelebileceği, Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu öğrenildi. Avcı'nın kanat forvet ve merkez orta saha istediği iddia ediliyor.



    MANCHESTER CİTY KENDİ EVİNDE YIKILDI!
    Premıer Lig'in 16. haftasında Manchester City sahasında Brentford ile karşılaştı. Etihad Stadı'ndaki mücadeleyi Brentford 2-1 kazandı. Karşılaşmada Brentford'un gollerini 16 ve 90+7.dakikalarda Toney atarken, City'nin golünü ise 45+1. dakikada Foden kaydetti. Erling Haaland'ın etkisiz göründüğü maça İlkay Gündoğan 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Günün diğer maçında Liverpool, Southampton'u 3-1 yenerken, Tottenham da Leeds United'ı 4-3 devirdi. Eleştirilerin hedefindeki Chelsea ise deplasmanda Newcastle United'a 1-0 kaybederek futbol otoritelerini şaşırttı.



        SİVASSPOR'UN HASRETİ SÜRÜYOR
        Süper Lig'de Sivasspor evinde Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 27. dakikada Avounou'nun golüyle öne geçti. Sivasspor 31'de Yatabare ile skoru eşitledi. Yiğido, 57'de N'Jie ile öne geçerken Ümraniyespor 83'te Mrsic'in penaltı golüyle cevap verdi. Evinde Ümraniyespor ile berabere kalan Sivasspor, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Sivas'ın 2, Ümraniye'nin ise ligde 1 galibiyeti var.



        YERLİLER DÜMENE GEÇTİ
        Süper Lig'e verilecek aradan önceki son maçta bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş takımdaki sakat oyuncular nedeniyle Antalya önünde ilk 11'de 7 yerli isme forma verecek. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu kaleyi Mert'e emanet edecek. Stoperde Tayyip'in oynaması beklenirken beklerde ise Rosier ve Masuaku'nun yerine Umut ve Tayfur Bingöl forma giyecek. Orta alanda Josef'in yokluğunde 6 numarada forma Necip'in olacak. Güneş'in 10 numarada Salih'i ve kanatta da Cenk Tosun'u oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada takımın tecrübeli oyuncuları Necip Uysal ve Cenk Tosun'un Ümraniye'de takımla bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İki ismin toplantıda takım arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde olmaları ve Antalya maçının önemini anlattıkları belirtildi. İki futbolcunun toplantıdaki konuşmalarında "Bu maçı kazanarak Dünya Kupası arasına moralli girmeliyiz. Taraftarlarlara bu maçta 3 puan armağan edeceğiz" söylemleri yer aldı.

        TOSUN PAŞA İŞ BAŞINDA
        Cenk Tosun, Antalyaspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Şenol Güneş'in gelişi gollerine başlayan Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da gizli forvet görevi görecek. Şenol Güneş, Cenk'in sık sık ceza alanı içine girmesini ve Redmond'un atacağı toplarla arka direkte golle buluşmasını istiyor.

        ZAFER RAZGATLIOĞLU'NUN
        2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in 11'inci durağı olan Endonezya'da hafta sonunun ilk yarışında bayrağı ilk gören pilot oldu.

        SÜPER LİG'DE 3 MAÇ
        Süper Lig'de Karagümrük bugün saat 14.30'da Gaziantep'i konuk edecek. Saat 17.00'de ise Kayseri, Konya'yı ağırlayacak. Aynı saatteki diğer maçta ise İstanbul, Hatay ile karşılaşacak.

        CELTİC'TE TATUM ŞOV
        NBA'de Denver Nuggets'ı 131-112 yenen Boston Celtics, üst üste 5. galibiyetini elde etti. Celtic'te yıldız basketbolcu Jayson Tatum, 34 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vurdu.

        KARTAL'A SAİSS ŞOKU
        Beşiktaş'ta adalesinde çekme meydana gelen Faslı stoper Romain Saiss, Antalyaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

        KARTAL ANTALYA ÖNÜNDE
        Beşiktaş, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılıp Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Kartal'da uzun süreli sakatlığı süren Ghezzal'ın yanı sıra Josef, Saiss ve Berkay da takımdaki yerini alamayacak. Rosier ve Masuaku'nun durumu da maç saatinde belli olacak.

        PENDİK İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ!
        SPOR Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor evinde Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Adrien Regattin, 19'da Kappel ve 30'da Thuram kaydetti. Pendispor, 37'de Regattin ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Pendikspor puanını 21'e yükseltirken Bodrumspor ise 21 puanda kaldı. Pendik önümüzdeki hafta Yeni Malatya ile mücadele edecek. Bodrum ise Tuzla'yı ağırlayacak.

        YENİ YAŞINI KUTLADI
        'Barcelona yıldız stoperi Jules Kounde'nin yeni yaşını bu kareyle kutladı.

        DORUKHAN TOKÖZ SEZONU KAPATTI
        Menisküs ve çapraz bağ ameliyatı sonrası 6 ay içinde dönmesi beklenen Dorukhan Toköz'ün ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle yeniden ameliyat edildiği belirtildi. Dorukhan, ligin 5. haftasındaki Ümraniye maçında sol diz ön çapraz bağlarından yaralanmıştı. Dorukhan sezonu kapattı.

        NAPOLI ARAYA ZİRVEDE GİRDİ
        İtalya Ligi'nin lideri Napoli, 15. haftada evinde Udinese'yi 3-2 yendi. Napoli'nin gollerini 15. dakikada Osimhen, 31'de Zielinski ve 58'de Eljif Elmas attı. Elmas'ın 1 de asist yaptığı maçta Udinese'de Tolgay Arslan ilk 56 dakika forma şansı buldu.

        BAYERN MÜNİH SCHALKE'Yİ GEÇTİ
        Bundesliga'da 15. hafta maçında lider Bayern Münih deplasmanda Schalke'yi 2-0 devirdi. Golleri 38'de Gnabry ve 52'de Moting kaydetti. İkinci sıradaki Leipzig, Werder Bremen'i 2-1, Leverkusen ise Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yendi.

        PSG'DEN VİTİNHA PAYLAŞIMI
        PSG, yıldız orta sahası Vitinha'nın idmanda çekilmiş bu fotoğrafını paylaştı.

        YARIŞ TUTKUNLARI İSTANBUL'DA BULUŞTU
        TUrkcell Platinium Park'ın ev sahipliğinde düzenlenen TURKCELL Platinium Offroad 3. kez İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı yaşattı. Turkcell Platinium Park'ta 12 takım heyecandolu bin mücadele gerçekleştirdi. Mücadele sonunda podyuma çıkan takımların ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.

        HAFTANIN MVP'Sİ FENERLİ MONTLEY
        THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları, Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley ve Valencia Basket'in ABD doğumlu Ermenistan vatandaşı basketbolcusu Chris Jones oldu. Motley, Fenerbahçe'nin sahasında 93-79 kazandığı Kızılyıldız maçında 25 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

        BOURNEMOUTH'UN HEDEFİ BİELSA
        Premier Lig takımlarından Bournemouth, son olarak Leeds United'da görev yapan Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'yı göreve getirmek için çalışmalara başladı. Son olarak Leeds United'ta görev yapan tecrübeli hoca da teklife sıcak bakıyor. Arjantinli hoca Bielsa, Leeds'te 170 maçta 1.61 puan ortalaması tutturdu.

        FENERBAHÇE'DEN 44 SAYI FARK
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını da 51-29 üstün tamamladı. Fenerbahçe'de McBride 27 sayıyla maçı en skorer ismi oldu. Kayseri Bsaketbol'dan Weaver'ın 22 sayısı ise galibiyete yetmedi.

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        Haberler Spor Trabzonspor, son 5 lig maçında 4 beraberlik aldı
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