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    G.Saray, B.şehir önünde tarihi bir galibiyet aldı

    Cimbom, Başakşehir önünde ilk yarıyı Kerem, Icardi (pen.) ve Ndayishimiye (kk.)’nin golleriyle 3-0 üstünlükle tamamladı. 2. yarıda da vitesi düşürmeyen Aslan , Kerem (2), Mertens ve Abdülkerim ile Başakşehir’e tarihinin en ağır yenilgisini tattırdı.

    Kim tutar bu Aslan’ı

    G.Saray, Başakşehir'i 7-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aştı. 14. dakikada Oliveira ile duvar pası yapan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 31'de Abdülkerim'in kafa vuruşu direkten geri geldi. Icardi, dönen topu kale önünde tamamlayamadı.



    NDAYİSHİMİYE'NİN ŞANSSIZLIĞI
    43'te Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Icardi gole çevirdi: 0-2. 45+4'te Rashica'nın ortası Ndayishimiye'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-3.



    RASHİCA DİREĞE NİŞANLADI
    Aslan ikinci yarıya da hızlı başladı. 48'de Rashica'nın şutu direkten döndü. 59'da Icardi ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'na müthiş asist yaptı. Genç yıldız da bu pası geri çevirmedi: 0-4.



        MERTENS'TEN MÜTHİŞ VURUŞ
        65'te Rashica'nın pasında Mertens ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ve skoru 5-0'a taşıdı. 86'da Kerem bir kez daha sahne aldı: 0-6. 88'de kapanışı Abdülkerim Bardakcı yaptı: 0-7.



        YILDIZLAR ŞOV YAPTI
        Sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray dün patlama yaptı. Icardi 1 gol ve 2 asist, Kerem 3 gol, Mertens 1 gol, Rashica ve Mata da 1 asistle geceyi tamamladı. Düne kadar 12 haftada 16 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar dün rakip ağları tam 7 kez havalandırdı.



        BAŞAKŞEHİR'E PATLADI
        Sezonun eleştirilen ismi olan Kerem Aktürkoğlu dün 3 gol birden atıp yıldızlaştı.



            ICARDI'DEN GUTI PASI!
            G.Saray'ın yıldızı Icardi dün adeta resital sundu. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı penaltıdan attığı golün yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle de gecenin yıldızlarından oldu. Icardi, Galatasaray'ın attığı 4. golde geriden gelen genç yıldıza bakmadın pasını attı. Genç yıldız, müthiş ikramı golle sonuçlandırdı. Bu gol, R. Madrid efsanesi Guti'nin Benzema'ya attırdığı unutulmaz golü hatırlattı.



            ASLAN 13. KEZ DİREĞE TAKILDI
            G.Saray Başakşehir maçı öncesinde 11 kez direğe takılmıştı. Dünkü maçta bir kez Abdülkerim Bardakçı, bir kere de Rashica topu direğe nişanladı. Sarı- kırmızılılar, 13 kez direğe takılarak bu alanda ligin zirvesinde kendine yer buldu.



            EMRE SAKATLIK YAŞADI
            Son haftaların formda isimlerinden biri olan Emre Taşdemir, Başakşehir maçında sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu yerini Kazımcan'a bıraktı.



                CİMBOM'DAN BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME
                Galatasaray maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehir'e göndermede bulundu. G.Saray, "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" paylaşımını yaptı.



                HADDİMİZİ BİLDİRDİLER
                Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgiyi değerlendirdi. Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımızın seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler" dedi.



                MUSLERA, İSTANBULSPOR MAÇINDA OLMAYACAK
                Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, bu sezon 4. sarı kartını Başakşehir maçında gördü. Tecrübeli eldiven, İstanbulspor maçında olmayacak.



                    DURSUN ÖZBEK: ARADAN SONRA ŞOV SÜRECEK
                    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası, "Milli aradan sonra şov sürecek" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu. Kasım ayı Divan Kurulu toplantısında söz alan Özbek, "Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Spor G.Saray, B.şehir önünde tarihi bir galibiyet aldı
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