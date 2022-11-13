G.Saray, B.şehir önünde tarihi bir galibiyet aldı





DURSUN ÖZBEK: ARADAN SONRA ŞOV SÜRECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası, "Milli aradan sonra şov sürecek" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu. Kasım ayı Divan Kurulu toplantısında söz alan Özbek, "Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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