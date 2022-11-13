G.Saray, B.şehir önünde tarihi bir galibiyet aldı

G.Saray, Başakşehir'i 7-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aştı. 14. dakikada Oliveira ile duvar pası yapan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 31'de Abdülkerim'in kafa vuruşu direkten geri geldi. Icardi, dönen topu kale önünde tamamlayamadı.
NDAYİSHİMİYE'NİN ŞANSSIZLIĞI
43'te Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Icardi gole çevirdi: 0-2. 45+4'te Rashica'nın ortası Ndayishimiye'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-3.
RASHİCA DİREĞE NİŞANLADI
Aslan ikinci yarıya da hızlı başladı. 48'de Rashica'nın şutu direkten döndü. 59'da Icardi ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'na müthiş asist yaptı. Genç yıldız da bu pası geri çevirmedi: 0-4.