Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu





ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR SONUÇ

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: F.Bahçe'nin puan kaybetmesi ve üstüne böyle bir galibiyet çok değerli. Başakşehir çok önemli bir camia. Bu galibiyet çok sevindirici oldu.