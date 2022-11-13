Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'e karşı alınan bol gollü galibiyet sonrası oldukça mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kendi oyunumuz üzerinden gittik. 'Galatasaray çok pozisyona giriyor ama atamıyor' deniliyordu, bu maçta o goller nasip oldu" diye konuştu.
ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR SONUÇ
Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: F.Bahçe'nin puan kaybetmesi ve üstüne böyle bir galibiyet çok değerli. Başakşehir çok önemli bir camia. Bu galibiyet çok sevindirici oldu.
EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN BİZİZ
Türkiye'den Dünya Kupası'na en fazla futbolcu gönderen takımız, 5 oyuncumuz turnuvaya gidiyor. Onları da uğurladık. Arada iyi çalışıp, Dünya Kupası arasından daha hazır döneceğiz.