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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Galatasaray çok pozisyona giriyor ama atamıyor’ deniliyordu , Başakşehir’e nasip oldu. Dünya Kupası’ndan daha hazır döneriz" dedi.

    Başakşehir’e nasip oldu

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'e karşı alınan bol gollü galibiyet sonrası oldukça mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kendi oyunumuz üzerinden gittik. 'Galatasaray çok pozisyona giriyor ama atamıyor' deniliyordu, bu maçta o goller nasip oldu" diye konuştu.



    ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR SONUÇ
    Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: F.Bahçe'nin puan kaybetmesi ve üstüne böyle bir galibiyet çok değerli. Başakşehir çok önemli bir camia. Bu galibiyet çok sevindirici oldu.



    EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN BİZİZ
    Türkiye'den Dünya Kupası'na en fazla futbolcu gönderen takımız, 5 oyuncumuz turnuvaya gidiyor. Onları da uğurladık. Arada iyi çalışıp, Dünya Kupası arasından daha hazır döneceğiz.
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        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu
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