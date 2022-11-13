Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE! 13 Kasım F1 Brazilya Grand Prix canlı yayın nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve ayarları!

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal