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    • Spor
    • 13.11.2022 16:15
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    • 13.11.2022 16:15
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    Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE! 13 Kasım F1 Brazilya Grand Prix canlı yayın nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve ayarları!

    Formula tutkunları bu akşamki Brezilya yarışına kilitlendi. Formula 1 Brezilya Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı Brezilya GP, Sao Paulo eyaletinde gerçekleştirilecek. İşte Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE ekranı!

    takvim.com.tr
    Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE!

    Formula 1 GP'inde şimdiki durak Brezilya! Formula 1'de 2022 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım Pazar günü 21.00'de başlayacak. Yarışın canlı yayınlanacağı kanal merak edilenler arasında. İşte FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ!

    Formula 1'de 2022 sezonunun sondan bir önceki yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak.

    Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek 71 turluk yarış 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.



    Bu sezon Max Verstappen (Red Bull) 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

        Sezonun son sprint yarışı

        Formula 1'de sezonun son sprint yarışı da Brezilya'da yapılacak.

        Bu sezon İtalya'daki Emilia Romagna Grand Prix'si ve Avusturya Grand Prix'si öncesi yapılan sprint yarışlarda, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

        Takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Takımlar

        1. Red Bull: 696
        2. Ferrari: 487
        3. Mercedes: 447
        4. Alpine: 153
        5. McLaren: 146

        S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

        Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

        TP11-Frekans: 12188 MHz.

        Polarizasyon: Vertical (dikey)

        DVB-S2-8PSK

        Symbole rate: 27500 ksym/s

        FEC:5/6

        S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

        D-Smart 78. Kanal

        TV+ 77. Kanal

        TiviBu 73. Kanal

        Kablo TV 240. Kanal

        Vodafone TV 11. Kanal
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        Haberler Spor Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE! 13 Kasım F1 Brazilya Grand Prix canlı yayın nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve ayarları!
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