Formula 1 Brezilya GP CANLI İZLE! 13 Kasım F1 Brazilya Grand Prix canlı yayın nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve ayarları!

Formula 1 GP'inde şimdiki durak Brezilya! Formula 1'de 2022 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım Pazar günü 21.00'de başlayacak. Yarışın canlı yayınlanacağı kanal merak edilenler arasında. İşte FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ!
Formula 1'de 2022 sezonunun sondan bir önceki yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek 71 turluk yarış 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu sezon Max Verstappen (Red Bull) 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.